Od jezuitských statků ke šlechtickému stavu: Příběh olomouckého úředníka Antona von Istler
Za upozornění na tento zapomenutý náhrobek děkuji své milované manželce Veri
Anton Ernst Istler náležel ve druhé polovině 18. století k olomouckým městským úředníkům s právním vzděláním. Narodil se nicméně v dalekém Sedmihradsku. V pramenech Rakouského státního archivu je označen jako „königlicher Richter zu Olmütz“, tedy královský rychtář v Olomouci. Významným mezníkem jeho života bylo datum 8. října 1778, kdy byl ve Vídni povýšen do šlechtického stavu. Získal titul „Edler von“ a nadále mohl užívat jméno Anton Ernst Edler von Istler. Je uváděn jako „anwalt“, tedy právní zástupce či advokát. V Olomouci si pilně a cílevědomě vybudoval kariéru v městské správě a zde také položil pevné základy svého rodu.
Erb rodu von Istler (vlevo autor Mg. Ondřej Štěpánek, vpravo erb z náhrobku rodu na Olšanském hřbitově v Praze, fota autor).
Olomouc v Istlerově době
Olomouc byla v Istlerově době předním duchovním, správním a vojenským centrem Moravy. V průběhu 18. století se proměnila v mohutnou pevnost, zároveň si však zachovávala specifický ráz univerzitního města a biskupské rezidence. Istlerova úřední činnost se především odehrávala v prostoru radnice na Horním náměstí, tradičního sídla městské správy. Tehdejší podobu města určovaly také Sloup Nejsvětější Trojice, barokní kašny, kostel svatého Michala a areál jezuitské univerzity. To vše dodnes upomíná na význam, který Olomouc v 18. století měla, i její těsné vazby na císařskou Vídeň a prostředí okázalého biskupského dvora.
Povýšení do šlechtického stavu
Istlerovo povýšení do šlechtického stavu nebylo jen osobním oceněním od panovníka, ale znamenalo společenský vzestup celé rodiny. Šlechtictví získal za zásluhy při sekularizaci majetku Tovaryšstva Ježíšova na Moravě po zrušení řádu a při správě studijního fondu, který byl z někdejších jezuitských statků vytvořen. Šlo o převod rozsáhlého majetku pod světskou správu a o jeho nové administrativní uspořádání. Právě tato agenda dobře vystihuje proměnu habsburské monarchie ve druhé polovině 18. století, kdy rostl význam odborně připravených úředníků a státní správa se postupně profesionalizovala. S tím i geometrickou řadou narůstalo množství nově povýšené vojenské a úřední nižší šlechty, která se tak stávala oporou státu. Přestože nejvyšší hodnosti společenského žebříčku si nadále udržovala starší rodová šlechta, která se ani nijak významně se šlechtou novou nestýkala a nesvazovala sňatky, byla důležitost nové nobility nesporná – z těchto rodin se mnohdy rekrutovaly celé dynastie úředníků či důstojníků. Většinou neoplývaly majetkem, ale schopnostmi cennými pro státní aparát.
Na Moravě zaznamenal sedmihradský rodák Istler významný úřední postup. Ještě jako soudní praktikant obdržel v roce 1765 místo nadpočetného olomouckého radního pro soudní záležitosti.[1] Následovalo místo skutečného radního (1766)[2] a nakonec křeslo královského rychtáře v Olomouci, jež převzal po zemřelém Antonínu Janovi Langhammerovi šlechtici z Adelsbergu (1773–1774).[3] Přichází den, kdy je Antonín Arnošt Istler, královský rychtář v Olomouci povýšen do šlechtického stavu s přídomkem z Istleru (1778).[4] Když byl v červenci 1783 úřad královského rychtáře zrušen, obdržel náhradou nově vytvořený úřad prvního magistrátního rady.
Úspěšný úředník Istler umírá 10. 3. 1793 v Olomouci v domě čp. 165 ve věku údajných 56 let, je váženým magistrátním radou a zanechává závěť. [5] Dle matričního zápisu byl příčinou úmrtí břišní tyfus.[6]
Za Istlerova pravděpodobného syna je pokládán jeho jmenovec Anton Ernst, který na počátku 19. století působil jako pošmistr ve Velké Polomi u Opavy. Z dalších potomků se podle odborné literatury oddělily dvě hlavní rodové linie. Starší založil Matthias (1775–1830); její příslušníci později žili mimo české země. Zakladatelem mladší linie byl Martin († 1823). V prvních dvou desetiletích 19. století zastával místo krajského sekretáře těšínského kraje, na počátku dvacátých let přešel do stejné funkce v brněnském kraji a zemřel v Luhačovicích.
Martinův syn Anton (* 1812) se stal horním ředitelem v Michalových Horách na Tachovsku a na počátku 20. století žil v Praze. Měl osm dětí, které se narodily na Smíchově. Emanuel (1844–1904) žil v Praze a vlastnil továrnu, patrně barvírnu v Libni. Jeho bratr Alois (* 1846) měl pět synů; jeden z nich, Alois (1877–1924), je pohřben na Olšanských hřbitovech. Další bratr August (* 1850) pracoval v České spořitelně a rovněž se s rodinou usadil v Praze.
K této větvi patřil také Jan Karel Alois Istler (1883–1945), který žil v Praze. Jeho syn Josef Istler (1919–2000) se prosadil jako surrealistický malíř a výrazná osobnost českého poválečného umění. Josefův syn Tomáš (1947–2003) byl sochařem; v rodové posloupnosti jsou dále uváděni výtvarník Tomáš (* 1968) a Emanuel (* 1978). Osudy Istlerových tak vedou od sedmihradského původu a olomoucké městské správy přes Moravu a Slezsko až do pražského podnikatelského a uměleckého prostředí. [7]
Na Olšanských hřbitovech v Praze nalezneme jejich rodinnou hrobku i s erbem. Je zde pohřben továrník Emanuel a jeho vnuk Alois (hrob II-4-44).
[1] MZA Brno, fond B 1 Gubernium Brno, kart. 1892, sg. S 7/42, inv. č. 3280
[2] Tamtéž, kart. 1892, sg. S 7/46, inv. č. 3280
[3] Tamtéž, kart. 1892, sg. S 7/55, inv. č. 3280
[4] Tamtéž, kart. 1924, sg. S 12/7 J, inv. č. 3285
[5] MZA Brno, fond C 9 Moravské zemské právo, kart. 32, sg. 13-375
[6] https://digi.archives.cz/da/permalink/be9783fa-f13c-102f-8255-0050568c0263/d97c06dc36a24bfeaab038550240d0d8
[7] MAŠEK, Petr, Šlechtické rody v Čechách, na Moravě a ve Slezsku od Bílé hory do současnosti: Díl I. (A–M), Praha, 2008
Ladislav Kolačkovský
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