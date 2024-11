Muy leal y muy noble – los escudos de armas de Santo Domingo

Překlad článku do ŠJ pro španělsky mluvící čtenáře, kteří si budou otevírat tento odkaz na článek. O erbech Santo Dominga.

La calle de Damas.[1] Érase una vez por aquí caminaban señoras con vestidos barrocos. Podría ser así en cualquier ciudad. Pero aquí sus pensamientos y sueños llevaban las olas al océano. Se alejaron navegando, para perderse para siempre en las profundidades azules, en el rugido de las olas y las tormentas que se llevan la luz de los faros. Y en la bóveda infinitamente alta del cielo nocturno, la constelación de la Cruz del Sur brillaba para guiar a los hombres españoles que querían abrazar el mundo entero.

Eso fue Santo Domingo. La primera ciudad del Imperio Español en el Nuevo Mundo, fundada según los principios renacentistas de la estética vitruviana.[2] Capitanía General de Santo Domingo - La Capitanía General de Santo Domingo atrajo a aventureros, comerciantes, soldados y nobles para jugar a los dados con el destino y navegar miles de millas hacia lo desconocido desde todos los rincones de su patria castellana. [3]

El gobierno español nos dejó monumentos heráldicos en la isla, además de monumentos arquitectónicos. Hermosos escudos de armas españoles. Desafortunadamente, muchos de ellos fueron destruidos por varias olas de destrucción a finales del siglo XVIII y XIX, cuando Francia tomó el control de la isla, y por posteriores invasiones desde el vecino Haití, y la declaración de independencia de la isla, cuando estos símbolos de naturaleza noble fueron objeto de destrucción por parte de turbas que querían destruir cualquier símbolo que se pareciera al antiguo régimen monárquico español. Echemos un vistazo más de cerca a algunos de los símbolos heráldicos que quedan de la administración española y de la nobleza colonial local. Aquí tenemos representantes de emblemas municipales y personales.

Escudo de armas del Almirante del Océano, Virrey y Gobernador General de las Antillas Cristóbal Colono (Cristóbal Colón y su familia) – Mausoleo de Colón en Faro Colón [4]

El 20 de mayo de 1493 en Barcelona, el rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla, entre otros rangos, le concedieron la siguiente extensión de su escudo original[5]:

El Castillo de color dorado en campo verde, en el cuadro del escudo de vuestras armas en lo alto a la mano derecha; y en el otro cuadro alto a la mano izquierda un León de púrpura en campo blanco rampando de verde, y en el otro cuadro bajo a la mano derecha unas islas doradas en ondas de mar, y en el otro cuadro bajo a la mano izquierda las armas vuestras que soliades tener. Las cuales armas serán conocidas por vuestras, e de vuestros fijos e descendientes para siempre jamás

El escudo de armas fue creado según el diseño de Gonzalo Fernández de Oviedo, uno de los principales expertos heráldicos de los Reyes Católicos.

El escudo de armas otorgado por los monarcas pronto fue modificado por Colón, aunque estos cambios se hicieron motu proprio, por lo que en 1502, con la publicación del llamado Libro de los Privilegios, [6] se imprimió un nuevo escudo de armas en la portada del libro. Las siguientes diferencias con el emblema oficial original: los campos del primer y segundo campo fueron modificados para representar los emblemas del Reino de Castilla y del Reino de León, las islas del tercer campo fueron modificadas y fueron acompañadas de nuevo por una tierra firme con árboles de „tierra firme“, representando así las nuevas tierras del continente que ya habían sido descubiertas, y el cuarto campo contenía cinco anclas horizontales para indicar su dignidad como almirante, en el campo inferior estaba el escudo de armas original de Colón.

El escudo de armas de la ciudad de Santo Domingo y la isla de La Española (Capitanía General de Santo Domingo) - el edificio del Museo de Las Casas Reales en Santo Domingo.

El edificio del museo albergó la Real Audiencia de Santo Domingo o Audiencia y Cancillería Real de Santo Domingo en la Isla Española, fue el primer tribunal de la corona española en América, creado en 1511 por un decreto real de Fernando V de Castilla, pero debido a desacuerdos entre el gobernador Diego Colón y la corona española no se creó hasta el 14 de septiembre de 1526, cuando se restableció por real cédula del emperador Carlos V.

