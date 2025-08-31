Odkaz Lukrécie Nekešové z Landeku a její posmrtné putování
V měsíci březnu léta Páně 1614, na vsetínském zámku, byla paní Lukrécie Nekešová z Landeku, choť urozeného pana Albrechta z Valdštejna, stižena nemocí těla, jež se ukázala býti poslední. V těchto dnech, kdy se její duše připravovala na odchod z tohoto světa přijetím svátosti umírajících od kněze Petra Sculteta, vyslovila přání a zavázala manžela Albrechta z Valdštejna slibem:
„Jak se dny krátí a mé tělo slábne, obracím svou mysl k věcem věčným. Vím, že se blíží chvíle, kdy budu povolána před tvář Nejvyššího, a přijímám ji s pokorou, neboť „vše má svůj čas, každá věc pod nebem má svou chvíli“. Prosím Tě, splň mé poslední přání: nech vystavěti chrám zasvěcený Panně Marii ve Štípě, aby se tam mohli shromažďovati poutníci a hledati útěchu v modlitbě. Nechť je to místo, kde se bude velebit Boží jméno, kde se budou oči obracet k nebi, a srdce nalézat pokoj. „Nechť je dům můj domem modlitby pro všechny národy“.[1]
Smrt paní Lukrécie a nekropole Nekešů z Landeku ve Štípě
Urozená paní Lukrécie na Květnou neděli 23. března 1614 skonala a byla dne 30. března téhož roku pochována dle křesťanského obřadu. Její tělo bylo uloženo v poutním kostelíku ve Štípě, jak si přála, a její duše spočinula v pokoji u Pána vedle dalších členů rodu Nekešů. Položením kamenné desky nad její rakev navždy zhaslo světlo rodu erbu stříbrného kentaura. Lukrécie tak spočinula vedle svých příbuzných. Dodnes se v kostelíku dochovaly epitafy Jana Nekeše mladšího (+1568) s manželkou Barborou Bítovskou ze Slavíkovic (+1576) a náhrobek neznámého člena rodu, který byl nalezen v podlaze a sloužil jako dlažba. Nevelký kostel byl jako nekropole Nekešů zvolen s rozmyslem. Jednalo se o středověkou stavbu ze 14. století, mariánské poutní místo a jednalo se o kostel farní pro celý Lukov. Býval pohřebištěm nejen všech Nekešů (kromě Václava), ale i předchozích majitelů panství Šternberků. Nekešové z Landeku tak navázali na své předchůdce a velmi dobře si uvědomovali duchovní místo, kterým štípský kostelík byl pro celý kraj. Paradoxem je, že poslední členka rodu paní Lukrécie odpočívá zcela na jiném místě. Ale o tom později.
Klášter a kostelík ve Štípě (autor)
Založení kartuziánského kláštera
Její památka trvala dál skrze splněný manželův slib, a to zřízením kartuziánského kláštera s novým kostelem zasvěceným Narození Panny Marie. Základní kámen ke stavbě byl položen již roku 1616, ale příprava započala počátkem roku 1615. Valdštejn jednal o osazení kláštera bez úspěchu s jezuity i františkány, až byla vystavena fundační listina „pro řeholi kartouzskou a žádnou jinou“ 1. března 1617 v Brně, o rok později ji potvrdil olomoucký biskup František kardinál z Ditrichštejna. Pan Albrecht následně klášteru vystavil další fundace s darováním lesa, volnou pastvou dobytka na všech lukovských pozemcích či svobodou rybaření ve všech lukovských vodách. Daroval klášteru i mlýn a pilu v Kašavě či dvůr ve Štípě. Již roku 1618 mohl být u stavby zřízen malý řeholní konvent. Stavba však byla přerušena v době vypuknutí stavovského povstání. Tři mniši ze Štípy byli nařčení, podobně jako holešovský farář Jan Sarkander z povolání lisovčíků, žoldnéřů v polských službách, kteří táhnouce v únoru 1620 na pomoc císaři Ferdinandovi II. poplenili východní Moravu. Mniši byli společně se Sarkanderem uvrženi do vězení v Olomouci. Jan Sarkander zemřel následkem krutého mučení, ale mniši byli po několika dnech propuštěni. Sotva se vrátili do kartouzy ve Štípě, byli protestanty opět vyhnáni, načež se uchýlili k zemskému hejtmanovi Ladislavu Popelovi z Lobkovic, pánu na Holešově. Kartouza ve Štípě již zůstala definitivně neosídlená a mniši se vrátili do své mateřské kartouzy v Olomouci.[2]
Kostel Narození Panny Marie – exteriér a interiér
Na lukovském panství se mezitím usídlil synovec zesnulé Lukrécie Nekešové Jan Adam z Víckova, který ho získal od vzbouřených moravských stavů jako odškodnění za škody, které mu způsobili císařští žoldnéři. Po bitvě na Bílé hoře sice Albrecht z Valdštejna získává lukovské panství zpět, ale hrad obsazuje Adam z Víckova s pomocí části valašských poddaných, a odtud podniká výpady proti statkům katolické šlechty a olomouckého biskupa. Jan Adam se stal velmi významnou postavou a vůdcem tzv. valašských povstání na východní Moravě, kdy až do roku 1627 vedl bojové operace s valašskými bojovníky proti císařským v Hostýnských horách a okolí.
