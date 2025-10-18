Příběh zázraků v srdci Malé Strany – Dům u obrázku Panny Marie

Na Malé Straně, kousek od Karlova mostu, se očím chodců odhaluje nevelký balkon s obrazem Panny Marie a dřevěnými válečky po stranách. Provázejí ho pověsti. O pověstech a historické skutečnosti domu v ulici Na Kampě 9.

Na Malé Straně, kousek od majestátního Karlova mostu, se očím chodců odhaluje nevelký balkon s obrazem Panny Marie a dřevěnými válečky po stranách. Dům U obrázku Panny Marie. Jeho zábradlí je poseto květinami, které tam každé jaro pečlivě vysazují obyvatelé domu. Balkon je malý a z obou stran provázený dvěma starobylými lucernami a lucerničkou s věčným světlem. Má výhled na vlnící se Vltavu a kamenné sochy mostu, jež pamatují dávné časy. Právě na tomto balkonku začal neobyčejný příběh domu. [1]

Dům u Obrazu Panny Marie (fotografie autor)

Dle pověsti se jednoho podvečera roku 1784, když se nad Prahou stahovala temná mračna, v domě odehrála událost, na kterou obyvatelé nikdy nezapomněli. Při velké povodni, které tehdejší Prahu často sužovaly [2], hrozilo zatopení domu, ale snad zázrakem se mu voda vyhnula. Tehdejší majitel spatřil ve vodě obraz Panny Marie, který zachránil z rozbouřených vln a umístil ho do domovního štítu. Obyvatelé byli přesvědčení, že je ochránila právě Matka Boží. Panna Marie se tak stala nejen strážkyní jejich domova, ale i symbolem naděje pro všechny kolemjdoucí. Balkonek tak získal tajemství – vyprávění o zázračné záchraně, které se stalo součástí příběhu o naději. Ve skutečnosti je mariánská pověst vážící se k domu daleko staršího data, dům se spojoval s obrazem Panny Marie již od konce 17. století. [3] Roku 1657 dům koupili měšťan Jan Karel a jeho žena Dorota, kteří ho již v roce 1659 prodali hraběti Janu Jiřímu Karvinskému z Karviné [4]. V 19. století dům mj. vlastnil advokát František Pelzl a žil zde i malíř a věhlasný ilustrátor knih Adolf Kašpar [5].

V průběhu doby, a to nejpozději koncem 19. století, se objevily dřevěné válečky po stranách mariánského obrazu. V domě bývala prádelna a mandl. K nim se váže další pověst, která říká, že jedna ze sloužících, která se jmenovala Marie, kvůli své nepozornosti vsunula ruce mezi válce mandlu. V úzkých volala na pomoc svou svatou patronku, která zázračně způsobila, že se válce rozestoupily a díky tomuto zázraku se služebné Marii nic nestalo a její dívčí ruce zůstaly jemné jako dřív. Dřevěné válce se pak k připomenutí tohoto mariánského zázraku umístily k obrazu Matky Boží.

Balkonek desítky let zdobí květiny. Ve druhé polovině 20. století se o ně starala paní Šuhajová, která každé ráno zalévala pelargonie a pozorovala ruch na mostě. Paní pracovala po celý život v pokladnách Wilsonova nádraží, tam kde je dnes tzv. Fantova kavárna, která vlastně nikdy žádnou kavárnou nebyla, ale bylo to místo prodeje jízdenek do dalekých i blízkých krajů. Dnešní obyvatelé tuto péči o balkonek převzali a pokračují v ní dál.

Dům na Kampě také vždy žil svým životem. Střídali se králové a prezidenti i nacističtí protektoři a na všechny shlížela Panna Marie. V 60. létech 20. století do domu na Kampě dorazili lidé z místního „byťáku“, dvě krajní lucerny z vůle pracujícího lidu odstranili a nahradili je státními vlajkami – sovětskou a československou, aby se oko nových vladařů těšilo z pohledu na věčné sovětské přátelství. Dvě krajní lucerny na desítky let zmizely.