Esta real audiencia estaba bajo la jurisdicción del Virreinato de Nueva España, y su presidente era también gobernador de la Capitanía General de Santo Domingo. En 1776 se le concedió el cargo de regente. La oficina dejó de existir después de mudarse a La Habana en Cuba con la caída del dominio español en la región del Caribe.

La ciudad fue fundada oficialmente entre el 4 y el 5 de agosto de 1498 por Bartolomé Colón, originalmente llamada La Nueva Isabela, en honor a la reina Isabel I de Castilla. También fue la ciudad más importante en los primeros días de la colonización de América. Más tarde, su nombre fue cambiado a „Santo Domingo“ en honor a Santo Domingo de Guzmán, el fundador de la Orden Dominicana.

En 1508, regidores, regidores, caballeros, oficiales y hombres distinguidos de La Española partieron hacia la capital de Castilla, a través de sus procuradores-representantes, Diego de Manres y Antonio Serrano, para solicitar emblemas para cada una de las Villas de la Isla, lo que fue aprobado por la Real Cédula de 7 de diciembre de 1508 de Juan I de Castilla. El escudo de armas fue otorgado a la ciudad de Santo Domingo, a la propia isla de La Española y a los 14 municipios de la isla.

El escudo de armas de Santo Domingo es oficialmente el primer escudo de armas y emblema otorgado por la corona española en las Américas, y también es el escudo de armas más antiguo que aún está en uso en el Nuevo Mundo.

En el campo rojo hay una llave azul, que simboliza la llave de la puerta de la gran ciudad de Santo Domingo. Dos leones que simbolizan el reino de León, dorados y enfrentados, cada uno con llaves a ambos lados. Una corona dorada con cinco rosetones visibles está unida a la llave. La cenefa es de color negro plateado y es del emblema de la Orden de los Dominicos.

En 1508, la isla de „La Española“ también recibió su escudo de armas, que a partir de entonces (1508) se llamó Santo Domingo, era una viga tragada por dos dragones (el dragón era el emblema de Fernando de Aragón) con una cenefa con yugos, leones, castillos, flechas y las letras F e Y, las iniciales de los Reyes Católicos Fernando e Ysabel (Isabel). Este emblema se convirtió más tarde en el emblema de la Capitanía General de Santo Domingo.

El escudo de armas de la capitanía y otras unidades territoriales administrativas dejó de usarse después de que los españoles abandonaran la isla. Después de la independencia, se adoptaron nuevos símbolos, a menudo contradiciendo los principios de la heráldica, para indicar un alejamiento del pasado colonial de la isla y del país. Sin embargo, los emblemas originales todavía viven en los emblemas de algunos pueblos y en la capital de la isla. Por ejemplo, el escudo de armas de la ciudad de Bonao (fundada por Cristóbal Colón) o San Juan de la Maguana fundada por Diego Velázquez en 1503 y otros.

El escudo de armas del emperador del Imperio español Carlos V y símbolos del poder del imperio - Catedral de Santo Domingo

La Catedral de Santo Domingo es la más antigua de América, construida por orden del Papa Julio II en 1504. Sede de la Arquidiócesis de Santo Domingo, su construcción se inició en 1512 bajo la administración pastoral del primer obispo de Santo Domingo, Fray García Padilla, quien, sin embargo, nunca llegó a la isla; según los planos del arquitecto Alonso de Rodríguez.

El arquitecto Alonso González, inspirado en la catedral de Sevilla, terminó parcialmente la iglesia en 1550. En 1546, a petición del rey y el emperador Carlos V, el papa Pablo III la elevó a la Catedral Metropolitana de América.

En la fachada de la catedral hay un gran emblema del emperador Carlos V.

En la columna izquierda de la catedral podemos ver los símbolos de la Orden del Toisón de Oro - el Toisón de Cordero Colgante - la Orden del Toisón de Oro. La Orden del Toisón de Oro fue fundada por Felipe III, duque de Borgoña. del Bueno (1396-1437) el 10 de enero de 1430 con motivo de su tercer matrimonio con la princesa Isabel de Portugal. Se suponía que el nombre era una reminiscencia del antiguo mito griego de Jasón y los argonautas, quienes durante una expedición aventurera y peligrosa obtuvieron vellón en Cólquida, en la costa oriental del Mar Negro. El Vellocino de Oro siguió siendo una orden familiar borgoñona hasta la extinción de la dinastía gobernante local por Carlos el Temerario en 1477. De acuerdo con el capítulo 65 de los estatutos de la Orden, el Gran Maestre pasó posteriormente al archiduque austriaco Maximiliano, esposo de la heredera de Borgoña, María, que fue inaugurado el 30 de abril de 1478 en Brujas. Después de él, todos los gobernantes de la familia de los Habsburgo fueron grandes maestres, es decir, de su antigua línea española y más tarde de la línea austriaca. La orden sigue existiendo hoy en día como una orden familiar de los Habsburgo austriacos y es reconocida por Austria. En España, se coloca al nivel de una condecoración estatal.

