Svatba na hradě Lukově- spojení rodů Nekešů z Landeka a Valdštejnů na moravském hradě
Lukov [1] , pyšně čnící nad zalesněnými kopci Hostýnských vrchů, býval po staletí svědkem mnoha příběhů. Jedním z nich byla i svatba, kde na jedné straně stál urozený kavalír Albrecht z Valdštejna, o jehož jméně si šlechtická společnost se zájmem šeptala. Na straně druhé stanula vznešená mladá žena - Lukrécie Nekešová z Landeka - jejíž rodina, proslulá nejen majetkem, ale i významem pro celý kraj, patřila k pilířům starého moravského panstva.
Komnaty se plnily hedvábím, krajkami a květinami, v kuchyních voněly pečeně a sladkosti, nádvoří se proměnilo v místo rušného setkání svatebních hostů, hudců, a i lidí z širokého okolí.
Tak se rodový svazek známého kavalíra a proslulé ženy ze starého moravského rodu stal nejen kapitolou dějin Lukova, ale i trvalým zdrojem zájmu historiků, který překonal čas a zapsal se do paměti kraje stejně hluboko jako kamenné zdi samotného hradu. Ale kdo vlastně byla ona urozená žena, již později zcela zastínil Albrecht z Valdštejna? Lukrécie Nekešová z Landeka (někdy uváděná též Nekšová z Landeka nebo Lukrécie Nekšová), byla důležitou představitelka moravské šlechty přelomu 16. a 17. století. Přestože bývá její osobnost často vnímána pouze v souvislosti s tímto manželstvím, Lukrécie byla ve své době respektovanou držitelkou rozsáhlých panství a významným článkem domácí aristokracie.
Vstupní brána hradu Lukov (fota autor článku)
Původ rodu Nekešů z Landeka
Lukrécie Nekešová se narodila pravděpodobně v 70. letech 16. století v rodině Nekešů z Landeka. Jejím otcem byl Zikmund Nekeš z Landeka († 1595), zemský úředník a vlastník několika panství na Moravě, včetně Lukova, Zlína a dalších okolních statků. Po jeho úmrtí v roce 1595 zdědila Lukrécie Nekešová rozsáhlé rodové majetky, mezi nimiž byl hrad Lukov, významná dominanta Hostýnských vrchů, dále statky Zlín, Louky, Příluky, Salaš, Hvozdná a další. Významný majetkem byly Rymice. Kde rod vystavěl skvostnou renesanční tvrz.
Tvrz Nekešů (zámeček) v Rymicích
Původ rodu se dnes připisuje Hansovi, Kašparovi a Linhartovi, synům Linharta Nekše (Nekeše), patricie z Chebu.[2] Tito byli 14. dubna 1494 povýšeni císařem Maxmiliánem I. Habsburským do vladyckého stavu s přídomkem „z Landeku“ a obdrželi erb – stříbrného dvounohého kentaura v modrém poli. V roce 1503 je Hans Nekeš doložen v Sedlci u Kutné Hory, kde byl pohřben v sedleckém klášteře. Zakladatelem moravské větve rodu byl Hans nebo jeho bratr Kašpar. Podle dostupných pramenů je prvním doloženým předkem této linie na Moravě Zikmund (zemřel před rokem 1546 v Kuřimi), který byl pravděpodobně synem jednoho z uvedených bratří. Zikmund se vyznačoval schopnostmi v oblasti hospodářství a během svého působení v Kuřimi nechal postavit tvrz a založil pivovar. Uzavřel manželství s Dorotou z Ayznova a následně po její smrti s Bohunkou z Víckova, jejímž otcem byl moravský podkomoří Přemek z Víckova, příslušník starobylého šlechtického rodu sídlícího v Prusinovicích. Uzavření manželství posílilo postavení rodu Nekešů na Moravě.