Několik let po konci vlády totalitní moci se odehrál další příběh, který se snad mohl stát jen zde – na Malé Straně. Obyvatelé domu na půdě likvidovaly hromady staré suti, a přitom byla objevena jedna z pohřešovaných luceren. A brzy na to se objevila i lucerna druhá. Jeden z obyvatelů domu navštívil bleší trh v Jičíně, kde potkal staršího pána, který jako mladík pracoval v Praze a v jednašedesátém dostal za úkol odstranit lucerny z jednoho domu na Kampě a nahradit je vlajkami a měl ji kdesi ve stodole mezi harampádím. Tu vrátil, a tak se po letech setkaly všechny tři lucerny na balkonku s obrazem Matky Boží. [6]

Balkon se zázračným obrazem je tak dodnes svědkem rozhovorů lidí i tichých večerů, kdy se Praha noří do světel lamp. Pod balkonem šumí Vltava, z Karlova mostu zní tóny pouličních muzikantů, a když je obloha plná hvězd, tak si možná někdy přejete, aby ten okamžik nikdy neskončil. A třeba neznámý muž vytáhne před tímto domem malou krabičku a podá jí neznámé ženě. „Každý balkon i lidský život potřebují pevné zábradlí, abys byla v bezpečí. A já bych chtěl být tím zábradlím pro Tebe.“ Lidské příběhy někdy začínají nenápadně, a postupně se stanou součástí malostranských legend jako Dům u obrazu Panny Marie [7].


[1] Dům čp. 514/III, Na Kampě 9. Dům v základu renesanční (patrně výrazně nepoškozen roku 1648), později barokně a klasicistně upraven J. Zobelem a A. Guderou. In: VLČEK, Pavel, et al. Umělecké památky Prahy. Malá Strana. Praha 1999. S. 584

[2] Po povodni v roce 2002 musel být dům rekonstruován (výšku vody při povodních znázorňují tři značky na východní fasádě: nejvyšší – rok 2002, střední – rok 1784, nejnižší – rok 1890).

[3] Domovní znamení U obrazu (někdy i U sloupu) Panny Marie je s domem spojováno již od roku 1653, U válečků v roce 1891. In: PETRÁŇOVÁ, Lydia: Domovní znamení staré Prahy. 1991, S. 285.

[4] Historii domu můžeme spolehlivě zachytit ode dne 8. 2. 1657, kdy je uveden ve smlouvě, kterou Jan Karel a jeho žena Dorota kupují tento dům, značně poškozený Švédy při bojích o Karlův most. Avšak už 30. září 1659 Karel prodal dům hraběti Janu Jiřímu Karvínskému z Karviné, licenciátu práv a syndikovi Menšího města Pražského, za 600 zl. rýn. Prodávající měl dovoleno bydlet tu do sv. Jiří 1660, měl však dům udržovat v pořádku a podniknout v něm opravy z materiálu nového majitele. Karvínský začal dům přestavovat. Značně ho zvýšil, takže úředníci mostu Pražského nabyli přesvědčení, že mostu to uškodí, a proto podle dekretu staroměstské rady ze dne 18. července 1671 oznámili Karvínskému, aby: „to neobyčejné, vyzdvižené stavení a krov (proti consekvencí mostu) scházeti poručiti dal“. Ale Karvínský neposlechl, a tak byla nařízena v té věci komise místodržícími a hejtmanem Nového města Pražského v listopadu 1671, která se usnesla, aby ke škodě mostu Pražského vystavené zdi do posledních oken dal zbourat.

[5] Žili tu v letech 1865-70 i malíři bratři Petr, Čeněk a Karel Maixnerovi a pan Josef Rousek, švec a zachránce tonoucích. V prosinci 1921 Rouskovi udělilo policejní ředitelství vyznamenání za záchranu 52 tonoucích a do konce roku 1925 zachránil se svým synem Františkem, plavčíkem, 76 tonoucích a vytáhl z Vltavy 49 utonulých. Do konce života roku 1942 zachránil téměř 200 lidí a z vody vytáhl okolo 100 utonulých.

[6] Pověsti i novější příběhy souhrnně zaznamenal: HRUBÝ, Dan: Pražské příběhy 1 – Na cestě Malou Stranou. Praha. 2015

[7] Obraz Panny Marie skrývá dosud poslední tajemství – je na něm dosud neidentifikovaný erb, který by mohl odhalit mj. dobu vzniku pověsti.

Autor: Ladislav Kolačkovský | sobota 18.10.2025 16:29

Ladislav Kolačkovský

  • Počet článků 339
  • Celková karma 14,83
  • Průměrná čtenost 686x
Vážení čtenáři, děkuji, že jste navštívili mé články. Přináším méně známé nebo i zapomenuté příběhy zejména z našich dějin. Vždy však podložené prameny a literaturou. Jsem také autorem historické publikace V lesku erbů. 

