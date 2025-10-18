Příběh zázraků v srdci Malé Strany – Dům u obrázku Panny Marie
Na Malé Straně, kousek od majestátního Karlova mostu, se očím chodců odhaluje nevelký balkon s obrazem Panny Marie a dřevěnými válečky po stranách. Dům U obrázku Panny Marie. Jeho zábradlí je poseto květinami, které tam každé jaro pečlivě vysazují obyvatelé domu. Balkon je malý a z obou stran provázený dvěma starobylými lucernami a lucerničkou s věčným světlem. Má výhled na vlnící se Vltavu a kamenné sochy mostu, jež pamatují dávné časy. Právě na tomto balkonku začal neobyčejný příběh domu. [1]
Dům u Obrazu Panny Marie (fotografie autor)
Dle pověsti se jednoho podvečera roku 1784, když se nad Prahou stahovala temná mračna, v domě odehrála událost, na kterou obyvatelé nikdy nezapomněli. Při velké povodni, které tehdejší Prahu často sužovaly [2], hrozilo zatopení domu, ale snad zázrakem se mu voda vyhnula. Tehdejší majitel spatřil ve vodě obraz Panny Marie, který zachránil z rozbouřených vln a umístil ho do domovního štítu. Obyvatelé byli přesvědčení, že je ochránila právě Matka Boží. Panna Marie se tak stala nejen strážkyní jejich domova, ale i symbolem naděje pro všechny kolemjdoucí. Balkonek tak získal tajemství – vyprávění o zázračné záchraně, které se stalo součástí příběhu o naději. Ve skutečnosti je mariánská pověst vážící se k domu daleko staršího data, dům se spojoval s obrazem Panny Marie již od konce 17. století. [3] Roku 1657 dům koupili měšťan Jan Karel a jeho žena Dorota, kteří ho již v roce 1659 prodali hraběti Janu Jiřímu Karvinskému z Karviné [4]. V 19. století dům mj. vlastnil advokát František Pelzl a žil zde i malíř a věhlasný ilustrátor knih Adolf Kašpar [5].
V průběhu doby, a to nejpozději koncem 19. století, se objevily dřevěné válečky po stranách mariánského obrazu. V domě bývala prádelna a mandl. K nim se váže další pověst, která říká, že jedna ze sloužících, která se jmenovala Marie, kvůli své nepozornosti vsunula ruce mezi válce mandlu. V úzkých volala na pomoc svou svatou patronku, která zázračně způsobila, že se válce rozestoupily a díky tomuto zázraku se služebné Marii nic nestalo a její dívčí ruce zůstaly jemné jako dřív. Dřevěné válce se pak k připomenutí tohoto mariánského zázraku umístily k obrazu Matky Boží.
Balkonek desítky let zdobí květiny. Ve druhé polovině 20. století se o ně starala paní Šuhajová, která každé ráno zalévala pelargonie a pozorovala ruch na mostě. Paní pracovala po celý život v pokladnách Wilsonova nádraží, tam kde je dnes tzv. Fantova kavárna, která vlastně nikdy žádnou kavárnou nebyla, ale bylo to místo prodeje jízdenek do dalekých i blízkých krajů. Dnešní obyvatelé tuto péči o balkonek převzali a pokračují v ní dál.
Dům na Kampě také vždy žil svým životem. Střídali se králové a prezidenti i nacističtí protektoři a na všechny shlížela Panna Marie. V 60. létech 20. století do domu na Kampě dorazili lidé z místního „byťáku“, dvě krajní lucerny z vůle pracujícího lidu odstranili a nahradili je státními vlajkami – sovětskou a československou, aby se oko nových vladařů těšilo z pohledu na věčné sovětské přátelství. Dvě krajní lucerny na desítky let zmizely.
Několik let po konci vlády totalitní moci se odehrál další příběh, který se snad mohl stát jen zde – na Malé Straně. Obyvatelé domu na půdě likvidovaly hromady staré suti, a přitom byla objevena jedna z pohřešovaných luceren. A brzy na to se objevila i lucerna druhá. Jeden z obyvatelů domu navštívil bleší trh v Jičíně, kde potkal staršího pána, který jako mladík pracoval v Praze a v jednašedesátém dostal za úkol odstranit lucerny z jednoho domu na Kampě a nahradit je vlajkami a měl ji kdesi ve stodole mezi harampádím. Tu vrátil, a tak se po letech setkaly všechny tři lucerny na balkonku s obrazem Matky Boží. [6]
Balkon se zázračným obrazem je tak dodnes svědkem rozhovorů lidí i tichých večerů, kdy se Praha noří do světel lamp. Pod balkonem šumí Vltava, z Karlova mostu zní tóny pouličních muzikantů, a když je obloha plná hvězd, tak si možná někdy přejete, aby ten okamžik nikdy neskončil. A třeba neznámý muž vytáhne před tímto domem malou krabičku a podá jí neznámé ženě. „Každý balkon i lidský život potřebují pevné zábradlí, abys byla v bezpečí. A já bych chtěl být tím zábradlím pro Tebe.“ Lidské příběhy někdy začínají nenápadně, a postupně se stanou součástí malostranských legend jako Dům u obrazu Panny Marie [7].
