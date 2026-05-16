Naše kaple v Růžencové bazilice v Lurdech
Bazilika Panny Marie Růžencové, skvoucí se v srdci lurdského poutního místa, vyrůstá jako vznešená novobyzantská svatyně zasvěcená chvále Matky Boží a rozjímání posvátných tajemství růžence. Byla vybudována v letech 1883–1889 jako jedna ze tří lurdských bazilik a slavnostně vysvěcena roku 1901; od té doby poutá zrak i srdce svými monumentálními zlatými mozaikami, které jako by samy zpívaly mariánský chvalozpěv. V tomto svatém prostoru má své místo i kaple darovaná našimi zeměmi, tichý a vznešený doklad hluboké mariánské úcty obyvatel zemí českých, moravských i slezských.
Kaple v Růžencové bazilice v Lurdech se rozvíjejí jako nebeský věnec utkán z modlitby, světla a posvátného mlčení. Kdo vstoupí do tohoto svatého prostoru, jako by překročil neviditelný práh mezi prachem země a jasem nebe: ruch světa se rozplývá, srdce se ztišuje a duše se otevírá tichému vanutí milosti. V přítmí prozářeném zlatem mozaik a v tichu, jež připomíná dech modlitby, se poutník neučí pouze hledět, ale klanět se, důvěřovat a odevzdávat. Zvláštním svědectvím zbožnosti našich zemí je kaple Nanebevzetí Panny Marie, nesoucí otisk lásky lidí, jenž chtěl v tomto svatostánku zanechat svůj mariánský chvalozpěv. V době stavby baziliky u nás uzrál záměr sbírky na vytvoření mozaiky pro tento posvátný prostor. Nanebevzetí Panny Marie není popsáno v kanonických textech uznaných katolickou církví, ale vyrůstá ze staleté tradice víry; papež Pius XII. je dne 1. listopadu 1950 slavnostně vyhlásil za dogma apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus.
Úkol převést tento zbožný úmysl do viditelné krásy připadl uměleckému malíři a mozaikáři Viktoru Foersterovi [1], muži oddanému umění i víře. Samotný návrh mozaiky však již dříve vytvořil malíř Joseph Wencker [2] ze Štrasburku a věřící lid měl prostřednictvím sbírky umožnit její převedení do mozaikového díla a osazení v kapli. Původní představa, že bude dílo zhotoveno na kartonech a v Lurdech pouze přeneseno na stěnu, se však nenaplnila. Práce byla zadána na sklonku roku 1902 a malíř na počátku roku následujícího navštívil Lurdy, aby zaměřil prostor určený k osazení, avšak zhotovování se stále prodlužovalo. Když jej roku 1905 tarbsko-lurdský biskup vyzval, aby v díle pokračoval, anebo je přenechal jiným rukám, Foerster se práce vzdal. Bylo mu vyplaceno odškodné ve výši 2000 korun a mozaiku nakonec provedla pařížská firma Faschin. A tak se i přes obtíže, prodlevy a lidskou nedostatečnost podařilo, aby záměr našich zemí došel naplnění a ve francouzském poutním místě zazářilo dílo nesoucí stopu české mariánské oddanosti.
Po levé straně chrámové lodi se otevírají kaple radostných tajemství jako zahrada ranního světla, nad níž se vznáší vůně Nazareta a tichý zpěv Betléma. Zvěstování, Navštívení, Narození Páně, Obětování v chrámě i Nalezení Ježíše v chrámě zde nepřicházejí jen jako památka svatých dějin, nýbrž jako živé prameny milosti, z nichž duše může znovu pít čistotu, pokoru a dětskou důvěru. Každá z těchto kaplí plane jemným světlem evangelia, jako lampa postavená do noci lidského srdce, aby připomněla, že Bůh přichází tiše, v prostotě, a přesto proměňuje celý vesmír.
Za svatyní se naše duše zastavuje před kaplemi bolestných tajemství, kde se vše noří do hlubiny posvátného ticha Kristovy oběti. Getsemanská úzkost, bičování, trnová koruna, křížová cesta i Golgota zde nejsou jen výjevy utrpení, ale živou ikonou lásky, která se vydává až do krajnosti a proměňuje ránu v pramen vykoupení. V těchto kaplích člověk cítí, jak může vložit vlastní břemena do ran Ukřižovaného a nalézt tam útěchu, smír i pokoj, který svět dát nemůže. Je to místo, kde slzy přestávají být znamením slabosti a stávají se kadidlem modlitby stoupajícím k Božímu srdci.
Na pravé straně pak září kaple slavných tajemství jako jitřní obzor věčnosti, na němž se rozlévá světlo nezapadajícího dne. Zmrtvýchvstání Páně, Nanebevstoupení, Seslání Ducha Svatého, Nanebevzetí Panny Marie i její nebeské Korunování pozvedají lidské srdce nad tíhu pomíjivosti a otevírají je k dechu věčné slávy. Zde se poutník učí, že posledním slovem nad lidským životem není temnota hrobu, nýbrž jas vzkříšení; není porážka, nýbrž vítězství milosti; není smrt, nýbrž život skrytý v Bohu. Tyto kaple hoří nadějí jako hvězdy zasazené do chrámové noci a vedou zrak i srdce vzhůru.
Celý tento posvátný kruh kaplí působí jako růženec vepsaný do kamene, rozzářený ohněm mozaik a oživený šepotem nesčetných modliteb, které se zde po generace vznášely k nebi. Každý krok zve k usebranosti, každé zastavení k rozjímání a každé ticho k odevzdání se Bohu skrze ruce Nejsvětější Panny. Kdo těmito kaplemi prochází s vírou, ten jako by putoval tajemným obloukem spásy: od jasu Nazareta přes stín Kalvárie až k oslňujícímu svítání vzkříšení; od lidské křehkosti k nekonečnému Božímu milosrdenství; od země k nebi. A právě proto zůstávají kaple Růžencové baziliky v Lurdech nejen klenotem posvátného umění, ale především živou školou modlitby, v níž se srdce učí znovu hořet pro Boha.
Nejsvětější Panno Maria Lurdská, Matko ticha, naděje a útěchy, veď naše kroky po cestách víry, aby i naše srdce byla proměněna světlem tvého Syna. Nauč nás rozjímat tajemství jeho života s pokorou, nést kříže s důvěrou a vyhlížet nebeskou slávu s neochvějnou nadějí. Ať se i v nás rozezní tichý chvalozpěv duše, která se celá odevzdává Bohu. Amen.
[1] Viktor Foerster (1867 – 1915 ) byl český malíř a mozaikář. Byl synem hudebního skladatele Josefa Förstera a mladším bratrem hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. Technice mozaiky se vyučil v Itálii.
[2] Joseph Wencker (1848-1919) navštěvoval městskou kreslířskou školu ve Štrasburku a poté v roce 1868 vstoupil do pařížské školy Beaux-Arts v ateliéru Jeana-Léona Gérôma.
Ladislav Kolačkovský
