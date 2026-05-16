Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Naše kaple v Růžencové bazilice v Lurdech

Zvláštním svědectvím zbožnosti našich zemí je kaple Nanebevzetí Panny Marie v Lurdech v Růžencové bazilice. Skví se tam znaky našich zemí v zlatu mozaiky jako projev mariánské úcty.

Bazilika Panny Marie Růžencové, skvoucí se v srdci lurdského poutního místa, vyrůstá jako vznešená novobyzantská svatyně zasvěcená chvále Matky Boží a rozjímání posvátných tajemství růžence. Byla vybudována v letech 1883–1889 jako jedna ze tří lurdských bazilik a slavnostně vysvěcena roku 1901; od té doby poutá zrak i srdce svými monumentálními zlatými mozaikami, které jako by samy zpívaly mariánský chvalozpěv. V tomto svatém prostoru má své místo i kaple darovaná našimi zeměmi, tichý a vznešený doklad hluboké mariánské úcty obyvatel zemí českých, moravských i slezských.

Bazilika (všechny fotografie autor článku)

Kaple v Růžencové bazilice v Lurdech se rozvíjejí jako nebeský věnec utkán z modlitby, světla a posvátného mlčení. Kdo vstoupí do tohoto svatého prostoru, jako by překročil neviditelný práh mezi prachem země a jasem nebe: ruch světa se rozplývá, srdce se ztišuje a duše se otevírá tichému vanutí milosti. V přítmí prozářeném zlatem mozaik a v tichu, jež připomíná dech modlitby, se poutník neučí pouze hledět, ale klanět se, důvěřovat a odevzdávat. Zvláštním svědectvím zbožnosti našich zemí je kaple Nanebevzetí Panny Marie, nesoucí otisk lásky lidí, jenž chtěl v tomto svatostánku zanechat svůj mariánský chvalozpěv. V době stavby baziliky u nás uzrál záměr sbírky na vytvoření mozaiky pro tento posvátný prostor. Nanebevzetí Panny Marie není popsáno v kanonických textech uznaných katolickou církví, ale vyrůstá ze staleté tradice víry; papež Pius XII. je dne 1. listopadu 1950 slavnostně vyhlásil za dogma apoštolskou konstitucí Munificentissimus Deus.

Skrze Marii k Ježíši

Úkol převést tento zbožný úmysl do viditelné krásy připadl uměleckému malíři a mozaikáři Viktoru Foersterovi [1], muži oddanému umění i víře. Samotný návrh mozaiky však již dříve vytvořil malíř Joseph Wencker [2] ze Štrasburku a věřící lid měl prostřednictvím sbírky umožnit její převedení do mozaikového díla a osazení v kapli. Původní představa, že bude dílo zhotoveno na kartonech a v Lurdech pouze přeneseno na stěnu, se však nenaplnila. Práce byla zadána na sklonku roku 1902 a malíř na počátku roku následujícího navštívil Lurdy, aby zaměřil prostor určený k osazení, avšak zhotovování se stále prodlužovalo. Když jej roku 1905 tarbsko-lurdský biskup vyzval, aby v díle pokračoval, anebo je přenechal jiným rukám, Foerster se práce vzdal. Bylo mu vyplaceno odškodné ve výši 2000 korun a mozaiku nakonec provedla pařížská firma Faschin. A tak se i přes obtíže, prodlevy a lidskou nedostatečnost podařilo, aby záměr našich zemí došel naplnění a ve francouzském poutním místě zazářilo dílo nesoucí stopu české mariánské oddanosti.

Kaple Nanebevzetí Panny Marie

Zemské znaky v kapli

Po levé straně chrámové lodi se otevírají kaple radostných tajemství jako zahrada ranního světla, nad níž se vznáší vůně Nazareta a tichý zpěv Betléma. Zvěstování, Navštívení, Narození Páně, Obětování v chrámě i Nalezení Ježíše v chrámě zde nepřicházejí jen jako památka svatých dějin, nýbrž jako živé prameny milosti, z nichž duše může znovu pít čistotu, pokoru a dětskou důvěru. Každá z těchto kaplí plane jemným světlem evangelia, jako lampa postavená do noci lidského srdce, aby připomněla, že Bůh přichází tiše, v prostotě, a přesto proměňuje celý vesmír.

Za svatyní se naše duše zastavuje před kaplemi bolestných tajemství, kde se vše noří do hlubiny posvátného ticha Kristovy oběti. Getsemanská úzkost, bičování, trnová koruna, křížová cesta i Golgota zde nejsou jen výjevy utrpení, ale živou ikonou lásky, která se vydává až do krajnosti a proměňuje ránu v pramen vykoupení. V těchto kaplích člověk cítí, jak může vložit vlastní břemena do ran Ukřižovaného a nalézt tam útěchu, smír i pokoj, který svět dát nemůže. Je to místo, kde slzy přestávají být znamením slabosti a stávají se kadidlem modlitby stoupajícím k Božímu srdci.

Na pravé straně pak září kaple slavných tajemství jako jitřní obzor věčnosti, na němž se rozlévá světlo nezapadajícího dne. Zmrtvýchvstání Páně, Nanebevstoupení, Seslání Ducha Svatého, Nanebevzetí Panny Marie i její nebeské Korunování pozvedají lidské srdce nad tíhu pomíjivosti a otevírají je k dechu věčné slávy. Zde se poutník učí, že posledním slovem nad lidským životem není temnota hrobu, nýbrž jas vzkříšení; není porážka, nýbrž vítězství milosti; není smrt, nýbrž život skrytý v Bohu. Tyto kaple hoří nadějí jako hvězdy zasazené do chrámové noci a vedou zrak i srdce vzhůru.