[1] Dům čp. 514/III, Na Kampě 9. Dům v základu renesanční (patrně výrazně nepoškozen roku 1648), později barokně a klasicistně upraven J. Zobelem a A. Guderou. In: VLČEK, Pavel, et al. Umělecké památky Prahy. Malá Strana. Praha 1999. S. 584
[2] Po povodni v roce 2002 musel být dům rekonstruován (výšku vody při povodních znázorňují tři značky na východní fasádě: nejvyšší – rok 2002, střední – rok 1784, nejnižší – rok 1890).
[3] Domovní znamení U obrazu (někdy i U sloupu) Panny Marie je s domem spojováno již od roku 1653, U válečků v roce 1891. In: PETRÁŇOVÁ, Lydia: Domovní znamení staré Prahy. 1991, S. 285.
[4] Historii domu můžeme spolehlivě zachytit ode dne 8. 2. 1657, kdy je uveden ve smlouvě, kterou Jan Karel a jeho žena Dorota kupují tento dům, značně poškozený Švédy při bojích o Karlův most. Avšak už 30. září 1659 Karel prodal dům hraběti Janu Jiřímu Karvínskému z Karviné, licenciátu práv a syndikovi Menšího města Pražského, za 600 zl. rýn. Prodávající měl dovoleno bydlet tu do sv. Jiří 1660, měl však dům udržovat v pořádku a podniknout v něm opravy z materiálu nového majitele. Karvínský začal dům přestavovat. Značně ho zvýšil, takže úředníci mostu Pražského nabyli přesvědčení, že mostu to uškodí, a proto podle dekretu staroměstské rady ze dne 18. července 1671 oznámili Karvínskému, aby: „to neobyčejné, vyzdvižené stavení a krov (proti consekvencí mostu) scházeti poručiti dal“. Ale Karvínský neposlechl, a tak byla nařízena v té věci komise místodržícími a hejtmanem Nového města Pražského v listopadu 1671, která se usnesla, aby ke škodě mostu Pražského vystavené zdi do posledních oken dal zbourat.
[5] Žili tu v letech 1865-70 i malíři bratři Petr, Čeněk a Karel Maixnerovi a pan Josef Rousek, švec a zachránce tonoucích. V prosinci 1921 Rouskovi udělilo policejní ředitelství vyznamenání za záchranu 52 tonoucích a do konce roku 1925 zachránil se svým synem Františkem, plavčíkem, 76 tonoucích a vytáhl z Vltavy 49 utonulých. Do konce života roku 1942 zachránil téměř 200 lidí a z vody vytáhl okolo 100 utonulých.
[6] Pověsti i novější příběhy souhrnně zaznamenal: HRUBÝ, Dan: Pražské příběhy 1 – Na cestě Malou Stranou. Praha. 2015
[7] Obraz Panny Marie skrývá dosud poslední tajemství – je na něm dosud neidentifikovaný erb, který by mohl odhalit mj. dobu vzniku pověsti.
Ladislav Kolačkovský
Gefreiter Richard Anton - válka vždy zanechá jen prázdnotu
V Josefově Dole je na hřbitově černý náhrobek s nacistickými symboly. Svastikou a runami algiz. Leží zde Richard Anton, který se narodil 15.02.1901 v malém městečku Johannesberg.
Ladislav Kolačkovský
Poutník mezi světlem a stíny: Friedrich Spee von Langenfeld
Málo známý jezuita, který se v 17. století postavil proti čarodějnickým procesům a přispěl k jejich ukončení. A Zrcadlová kaple Klementina jako zrcadlo svědomí a pouto mezi námi a minulostí.
Ladislav Kolačkovský
Tajemství skryté za oltářem – erb točenice v Kelči u Valašského Meziříčí
Točenice – symbol závazku a touhy a nově objevený epitaf rytíře Hynka Sevěřského v Kelči, původem z polského rodu, s točenicí v erbu.
Ladislav Kolačkovský
Investitura rytířů a dam Českého velkopřevorství maltézského řádu
Slavnostní ceremonie investitury nových rytířů a dam v klášterním kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně dne 27. září 2025
Ladislav Kolačkovský
Kde potok šeptá a čas se zastavil. Rajnochovické náhrobky rytířů z Deblína
O hřbitově v Rajnochovicích, rytíři z Deblína, slečně Kateřině von Gaymann a divém muži v jejich erbu
|Další články autora
Macinka, Chlad i spanilá jízda veteránů. Turek ve Varech velkolepě slaví jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky
Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Dohoda o vládě: devět resortů pro ANO, SPD má i dopravu a Motoristé nové křeslo
Jednání o nové vládě se přesunula do Průhonic. Předseda ANO Andrej Babiš se tam ve své restauraci...
Hromadná nehoda aut na Chomutovsku. Mezi vážně zraněnými je dítě
Hromadná nehoda čtyř osobních aut uzavřela v sobotu odpoledne zhruba na šest hodin silnici I/7 u...
Polovina dětí vynechává snídani, třetina oběd. Raději si koupí brambůrky
Téměř polovina dětí často vynechává snídani a skoro pětina dětí nedostává od rodičů jídlo do školy....
Zemřel skladatel Klaus Doldinger, autor znělky kultovního seriálu Místo činu
Ve věku 89 let zemřel německý skladatel a saxofonista Klaus Doldinger. Agentuře DPA to v sobotu...
V Pyšelích se rozloučili s Danou Drábovou. Žila bez zbytečné pompy, vzpomínal farář
V Pyšelích na Benešovsku se v sobotu odpoledne lidé rozloučili s předsedkyní Státního úřadu pro...
- Počet článků 339
- Celková karma 14,83
- Průměrná čtenost 686x