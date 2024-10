Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela - zapomenutý unikát

O zapomenutém rytířském řádu Althanna a Gonzagy v Olomouci, epitafu jeho převora Franse Tengnagela u Panny Marie pod řetězem a evropském unikátu tamtéž.

Rok 1618 otevřel dveře střetu, který na desítky let rozdělil evropský kontinent do nesmiřitelných táborů. Tehdejší události v Praze nebyly v centru zájmu a zdálo se to být jen epizodou, jen další střet mezi šlechtou a panovníkem. Středomoří i jižní Evropy tehdy spíše vnímaly jako nebezpečí mocnou Osmanskou říši. A právě tam v italské Umbrii ve městě Spello vzniká myšlenka na založení nového rytířského řádu, který by chránil katolickou víru, vykupoval zajatce z rukou Osmanů a věnoval se dobročinnosti. V tehdejší velmi rozjitřené atmosféře vznikala společenství, která měla sdružovat osobnosti podobného smýšlení a podporovat tak různé zájmy jejich členů a zakladatelů.

Při jeho založeni stáli dva muži, a to Karel Gonzaga, vévoda klévský a neverský a Michael Adolf hrabě Althannu. Althann byl rakouský šlechtic, vojenský velitel a diplomat z rodu Althannů. Bojoval za Habsburky ve válkách s Turky a v roce 1610 dosáhl hodnosti polního maršála. Mezitím byl v roce 1608 povýšen na hraběte a po porážce českého stavovského povstání zbohatl na pobělohorských konfiskacích (Vranov nad Dyjí, Jaroslavice, Oslavany), další majetek vlastnil v Dolním Rakousku a Uhrách. V roce 1598 přestoupil na katolickou víru a při této příležitosti přislíbil, že všichni jeho potomci ponesou jako první křestní jméno Michael, v ženské linii pak jméno Marie. Karel I. Gonzaga byl od roku 1627 mantovským a montferratským vévodou. Považoval se za potomka byzantského císaře Andronika II.,a to přes svou babičku Markétu (ta pocházela z linie Theodora I., Andronikova syna a byla markraběnka z Montferratu a vévodkyně z Mantovy), a nárokoval si konstantinopolský trůn. Karel začal spolupracovat s řeckými povstalci proti Osmanům, včetně maniotských Řeků z poloostrova Mani, kteří ho oslovovali jako „král Konstantin Palailogos“. Následovalo pouze pustošení Mani Osmany. Karel poté poslal vyslance k evropským dvorům, kde hledal podporu. Jistěže bez úspěchu, neboť se jednalo o skutečně zcela fantaskní plán odtržený od reality. U Karla tedy byla motivací pokusit se mít společenství pro podporu jeho plánů a u Althanna zřejmě podepření jeho postavení jako věrného katolíka a spojence významných velmožů po konverzi od protestanství.

Erb Michaela z Althannu (autor Lubomír M. Kreuz)

Asi právě Michael Adolf z Althannu navrhl za sídlo řádu Olomouc, hlavní město Markrabství moravského a sídlo biskupství olomouckého. 17. listopadu 1618 tedy vyhlásili a založili nový Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela. Olomouc se nadále stala sídlem tohoto řádu. Řád byl poté znovu vyhlášen 8.3. 1619 ve Vídni a 6.2. 1624 byla statuta Řádu potvrzena papežem Urbanem VIII.[1]

Michael z Althannu (wikipedie) Karel Gonzaga (wikipedie)

Řád měl mít 72 členů. V čele stál velmistr a v čele místních provincií (coenbiarcháty) coenbiarchové, kteří byli nejvýznamnější rytíři. Dochoval se i latinský seznam prvních členů přijatých ve Vídni. Jedná se o dosti pestrou společnost, kde vidíme Julia Jindřicha Sasko-Lauenburského vedle valašských vojvodů Radua a Nicolase.

Řádová insignie (Mgr. O. Štěpánek)

Pro nás je mimořádně zajímavé, že v čele českého coenbiarchátu stál převor/komtur nám známý František Ganseneb Tengnagel z Kampy. Byl mezi prvními přijatými do Řádu. A jeho honosný mramorový epitaf v boční kapli s Božím hrobem, kde je umístěn obraz maltézského mučedníka Davida Gonsona v maltézském kostele Panny Marie pod řetězem, skrývá další evropský unikát. Patrně jediné známé vyobrazení nákrční dekorace Řádu křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela v podobě jetelového kříže. Nápis pak vysloveně označuje zetě Braheho jako převora Řádu.

Epitaf byl na konci 90. let 20. století objeven dr. Františkem Skřivánkem[2] . Nicméně Tengnagel byl chybně označen za člena papežského Nejvyššího řádu Krista. [3]

Epitaf Tengnagel (vpravo) a Zuzana z Batens (vlevo)

Epitaf Tengnabela je tzv. čtyřkoutní. V levém spodním rohu je erb rodu von der Wyck (matka zemřelého), erb v pravém horním rohu je rodu von Stegema (bába po otci zemřelého), v levé horní části je erb rodu von der Wenden (bába po matce zemřelého), v pravé spodní části je erb Tengnagelů (otec zemřelého a samotný zemřelý). Postava zemřelého v renesančním brnění má na krku kolanu s odznakem Řádu. Nápis obsahuje odkaz na Řád: ORD:MIL:CHRIST:PRIOR ET EQUES.

Detail řádové dekorace Nápis na náhrobníku

Je třeba zmínit i nádherný epitaf vlevo od náhrobníku Tengnagela. Jedná se o renesanční náhrobní desku Zuzany Kateřiny z Batens Hamburska. Jedná se o zesnulou dívku 24.4. 1634 s erbem lilií s hvězdami v květech. Snoubenku Jana Jiřího z Wendlingenu, která zemřela v 18. letech. Jan Jiří byl lékař a malostranský měšťan. Rod pocházel ze Slezska a Jan vlastnil zahradu vedle maltézské jurisdikce. Byl úředníkem – vrchním písařem a radou purkrechtního úřadu zemského a vedle toho provozoval i výnosnou prádelnu v tzv. Hořejší lázni u Kampy. O rodu jeho snoubenky není známo nic bližšího. Sám spočinul pod náhrobní deskou ve stejném kostele, ale v kapli sv. Jana Křtitele před oltářem. Jejich lásku zvěčnil epitaf snoubenky (překlad z latiny):

….NECHŤ ZTUHNE NA MRAMOR NAŠE LÁSKA. SJEDNANOU SVATEBNÍ SMLOUVU RUŠÍ NEVRAŽIVÁ SMRT, KTERÁ STANOVILA, ABY SE MUŽŮV SNUBNÍ PRSTEN ZMĚNIL V KÁMEN. [4]

Stejně ztuhnul v kámen i Řád křesťanského rytířstva blahoslavené Panny Marie a svatého Michaela, který zaniká jen několik let po svém založení a mizí beze stopy. Až na několik zmínek v písemnostech a kamenný jetelový kříž na hrudi Ganseneba Tengnagela z Kampy u Panny Marie pod řetězem na Malé Straně.





