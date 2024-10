RNDr. František Skřivánek OMelit – člověk velkého srdce a skutečný rytíř bílého kříže

Vzpomínka na mimořádnou osobnost Dr. Františka Skřivánka, rytíře Maltézského řádu v podzemní církvi za totality, vědce, heraldika a člověka velkého srdce, který by neměl být zapomenut.

Otec Františka Skřivánka byl legionář, který byl při bitvě u Zborova těžce raněn a pokládán za mrtvého, a tak ho hodili do jámy mezi ostatní padlé. Když přišel k sobě, sám se z ní dostal ven, a nakonec se jako raněný s pomocí sanitního transportu vrátil až domů do Čakovic. Později měl František ve své knihovně navždy vystavená vyznamenání svého otce. Oženil se a měl tři syny. Nejstarší Mirek se stal chemikem, Jaromír byl malíř, grafik a také spisovatel. Nejmladším byl František. V roce 1948 se život rodiny změnil. Tatínka zadržela Státní bezpečnost a byl odvezen k výslechům. Dnem i nocí byl vyslýchán. Když přišel, dá li se to nazvat „přišel“, domů, poslal patnáctiletého Františka pro doktora, že mu není dobře, a šel si lehnout. Když dorazili, tatínka našli už mrtvého. Pro špatný kádrový posudek nemohl František jít na střední školu. Šel proto pracovat na rok do Spolany Neratovice jako dělník. Odtamtud, již s doporučením z dělnického pracoviště, nastoupil na Vyšší průmyslovou školu chemickou, pak na studium geologie na Přírodovědecké fakultě UK.

Vlevo RNDr. Skřivánek, vedle velkopřevor Fra Paar, za nimi p. Dajbych

Po jejím absolvování si zvolil zaměstnání ve Státním ústavu památkové péče a ochrany přírody. Práce v ochraně přírody v SÚPPOP byla pro Františka důležitá také pro možnost spolupráce s památkovou péčí. To se projevilo i v řadě jeho článků, zaměřených na využití drahých kamenů. (Např. dokumentace křišťálového nádobí na zámku Rájec n. Svitavou a popis drahých a dekoračních kamenů na tabernáklu, který nechal vyrobit Rudolf II. jako svatební dar pro nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a Polyxenou Pernštejnskou (vdovu po Vilémovi z Rožmberka). Při práci v SÚPPOP za ním jednou přišel prospektor Pavel Machek se vzorky jaspisu a ametystu, které by mohly ukazovat na to, že z této lokality byla těžena surovina pro obklady stěn v kapli svatého Václava v katedrále svatého Víta a také pro obklady karlštejnských kaplí. Místo těžby pro tento unikát gotické architektury nebylo dosud známé. František Skřivánek zorganizoval výzkumnou skupinu, která prokázala původ lokality v Krušných horách, kde se těžil jaspis a ametyst pro obklady oněch kaplí. Udělal i unikátní a rozsáhlou práci v oblasti krasových jeskyní u nás i na Slovensku. Vždy dokázal nadchnout celé okolí pro každou věc a záměr – profesory, dělníky při výzkumech, studenty a s nebývalou energií potom výsledky výzkumů publikoval. Tehdy se také seznámil se svou pozdější paní Justinou Boučkovou , se kterou měl dceru Justínu.[1]

František se později začal zabývat historickou geografií, heraldikou, genealogií a historií rytířských řádů. Podílel se na založení Klubu pro českou heraldiku a genealogii, který byl založen roku 1968 jako heraldická sekce při Muzeu zlata v Jílovém u Prahy. Prvním předsedou byl PhDr. Miloš Zárybnický, historik, který později zakotvil v Národním technickém muzeu v Praze. Práce se účastnili heraldici Zdirad Čech, Milan Kočandrle a Milan Klášterský. Od samého počátku Klub vydával časopis a každoročně pořádal heraldické výstavy v Jílovském muzeu. Do časopisu přispívali např. F. J. Karlovský, Jiří Louda a Josef Milde. V období vrcholící normalizace byla Klubu přerušena činnost. Nalezl však útočiště dokonce u Svazarmu a pak v závodním klubu Tesla ROH na Vinohradech. Podmínky v době totality byly specifické a „buržoazní obory“ bylo nutné tzv. navěšovat na různá regionální malá muzea nebo organizaci typu Svazarm. Stal se „Klubem historiografie základní organizace Svazarmu č.4002 v Praze“. Na vysvětlenou, Svazarm byl za totality společenskou organizací pod názvem Svaz pro spolupráci s armádou. Dá se však konstatovat, že politické vedení nikterak do práce a publikace výsledků v heraldice a genealogii nezasahovalo. Vedle dílčích příspěvků byly publikovány do té doby nevídané monografické studie. Jako příklady poslouží studie o heraldice na obrazech mistra Theodorika na Karlštejně, životní dráha Jindřicha Matyáše z Thurnu, rodiny vyšší šlechty v Čechách 18. století a několik dalších studii. To ovšem neušlo pozornosti ideovým strážcům socialistické armády, takže po jakémsi zasedání ztratil Klub záštitu. Vytvoření samostatné organizace nepřipouštělo tehdejší ministerstvo vnitra, s tím, že společenské iniciativy pracujících je možno „svobodně“ rozvíjet v rámci odborů. Shodou okolností několik členů pracovalo v národním podniku Tesla, závod Praha Strašnice, kde bylo soustředěno několik Klubů pracujících odborářů věnujících se mimo zaměstnání různé zájmové činnosti. Rok 1987 se tak stal rokem ustavení Klubu pro českou heraldiku a genealogii. Až v roce 1990 mohl Klub začít svojí samostatnou existenci. Časopis Klubu přinesl stovky článků v oboru a je studnicí poznání heraldiky a genealogie až do dnešních dnů. Publikoval genealogii Miseronů z Lisonu in: Genealogie a Heraldika 2/1982, str. 48-77 nebo Templáři v zemích Koruny české ve světle našich archivních pramenů, Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2005 či Heraldické památky kostela Panny Marie pod řetězem českého velkopřevorství maltézských rytířů v Praze: Klub pro českou heraldiku a genealogii, 2002. S. 137-196. Heraldika a genealogie. Roč. 34. 2001. Č. 3-4. Je třeba říci, že všechny publikace jsou zcela ojedinělé a patří k vrcholným dílům v oboru. Bohužel však Klub po roce 2007 fakticky zanikl pro vysoký věk původních zakladatelů a nezájem nových členů převzít jeho vedení.