Hrad Lukov a erb Nekešů z Landeka (autor erbu Mgr. Pavel Lasztovicza)
Po smrti Zikmunda se jeho tchán Přemek z Víckova stal poručníkem vnuků Jana a Přemka a zakoupil panství Vsetín a Lukov, čímž jim zajistil stabilní a rozsáhlé majetkové zázemí. Po smrti Přemka Nekeše se stal jediným vlastníkem všech nekešovských panství jeho bratr Jan, který se oženil s Barborou Bítovskou ze Slavíkovic, s níž měl syny Zikmunda a Václava. Ti se ujali panství otce kolem roku 1580. Zikmund převzal Vsetín a Václav Lukov. Manželkou Václava se stává Barbora Podstatská z Prusinovic. V té době význam Nekešů na Moravě velmi vzrostl. Václav dokonce rozhodoval spor mezi olomouckým biskupem Stanislavem II. Pavlovským a velehradským klášterem cisterciáků o desátky ze sběru vinné révy v okolí Polešovic. Po roce 1600 se Václav stává přísedícím zemského soudu za rytířský stav.
Závěť Václava Nekeše z Landeka
Václav se však ani po třech manželstvích nedočkal potomků, a tak roku 1606 sepsal závěť (kšaft), která měla později velký význam. Hlavní zásadou uvedeného kšaftu bylo, že majetky přecházejí na jeho neteř, Zikmundovu dceru Lukrécii Nekešovou z Landeka. Po smrti svého strýce se Lukrécie měla stát uživatelkou všech moravských panství rodu Nekešů, včetně Vsetína, který zdědila po otci, a Lukova, jenž jí připadl od strýce. Statky jí nebylo dovoleno zadlužit ani prodat. Po její smrti měl veškerý majetek převzít její manžel Arkleb z Víckova a následně po jeho smrti bratr Vilém z Víckova na Bystřici pod Hostýnem. V budoucnu by pak majetek vždy připadal nejstaršímu mužskému potomkovi rodu Víckovců. Tento postup kopíroval tehdy u nás ještě nezvyklé fideikomisy, jejichž účelem bylo zabránit rozdělení majetku a zajistit jeho setrvání v rukou jednoho rodu. Václav tímto ujednáním vyjádřil vděk a uznání rodu Víckovců za jejich podporu a úzké rodinné vazby s Nekeši. Po Václavově smrti převzala podle kšaftu správu všech panství Lukrécie z Landeka což z ní učinilo jednu z nejbohatších šlechtičen na Moravě, respektovanou a podporovanou zdejší šlechtickou obcí.
Hrad Lukov
Lukrécie Nekešová z Landeka a její sňatky
Otcem Lukrecie byl Zikmund Nekeš, matkou česká šlechtična Mandalena Muchkovna z Bukova. Po úmrtí obou rodičů byla svěřena do poručnictví svého strýce Václava. Lukrécie sídlila na hradě Lukov a v roce 1599 uzavřela sňatek s Arklebem z Víckova, příslušníkem rodu Víckovců. Arkleb, byl výrazně starší, měl menší majetek a hlásil se k protestantskému vyznání, zatímco Lukrécie pocházela z významnější katolické rodiny. Posílení vzájemných rodových vztahů pravděpodobně ovlivnilo uzavření tohoto manželství. Po Arklebově úmrtí v roce 1608, kdy byl pohřben v rodinné hrobce kostela sv. Kateřiny v Prusinovicích, a po smrti Lukreciina strýce Václava, bylo o dalším sňatku rozhodováno taktéž na základě strategického rozmyslu. Druhým manželem se roku 1609 stal český šlechtic Albrecht z Valdštejna. V době po smrti prvního manžela byla Lukrécie Nekšovna z Landeku zhruba šestadvacetiletou bezdětnou vdovou a vlastnila panství Vsetín, Lukov a Rymice. Starší hypotéza, že za tímto svazkem stáli olomoučtí jezuité, není podložená; jako klíčový prostředník je dnes označován moravský politik Karel starší z Žerotína (1564–1636), vdovec po sestře Albrechta z Valdštejna Kateřině Anně († 1605). Karel starší z Žerotína měl znalosti jak o rodině Nekšů z Landeku a Víckovců, tak i o majetkových poměrech Lukrécie. Jeho motivace ke spojení Lukrécie a Albrechta z Valdštejna pramenila z osobních, politických i ekonomických zájmů – blízkého vztahu se švagrem a snahy posílit své postavení ve stavovské obci prostřednictvím umírněného katolíka Valdštejna s vazbami na dvůr arcivévody Matyáše. Navíc se Lukrécie znala s jeho manželkou Kateřinou Annou a Valdštejn se s Lukrécii mohl seznámit i dříve na některém z žerotínských sídel.
