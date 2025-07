Ottavio Spinola, maltézský rytíř a komorník císaře Rudolfa II.

Významný italský dvořan rudolfínské Prahy a otec jezuitského mučedníka z Japonska. Rytíř Ottavio Spinola

V dálce slyšel život, křik trhovců, vlnil se ulicemi jako proud řeky, barevné stánky, jejichž střechy dýchaly vůní koření, medoviny a chleba. Nic z toho však neviděl. Poslední čtyři roky trávil v těsné cele s dalšími křesťany v japonském městě Suzuta. Tušil, že jeho touha po mučednictví bude brzy naplněna. „Konečně jsem byl zatčen a jako lupič za velkého sběhu lidí vlečen ulicemi a uvržen do vězení. Teď tu žiji radostně a spokojeně, plný vděčnosti Pánu, který mi udělil takovou milost“. Psal se rok 1622 a brzy měl jezuitský misionář blahoslavený Carol Spinola dosáhnout v ohni koruny mučednictví v Nagasaki v dalekém Japonsku.

Jeho život však měl patrně počátek ve velmi světském městě plném ruchu, dvorského života a mocenských střetů doby rudolfínské. V Praze. A s jeho otcem se můžeme potkat téměř osobně. Je zobrazen na epitafu v katedrále sv. Víta v Praze. Byl to štíhlý muž atletické postavy, zobrazený v plné zbroji s kolanou maltézského řádu na hrudi. Ottavio Spinola, rytíř Řádu sv. Jana Jeruzalémského a komtur v Hrobníkách. Zároveň byl i nejvyšším štolbou a prvním komorníkem císaře Rudolfa II.

Epitaf Ottavia a erb rodu Spinola (foto autor a wikipedie)

Místo pohřbení v nejvýznamnější nekropoli předbělohorské Prahy svědčí o jeho mimořádném postavení. Patřil k oblíbeným důvěrníkům Rudolfa II. z okruhu italských dvořanů. Budoucího císaře doprovázel jako nejvyšší štolba již při jeho pobytu v Madridu roku 1564. Roky ve Španělsku Rudolfa výrazně formovaly po zbytek života a Ottavio si již od mládí vybudoval vlivné postavení u pražského dvora.

Byl jedním z mladších synů Agostina Spinoly, hraběte z Tassarola a Geronimy Doriové. Ottaviův bratr a druhorozený Agostinův syn Filip Spinola byl kardinálem. Ottaviovi Spinolovi byl roku 1581 udělen inkolát a byl přijat českým sněmem do rytířského stavu. Byl rovněž rytířem řádu sv. Jana Jeruzalémského a komturem v Hrobníkách v Horním Slezsku. Pocházel z vedlejší větve Luccoli janovského rodu Spinolů. Ottaviův starší bratr Marco Antonio Spinola, hrabě z Tassarola, zdědil po otci Agostinovi Spinolovi veškerý feudální majetek včetně monferratských lén Mollare a Cassinele. Monferrat bylo říšské léno mantovských vévodů z Gonzagy, mocného italského rodu spřízněného i s Habsburky. Měli državy v Pádské nížině dnešní Lombardie. Podobně jako u jiných velkých italských rodů byl jejich vzestup založen na kondotiérské minulosti rodinných příslušníků. Díky finančním příjmům z vojenského podnikání mohli vydržovat velké dvory a vystupovat jako štědří mecenáši renesanční Itálie. Soupeřili o moc a vliv s ostatními mocnými italskými rody a činili tak i prostřednictvím svých vyslanců a klientů u císařského dvora v Praze. Jejich hlavní državy byly, jak řečeno, říšským lénem a do jisté míry závisely na vůli císaře, který jim je uděloval. Spinolové pak skrze svá panství v Monferratu byli vazaly Gonzagů. Ottavio Spinola proto vystupoval po dlouhé roky v jejich zájmu a využíval svůj vliv u císaře ve prospěch Gonzagů.

Brigida a Ambrosio Spinola (portréty členů rozrodu Spinolů od malíře Rubense, wikipedie)

Jak již bylo řečeno, Ottavio byl rytířem Maltézského řádu a komturem v Hrobnikách v letech 1585 až 1592, a to za působení generálního převora Kryštofa staršího z Vartenberka. Johanité zde sídlili od 12. století. V listině knížete Bedřicha z roku 1183 jsou mezi ostatními donacemi jmenovány i Hrobníky a Hlubčice na Opavsku. Postupně zde vznikla komenda a řádový dům se špitálem. Někdy se uvádí, že má název Grobniki (Hrobniky) přímou souvislost s johanity jako strážci Božího hrobu. Hrobniky byly komendou Maltézského řádu (podřízenou pražskému velkopřevorství) až do 19. století. Královským ediktem z 30. října 1810 byly církevní a klášterní statky v Prusku, včetně veškerého majetku Řádu, sekularizovány. Komenda v Grobnikách, zahrnující grobnické panství a vesnice Lisięcicie, Neustift (Nowa Wieś Głubczycka?), Debrzyca, Dziećmarowy, Jernau (Biernatów?), Babice, Biernacice a Ludmierzyce, zanikla. Památkou na Řád je místní zámek a farní kostel Stětí hlavy sv. Jana Křtitele. Ottavio převzal komendu po Jiřím svobodném pánu von Pruszkowski, který se v roce 1568 v Praze oženil s Urszulou z Lobkowitz. Jiří byl profesní rytíř řeholník a nesměl se oženit. Kvůli tomuto sňatku ho papež Řehoř XIII. zbavil komturství, ale Pruszkowski zůstal v Grobnikách až do své smrti v roce 1584. Jako pokání za své činy postavil v Babicích kostel, který v roce 1583 vysvětil olomoucký biskup Stanisław Pawłowski.[1]

Letohrádek Hvězda mohl spatřit i Ottavia Spinolu

V Praze je také připomínán Alfonso Spinola (* Savona, † mezi 1582-1592 Praha), nejvyšší arciknížecí štolba, pak císařův komorník pro ložnici (cubicularius), jeho poškozená náhrobní deska z katedrály sv. Víta přenesena do Lapidária Národního muzea, epitaf je dosud v katedrále. [2]

Ottavio zemřel v Praze v červnu 1592, pochován byl ve svatovítské katedrále. S neznámou ženou z Prahy měl syna Karla (Carola) Spinolu, blahořečeného jezuitu, který dosáhl mučednické smrti v Nagasaki a o němž jsme vyprávěli na začátku tohoto příběhu.

Epitaf hlásá jeho úřady zastávané u dvora a jeho členství v Maltézském řádu: „OCTAVIUS SPINULA, GENUEN. BARO ET G. S. IOANNI HIEROSOL. ORD. EQUES / GREBNICEN. COMMENDATOR OB CONTINUO OPERAM FIDEMQ. AUGUSTISS. / DOMUI AUSTRICAE IAM INDE A TENERIS PRAESTITAM A RODULPHO II / ROM. IMP. AUG. POST VARIAS DIGNITATES IN CAMERARIUM ET SUMMAM / STABULI PRAEFECTURAE ADMINISTRATIONE EVECTUS VIR PRAECLARIS / ANIMI DOTIBUS PRAEDITUS GERMANICAE NATIONI CHARUS DE SUO / HIEROSOL. ORD. AC DE PATRIA BENEM. HIC REQUIESCIT / OBIJT XV MEN. IUNJS AN. M.D.XCII“