Panna Marie Štípská a Kristián August Seilern (wikipedie)
Zamýšlený poutní areál ve Štípě však mezitím chátral, změna nastala až po roce 1724, kdy Lukov koupili hrabata Seilern-Aspangové. Přilehlý kostel Narození Panny Marie byl vysvěcen až roku 1765. Slavnostního přenesení zázračné sošky Panny Marie Štípské po dokončení stavby kostela se zúčastnilo množství věřících. Z dochovaných pramenů se traduje, že „při přenášení milostné sošky mohli poutníci vidět zvláštní úkaz na obloze - vedle slunce byly dvě jasně zářící hvězdy“. Výpověď o této pozoruhodné události dokonce stvrdili svými podpisy mnozí očití svědci na pergamenové listině z roku 1799. [3]
Mauzoleum Seilern-Aspangů a alianční znak Augusta a Marie Karolíny (pohledově vpravo)
Dnes je v kostele i mauzoleum Seilern-Aspangů, kteří drželi zdejší pozemkové vlastnictví až do konfiskace roku 1945. V hlavní lodi je tedy empírový náhrobek hraběte Kristiána Augusta ze Seilernu a jeho manželky Charlotty Marie ze Solms-Sonnenwalde z 18. století. Nejvýznamnější památkou na rod Seilernů na Moravě je zámek Lešná a jejich hlavní hrobkou byla kaple na hřbitově v Kostelci u Zlína.
Posmrtné putování Lukrécie Nekešové a vytoužený klid
A jak je to s místem posledního odpočinku paní Lukrécie? Po opuštění moravských panství počátkem 20. let 17. století Valdštejn zakládá kartuziánský klášter u Radimi na dohled od svého sídelního města Jičína. A rakev Lukrécie je odvezena ze Štípy a uložena v radimském kostele. Když se Valdštejnovi roku 1627 z druhého manželství s Isabelou z Harrachu narodil vytoužený syn Albrecht Karel (1627–1628), obnovil původní nadaci a daroval kartuziánům nové místo ve Valdicích. Tam byli do klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie z Radimi přeneseni Lukrecie Nekešová z Landeku i Albrecht Karel z Valdštejna, zesnulý jako neduživý jen několik málo týdnů po narození. Po zavraždění Albrechta z Valdštejna byl příbuznými uložen do hrobky ve Valdicích i on, a to roku 1636. Tehdy narychlo do neoznačené tumby. Po zrušení valdického kartuziánského kláštera za josefínských reforem byly těla Lukrecie, Albrechta i Albrechta Karla roku 1785 převezeny do Mnichova Hradiště Vincencem z Valdštejna a slavnostně uloženy v kapli sv. Anny u kapucínského řádového kostela Tří králů. Mělo vzniknout velkolepé mauzoleum, ale z finančních důvodů z toho sešlo. Dnes je před hrobkou mramorový pomník s bustou Albrechta z Valdštejna a pamětní desku má i Lukrécie. A tak všichni nakonec nalezli svůj posmrtný klid.
[1] Autorova představa, nikoliv historický pramen
[2] NĚMEC, Vít: Nekešové z Landeka na lukovském panství. Lukov. 2014
[3] O původu poutního místa ve Štípě je záznam v Pamětní knize farnosti fryštácké. Zde je uvedeno, že z malého kostelíka v nedalekém Kostelci záhadně zmizela vzácná soška Panny Marie s Ježíškem, kterou nalezl náhodný oráč ozářenou ve štípském háji na místě, kde věřící postavili malou kapličku a tuto časem přebudovali na gotický kostelík. Poutě k Panně Marii do Štípy se předpokládají již od 14. století.
Další články autora
