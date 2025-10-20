Obraz bl. Karla Habsburského v kostele sv. Petra na Poříčí
Obraz bl. Karla Habsburského v kostele sv. Petra na Poříčí.
Na Novém Městě pražském, v samotném srdci duchovního i historického dědictví české země, se 19.10. 2025 v chrámu sv. Petra na Poříčí odehrála mše, která překračuje rámec pouhé liturgie. Tento významný okamžik byl zasvěcen nejen hluboké úctě k bl. Karlu I. Habsburskému, ale také připomínce bohatých tradic, jež tento svatostánek po staletí ochraňují a rozvíjejí různé řády – od německých rytířů až po křížovníky s červenou hvězdou [1].
Chrám sv. Petra (fota autor článku)
Slavnostní mše a umístění obrazu bl. Karla I. Habsburského
V majestátní lodi kostela sv. Petra se dnes shromáždili členové Řádu sv. Jiří domu Habsbursko-Lotrinského, věřící a jiní hosté. Všichni zažili chvíle, kdy byl do chrámu slavnostně přinesen a instalován obraz bl. Karla I. Habsburského – posledního císaře rakousko-uherského a světce, jenž se stal symbolem víry, pokory a naděje na smíření. Obraz byl namalován panem MgA. Štefanem Tothem z finančních darů mecenášů.
Obraz byl umístěn za slavnostního zpěvu a modliteb, v přítomnosti duchovního P. Lukáše Lipenského, O.Cr. administrátora farnosti i řádových rytířů, jejichž insignie dodávaly obřadu na důstojnosti. Obraz byl požehnán a oficiálně uveden mezi relikvie chrámu spolu s ostatkem bl. Karla I. Taktéž byla čtena zdravice vnuka blahoslaveného, a to Karla Habsbursko-Lotrinského.
Dědictví řádů – od německých rytířů po křížovníky s červenou hvězdou
Kostel sv. Petra je místem, kde se v kameni a světle zrcadlí mnoho generací rytířského ducha. Již ve středověku zde působili němečtí rytíři v osadě Poříčí [2], jejichž posláním byla ochrana poutníků, šíření křesťanské víry a péče o nemocné, a kteří zde měli špitál. Středověké řádové tradice, v nichž se snoubí vojenský étos s hlubokou zbožností, vtiskly chrámu nezaměnitelnou pečeť i přes gotickou přestavbu původně románské baziliky.
Na tyto kořeny v 13. století následně navázali křížovníci s červenou hvězdou – jediný původem český rytířský řád potvrzený papežem - původně špitální bratrstvo založené sv. Anežkou Českou. Jejich symbol, červená šesticípá hvězda s křížem, dodnes zdobí průčelí na místní faře a jejich hrobku v chrámu. Řád stál u zrodu mnoha dobročinných institucí.
Umístění obrazu bl. Karla I. Habsburského je nejen poctou jeho svatosti, ale i připomínkou, že tradice a ideály se v tomto chrámu rodí, žijí a předávají dalším pokolením. Celá mše svatá vytvořila nezapomenutelnou atmosféru, v níž se snoubila minulost s přítomností.
Tradice řádů zůstávají živé nejen v kameni a obrazech, ale především v srdcích těch, kdo kráčejí v jejich stopách. Slavnostní mše, zasvěcená bl. Karlu I. Habsburskému, se tak stala dalším milníkem v historii tohoto unikátního chrámu.
[1] Kolem roku 1200 ke kostelu uvedl moravský markrabě Vladislav Jindřich řád německých rytířů, který tu založil svůj špitál a také své sídlo. Po smrti svého manžela, Přemysla Otakara I., se zde Konstancie Uherská rozhodla založit klášter cisterciaček a kvůli tomu vykoupila kostel, špitál a okolní polnosti od řádu německých rytířů, který přesídlil k nedalekému kostelu sv. Benedikta. Nakonec ale klášter cisterciaček založila u Tišnova. Kostel i s dalšími majetky odkoupenými od německých rytířů darovala špitálu sv. Františka.
[2] Usazují se zde němečtí kupci. Přes osadu, jež byla zřejmě až do konce 13. století ryze německá, respektive německy mluvící, vedla důležitá obchodní cesta zvaná Vicus Teutonicum. Osada zaniká založením Nového Města pražského.
Ladislav Kolačkovský
Příběh zázraků v srdci Malé Strany – Dům u obrázku Panny Marie
Na Malé Straně, kousek od Karlova mostu, se očím chodců odhaluje nevelký balkon s obrazem Panny Marie a dřevěnými válečky po stranách. Provázejí ho pověsti. O pověstech a historické skutečnosti domu v ulici Na Kampě 9.
Ladislav Kolačkovský
Gefreiter Richard Anton - válka vždy zanechá jen prázdnotu
V Josefově Dole je na hřbitově černý náhrobek s nacistickými symboly. Svastikou a runami algiz. Leží zde Richard Anton, který se narodil 15.02.1901 v malém městečku Johannesberg.
Ladislav Kolačkovský
Poutník mezi světlem a stíny: Friedrich Spee von Langenfeld
Málo známý jezuita, který se v 17. století postavil proti čarodějnickým procesům a přispěl k jejich ukončení. A Zrcadlová kaple Klementina jako zrcadlo svědomí a pouto mezi námi a minulostí.
Ladislav Kolačkovský
Tajemství skryté za oltářem – erb točenice v Kelči u Valašského Meziříčí
Točenice – symbol závazku a touhy a nově objevený epitaf rytíře Hynka Sevěřského v Kelči, původem z polského rodu, s točenicí v erbu.
Ladislav Kolačkovský
Investitura rytířů a dam Českého velkopřevorství maltézského řádu
Slavnostní ceremonie investitury nových rytířů a dam v klášterním kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně dne 27. září 2025