Portrét Valdštejna kolem roku 1620 (wikipedie) a klášterní kostel ve Štípě
Necelý rok po uzavření manželství s Albrechtem z Valdštejna vložila Lukrecie v lednu 1610 při příležitosti konání zemského sněmu do Moravských zemských desk smlouvu, kterou svého druhého manžela jmenovala spolumajitelem a pro případ své smrti jej ustanovila dědicem panství Vsetín, Lukov a Rymice, přestože podle testamentu jejího strýce Václava Nekeše z Landeku měly Lukov a Rymice připadnout rodu Víckovců. Lukrécie se později finančně vypořádala s potencionálními dědici po Václavu Nekešovi z Landeku z rodu Víckovců a Bítovských.[3]
Lukrécie byla ke konci života churavá a zemřela na vsetínském zámku na Květnou neděli 23. března 1614. Literatura občas spekuluje, že se stala obětí blíže neznámé dědičné choroby, protože i jiní Nekešové údajně umírali dosti předčasně. Její smrtí vyhasl rod Nekešů z Landeka po přeslici i meči.
Klášter kartuziánů a pohřební kostelík Nekešů ve Štípě
Po Lukréciině brzkém úmrtí nicméně stále probíhal Valdštejnův spor s Bítovskými o Lukov a Rymice. Už v březnu 1615 byl však ukončen přímým zásahem císaře Matyáše, který šlechtici udělil listinu, opravňující jej disponovat majetkem.
Mýty kolem Lukrécie Nekešové z Landeka
Až do moderní doby byly s postavou Lukrécie spojeny dva rozšířené mýty. První se týkal jejího věku, kdy byla často označována za starší vdovu neatraktivního vzhledu. Druhý mýtus vycházel z představy o její pasivitě ve stínu Albrechta z Valdštejna. Ve skutečnosti však Lukrécie mohla být pouze o rok starší než Albrecht, případně i mladší. [4] O jejím vzhledu neexistují věrohodné zprávy ani dochované portréty, kromě její lebky. Teorie o její domnělé pasivitě je zpochybněna již zmíněným sporem o závěť Václava Nekeše. Porušení této závěti bylo výsledkem důkladně promyšlené taktiky a strategie, jejímž cílem bylo vyloučit z dědických nároků všechny přeživší členy rodu Víckovců a převést majetek na manžele, především na Albrechta z Valdštejna. Bez aktivní spolupráce ze strany Lukrécie by tento plán nebylo možné realizovat, přestože iniciativa pravděpodobně pocházela od Albrechta. V osobě Lukrécie nalezl Albrecht spojenkyni, která neváhala zásadně přerušit tradiční rodinné vazby na Víckovce, a to bez ohledu na úctu ke zemřelému strýci.
