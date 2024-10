Obrozenec Josef Jungmann byl rytířem Leopoldova řádu, ale nikoliv šlechticem

Občas se vyskytne informace, že známý obrozenec a skvělý jazykovědec Josef Jungmann, někdy také Josef Jakub Jungmann (16. července 1773 – 14. listopadu 1847) byl povýšen do šlechtického stavu s hodností rytíře. Není tomu tak.

Občas se vyskytne informace, že známý obrozenec a skvělý jazykovědec Josef Jungmann, někdy také Josef Jakub Jungmann (16. července 1773 – 14. listopadu 1847) byl povýšen do šlechtického stavu s hodností rytíře. Není tomu tak. Podívejme se, odkud tato domněnka pramení a jaké je skutečnost.

Josef Jungmann měl bratra Antonína Jungmann. Antonín byl český lékař, vynikající profesor porodnictví, překladatel z němčiny a v roce 1839 i rektor Univerzity Karlovy. Obdržel již na počátku 40. let 19. století čestný titul císařského rady. Tento titul užíval společně se svým akademickým titulem profesora porodnictví. Na počátku 40. let 19. století byl Antonín také vyznamenán Leopoldovým řádem, ten obdržel i Josef Jungmann.

Císařský rakouský Leopoldův řád (německy: Österreichisch-Kaiserlicher Leopold-Orden) byl záslužným řádem Rakouského císařství (později Rakousko-Uherska), který byl založen roku 1808 císařem Františkem I. na památku jeho otce císaře Leopolda II. Zanikl s koncem monarchie roku 1918. Řád obsahoval tzv. nobilitační doložku. S rytířským křížem, v případě Jungmanna, byla spojena možnost požádat o nobilitaci – udělení rytířského stavu. Časté udílení řádu ale vedlo k neobyčejnému nárůstu povýšení do šlechtického stavu. Nejvyšším rozhodnutím císaře Františka Josefa I. z 18. července 1884 (5. srpna 1884 publikovaného v oficiálním vládním listě Wiener Zeitung) proto bylo privilegium nobilitace zrušeno a nositelé řádu ztratili nárok na jakékoli další výsady. Pouze osoby, kterým byl řád udělen před publikováním výnosu, mohly o titul žádat i nadále.

Antonín tedy získal 21. června 1849 samotné vyznamenání – rytířský kříž s právem nobilitace, ale skutečně nobilitován byl až o půl roku později při svém odchodu do penze, 10. ledna 1850. Získal titul rytíře. Držitelé Leopoldova řádu mohli být v zásadě všichni povýšeni alespoň do rytířského stavu, ale museli o nobilitaci sami požádat. Antonín Jungmann byl povýšen do šlechtického stavu na vlastní žádost. Josef Jungmann sice Leopoldů řád obdržel i s právem požádat o nobilitaci, ale tohoto práva nikdy nevyužil. Byl tak rytířem členem Řádu, ale nikoliv šlechticem.

Záznam o úmrtí A. Jungmanna s označením Anton ritter von Jugmann (Panna Marie Sněžná) https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=164B981A1B6E4749862096F7B4F563DE&scan=200#scan200

Antonín obdržel i erb. Skládal se ze stříbrného pole, ve kterém byl červený svazek holí (fasces) a v popředí sekera s červeným topůrkem a čepelí. Nad fasces je zelený had s nakloněnou hlavou (mohlo by se jednat o odkaz na Aeskulapovu hůl a Jungmannovu lékařskou profesi), jako klenot dvě k sobě obrácené stříbrné turnajové helmy s korunami. Nad korunou na pravé straně erbu stojí dvouocasý korunovaný lev s červeným jazykem a drápy, z levé koruny vycházejí tři pera, dvě krajní jsou červená a mezi nimi je jedno stříbrné. [1]

Oba bratři získali čestné a v době míru velmi vysoké vyznamenání, ale jen Antonín se stal dědičným rytířem. Leopoldův řád obdrželi i fyziolog Jan Evangelista Purkyně (s titulem rytíř) nebo cestovatelé Carl Weyprecht a Julius von Payer, objevitelé Země Františka Josefa (s titulem rytíř), z cizinců to byl kupříkladu německý básník J. W. Goethe.