Celý tento posvátný kruh kaplí působí jako růženec vepsaný do kamene, rozzářený ohněm mozaik a oživený šepotem nesčetných modliteb, které se zde po generace vznášely k nebi. Každý krok zve k usebranosti, každé zastavení k rozjímání a každé ticho k odevzdání se Bohu skrze ruce Nejsvětější Panny. Kdo těmito kaplemi prochází s vírou, ten jako by putoval tajemným obloukem spásy: od jasu Nazareta přes stín Kalvárie až k oslňujícímu svítání vzkříšení; od lidské křehkosti k nekonečnému Božímu milosrdenství; od země k nebi. A právě proto zůstávají kaple Růžencové baziliky v Lurdech nejen klenotem posvátného umění, ale především živou školou modlitby, v níž se srdce učí znovu hořet pro Boha.

Nejsvětější Panno Maria Lurdská, Matko ticha, naděje a útěchy, veď naše kroky po cestách víry, aby i naše srdce byla proměněna světlem tvého Syna. Nauč nás rozjímat tajemství jeho života s pokorou, nést kříže s důvěrou a vyhlížet nebeskou slávu s neochvějnou nadějí. Ať se i v nás rozezní tichý chvalozpěv duše, která se celá odevzdává Bohu. Amen.


[1] Viktor Foerster (1867 – 1915 ) byl český malíř a mozaikář. Byl synem hudebního skladatele Josefa Förstera a mladším bratrem hudebního skladatele Josefa Bohuslava Foerstera. Technice mozaiky se vyučil v Itálii.

[2] Joseph Wencker (1848-1919) navštěvoval městskou kreslířskou školu ve Štrasburku a poté v roce 1868 vstoupil do pařížské školy Beaux-Arts v ateliéru Jeana-Léona Gérôma.

Autor: Ladislav Kolačkovský | sobota 16.5.2026 21:27 | karma článku: 0 | přečteno: 14x

Nominujte autora do ankety Bloger roku

Další články autora

Ladislav Kolačkovský

Dům rhodských rytířů v Římě

Dům rhodských rytířů v Římě spojuje antické základy, středověké klášterní prvky a renesanční architekturu do jednoho celku, který dobře ukazuje, jak se Řím po staletí proměňoval, aniž by zcela ztratil vazbu na svou minulost

13.5.2026 v 20:12 | Karma: 7,62 | Přečteno: 72x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Kaple rodu Delphini v kostele Santa Maria in Aracoeli v Římě

Prázdniny se blíží. A tak v Římě určitě navštivte Santu Marii in Aracoeli nedaleko Kolosea a vedle Monumentu Viktora Emanuela. Právě zde lze v plné míře pochopit moc rozvětvených šlechtických rodin Itálie.

12.5.2026 v 20:15 | Karma: 9,16 | Přečteno: 85x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Carl Lumbe a jeho vila s šlechtictvím i bez

Na hřbitově Praha Malvazinky nalezneme náhrobek někdejšího majitele Lumbeho vily. Významného lékaře a politika a manžela hraběnky Thun-Hohenstein. Samotného však bez šlechtického titulu. Ten měl jeho bratr a syn.

8.5.2026 v 16:29 | Karma: 12,21 | Přečteno: 141x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Tragická smrt Chadiho Ammara, zaměstnance Maltézského řádu v Libanonu

Tragické úmrtí Chadiho Ammara, zaměstnance Maltézského řádu v Libanonu, který zahynul následkem leteckého útoku na město Aïn Ebel v jižní části země.

16.3.2026 v 19:22 | Karma: 15,65 | Přečteno: 256x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Alianční erb Sporcků a Sweerts Sporcků na zámku Lysá nad Labem

Alianční erb Sporcků a Sweerts Sporcků na zámku Lysá nad Labem -heraldický význam, popis a historické souvislosti.

7.2.2026 v 11:52 | Karma: 11,65 | Přečteno: 178x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve
15. května 2026  10:19

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...

Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...
vydáno 12. května 2026

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...
15. května 2026

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...

Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?

Myslitel od Martina Janeckého z výstavy PLEJÁDY SKLA 1946-2019
15. května 2026  15:30

Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek
9. května 2026  12:23

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let...

MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku: Program, složení skupin, s kým hrají Češi a kde sledovat zápasy?

Finále MS v hokeji Švýcarsko - Česko 0:2. Hokejisté slaví zlaté medaile. (26....
16. května 2026  22:54

Začalo mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku. Šampionát nabídne atraktivní program, silné skupiny i...

MS hokej 2026 ONLINE: Česko proti Slovinsku nenavázalo na výhru s Dánskem

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.
16. května 2026  22:48

Čeští hokejisté dnes na mistrovství světa nastoupili k druhému zápasu základní skupiny. Po úspěšném...

Klicperovo divadlo uvedlo premiéru romantické komedie Láska na první pohřeb

ilustrační snímek
16. května 2026  20:12,  aktualizováno  20:12

Klicperovo divadlo v Hradci Králové dnes uvedlo premiéru nové hry Tomáše Dianišky Láska na první...

Nejlepší pivo měl Nepál, bez kávy ani krok. Vagabundi finišují čtyřletou túru z Bali

„Vagabundi na cestách“ v sobotu odpoledne překročili českou hranici v Přední...
16. května 2026  21:42,  aktualizováno  21:42

Vagabundi na cestách. Nebo také profesionální chodci z Beskyd. Tak si říkají sedmadvacetiletí Roman...

Ladislav Kolačkovský

  • Počet článků 355
  • Celková karma 11,16
  • Průměrná čtenost 701x
Vážení čtenáři, děkuji, že jste navštívili mé články. Přináším méně známé nebo i zapomenuté příběhy zejména z našich dějin. Vždy však podložené prameny a literaturou. Jsem také autorem historické publikace V lesku erbů. 

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.