František, pro přátele Ferry, byl vždy laskavým energickým člověkem, který měl nebývalou šíři zájmů a znalostí a schopnost vést lidi a organizovat jejich činnost. Málokdo však věděl, že František byl již v době totality magistrálním rytířem Řádu maltézských rytířů. Byl tajně přijat do Řádu a stal se součástí „skryté církve“ . Po nástupu totality v Československu v roce 1948 byly razantně provedeny agresivní akce proti církvi. Došlo k rozprášení řádů a internaci 10 000 řeholníků a řeholnic v rámci Akce K a deportace 200 ze 300 kněží řeckokatolické církve v rámci Akce P. Během 50. let byly zinscenovány monstrprocesy spojené s dlouholetými tresty asi 1000 kněží a řeholníků, asi 20 skončilo život předčasně justiční vraždou nebo smrtí ve vazbě či vězení. Byla ukončena činnost církevního školství a teologických fakult atp. Proto se část aktivit církve přesunula do skrytosti, především duchovní život, teologické studium, studium bohosloví a řeholní řády vůbec. Podzemní církev se personálně prolínala nebo stýkala s veřejnou částí církevní hierarchie tam, kde byla důvěra, že nedochází ke kolaboraci s režimem. Veřejně byly prováděny pouze tolerované formální náboženské úkony, jako jsou svátosti, návštěvy bohoslužeb. Snahou bylo i napojit náboženský disent na kulturní a politický. Svěcení tajných kněží zajišťovali buď tajní biskupové (Korec, Dubovský, Davídek), nebo oficiální biskupové z Polska (Karol Wojtyla) a z východního Německa (Hans-Reinhard Koch a Hugo Aufderbeck z Erfurtu, Gerhard Schaffran z Míšně, Joachim Meisner z Berlína). Některé činnosti se v oficiálních i skrytých strukturách církve dařilo koordinovat díky třem tajným grémiím s dobrým napojením na Vatikán a arcibiskupa Tomáška, které tvořili řeholníci, klérus, laici. České velkopřevorství Řádu maltézských rytířů tehdy působilo v exilu ve Vídni. V čele stál hrabě Fra Karel Paar a později Fra Cyrill Toumanoff. Nicméně struktura Řádu byla v ČSSR zcela zdecimována a vyvrácena již v 50. letech. Tajný biskup PhDr. Felix Davídek pověřil pátera Jiřího Krpálka, aby tajně obnovil strukturu Řádu. Davídek se z vězení znal s Fra Vladimírem Píchou OMelit a skrze něj poznal maltézskou spiritualitu v podmínkách žaláře. A tak Jiří Krpálek složil velké sliby do rukou stále žijícího převora pražského konventu Fra Antonína Voráčka OMelit, a to 16.2.1973. Později ho Fra Voráček ve svém obydlí ve Švihově ustavil svým nástupcem a zástupcem, a to 24.6.1975. Svědkem toho slavnostního tajného jmenování byl Fra Josef Lukáš (děkan v Radomyšli), Fra Vladimír Pícha (obedienční kaplan), PHDr. Bohumír Lifka (donát I. třídy) a pan Zdeněk Bjaček.[2] Je třeba říci, že všichni duchovní nesmírně riskovali, protože většina z nich měla za sebou dlouholeté žaláře pro „velezrádnou činnost“ a tato „recidiva“ by je opět uvrhla do soukolí socialistické justice a prokuratury. Místní zbylí členové Řádu byli zcela odříznuti od exilu a neměli možnost spojení s Římem či Vídní. Do této tajné struktury velkopřevorství bylo do konce totality tajně přijato několik nových rytířů. Mezi nimi i František Skřivánek. Po pádu totalitního režimu se všichni tajní rytíři mohli účastnit slavnostní bohoslužby v Panně Marii pod řetězem a stali se součástí obnoveného velkopřevorství.

František Skřivánek se až do konce života věnoval Řádu, stal se i prokurátorem Konventu bosých Augustiánů ve Lnářích, intenzivně se věnoval rodině. Bohužel osudovým okamžikem se pro něj stal konec srpna roku 2022, kdy ho navždy opustila jeho milovaná žena Justina, s kterou byl 65 let. Útěchou mu byla víra, ale František byl již v myšlenkách stále s ní. Až nakonec ho pán Bůh povolal k sobě necelý rok po její smrti.

Měl jsem tu čest Františka znát osobně a oslovovat ho Ferry, byť jsem tak nikdy z velké úcty, kterou jsem k němu choval nečinil. Tak teď si to dovolím a tímto článkem vzpomenu na Ferryho, na člověka velkého srdce a skutečného rytíře bílého kříže.

RNDr. František Skřivánek (23. 12. 1933 – 31. 1. 2023)





[1] Odkaz

[2] BUBEN, Milan, České velkopřevorství řádu maltézských rytířů v dějinách, Praha, 2018, s. 205-206