Lukrecie Valdštejnská z Landeku byla v cínové rakvi uložena ke svým předkům do starého gotického kostelíka ve Štípě na lukovském panství, což se i stalo, byť její ostatky posmrtně nalezly klid až v Mnichově Hradišti, ale to je již jiný příběh…
[1] Že svatba proběhla na Lukově nevíme bezpečně. V úvahu připadá více lokalit, třeba Rymice, kde byla výstavná renesanční tvrz ve vlastnictví Nekešů
[2] Paprocký z Hlohol kladl původ rodu do Litvy na základě erbu kentaura. V erbovní listině byli zváni „Nexn gebrudern“
[3] NĚMEC, Vít: Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov. 2014
[4] Dokonce se měla pokusit očarovat Valdštejna jakýmsi nápojem lásky kvůli žárlivosti. Tyto pověsti, včetně toho, že byla stará a ošklivá, značně rozšířil první životopisec Valdštejna, a to barokní historik Gualdo Priorato. V edici Evy Klímové z roku 2016 na str. 83-84
Ladislav Kolačkovský
Ve stínu valašské katedrály. Radosti i strasti olomouckého biskupa kavalíra Schrattenbacha
O valašské katedrále, povětrných ženštinách olomouckých kanovníků a biskupovi Schrattenbachovi i jeho době
Ladislav Kolačkovský
Erb Jánose Hunyadiho, Turkobijce a gubernátora Uherska
Česká televize nyní uvádí koprodukční seriál „Hunyadi – Vzestup Havrana (2024)“. Rád bych využil příležitost a opět přiblížil čtenářům kousek z dějin správy Uherska a heraldiky tamní šlechty. Erb a postavení Jánose Hunyadiho.
Ladislav Kolačkovský
Ottavio Spinola, maltézský rytíř a komorník císaře Rudolfa II.
Významný italský dvořan rudolfínské Prahy a otec jezuitského mučedníka z Japonska. Rytíř Ottavio Spinola
Ladislav Kolačkovský
Pernštejnové a Don Quijote de la Mancha – osudy Juany de Pernestan
v klášteře Veruela nedaleko Zaragozy můžeme vidět mezi španělskými erby i nám známý erb zubří hlavy moravských Pernštejnů. Jak se sem dostal?
Ladislav Kolačkovský
Komunistický režim nás naučil se nebát. Otec Michael Josef Pojezdný O.Praem
Emeritní opat Strahovské kanonie a konventuální kaplan Maltézských rytířů otec Michael vždy žil jako svobodný člověk, a tak se i rozhodoval.
|Další články autora
Těhotná Demi vzrušila Ameriku. Skandální portrét ukázal, že mateřství je sexy
Seriál Dnes už je to otravná móda, ale na začátku devadesátých let ta fotka znamenala skutečnou revoluci....
Za Prahou je na prodej vila, kde se skrýval Che Guevara s milenkou
V nabídce realitní kanceláře XREAL se objevila prvorepubliková vila, která se nejenom nachází na...
Trump „upekl“ schůzku Zelenskyj - Putin. S lídry EU řešil záruky pro Ukrajinu
Sledujeme online Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a lídři několika evropských zemí v pondělí jednali v Bílém...
Na prodej je přes sto let stará vila slavného muzikanta a herce. Trávil v ní léto
V nabídce realitních kanceláří se objevila vila z roku 1913, která stojí v Libčicích nad Vltavou....
OBRAZEM: Láska nezná hranic. Vítězné svatební fotky ze soutěže berou dech
Tisíce fotografií prošlo sítem soutěže o nejlepší svatební snímky pro rok 2025. Vítězné obrázky...
Popraveni ve jménu táty dělníků. Historik Stehlík líčí pozadí skutečných tragédií
Premium Hned dvě nové knihy v krátké době vycházejí historikovi a spisovateli Michalu Stehlíkovi. Románové...
Pomník moci Si Ťin-pchinga. Utopické město budoucnosti bude jen pro vyvolené
Premium Futuristické město Siung-an pozvolna ožívá. V celé své kráse má ohromit svět na 100. výročí...
Izraelské letectvo zaútočilo na řídící centrum Húsíů v Jemenu. Odveta, uvedlo
Izrael v neděli podnikl nové údery na Jemen v odvetě za raketu vypuštěnou v pátek. Izraelské...
Řidič na Českobudějovicku zemřel po nárazu auta do stromu
Při dopravní nehodě mezi Srubcem a Lednicemi na Českobudějovicku zemřel v neděli vpodvečer...
Prodej chalupy 35m2 se zahradou 286m2 Zadní Třebaň Beroun u Prahy
V Třebcouni, Zadní Třebaň, okres Beroun
3 800 000 Kč
- Počet článků 331
- Celková karma 14,92
- Průměrná čtenost 688x