Sobre el vellón hay espolones cruzados. Es el símbolo de la Cruz de Borgoña de San Andrés. La bandera de las tropas del rey de España y de toda la monarquía católica desde 1506: la cruz roja de San Andrés sobre campo blanco. Se ha utilizado desde la época de Felipe I de Castilla, es decir, desde el siglo XV. Era un símbolo del imperio. Aunque su uso ha sido limitado desde la época de Carlos III, sigue formando parte del pequeño escudo de armas de España.

En la columna de la derecha están los llamados Las Columnas de Hércules, detrás de las cuales, según Platón, se encontraba la mítica Atlántida, han sido un símbolo de los límites geográficos y cognitivos de Europa desde la antigüedad. Este es el antiguo nombre del Estrecho de Gibraltar. Formaban parte del escudo de armas de los gobernantes españoles con el lema NON PLUS ULTRA (nada más), tras el descubrimiento del Nuevo Mundo el lema se cambió a PLUS ULTRA (aún más allá).

Escudo de armas del noble, juez y regidor Francisco Dávila – Palacio de Dávila en Santo Domingo

Dávila, Francisco. Nació en San Martín de Valdeiglesias (Valladolid), c. 1490 – Santo Domingo, 1548. Consejero y juez de la real audiencia, tesorero real y terrateniente. Nació hacia 1490 en San Martín de Valdeiglesias, Valladolid, y sus padres fueron Hernando Dávila y María.[7] Se casó con Beatriz del Arroyo. El 11 de febrero de 1512 zarpó a las nuevas tierras con Juan Rodríguez y Pedro Rodríguez, rumbo a Santo Domingo. Allí recibió haciendas con veinticinco terratenientes y nueve naborías trabajadoras, indígenas asignados temporalmente que servían a su amo. Junto a sus actividades como concejal y juez, Dávila también desempeñó las actividades de un colonizador. Ocupaba un lugar muy alto en la escala social y económica. Su riqueza, junto con la alta posición que ocupaba en la sociedad, fue confirmada por la creación de una mayorazga (una finca familiar con reglas de herencia establecidas, un instituto de derecho castellano similar a nuestro fideicommissum aristocrático) en 1530. Fue uno de los nobles más influyentes y ricos de su época en la isla.

Hizo construir un palacio en un lugar prestigioso de la ciudad. En su interior se encuentra una capilla, conocida como la Capilla de los Remedios, y una pequeña fortaleza conocida como Fortín Invencible, que formaba parte de la línea defensiva de la ciudad. El sitio fue entregado como un obsequio de bienvenida del gobernador Nicolás de Ovando a la familia Dávil.

En la sencilla fachada blanca podemos ver el escudo de armas de la familia Dávila. Escudo cuartelado. En el primer campo está el escudo de armas de la familia de Francisco (el escudo de armas del abuelo en la línea masculina), en el segundo el escudo de armas de la abuela en la línea masculina, en el tercero el abuelo en la línea femenina y en el cuarto la abuela en la línea femenina. Esta es una característica específica de la heráldica española. Los escudos de armas contienen, de hecho, conclusiones genealógicas de los antepasados y confirman la nobleza del portador.

Dibujo: Mgr. Ondrej Stepanek

Hasta aquí la heráldica de Santo Domingo de la larga época española en el Caribe. A pesar de las olas de destrucción que se suponía que iban a borrar la presencia de los españoles en la isla, se han conservado monumentos del pasado en un imperio en el que nunca se puso el sol.

[1] Es la primera calle empedrada de estilo europeo en el Nuevo Mundo. Templos, edificios administrativos y palacios aristocráticos se concentraban en la calle. De hecho, aquí vivieron damas muy importantes como María de Toledo. Estuvo casada con Diego Colón, hijo de Cristóbal Colón. Diego fue el gobernador y virrey de la colonia española de La Española. Vivieron en el palacio familiar Alcázar de Colón en Santo Domingo. Durante la ausencia de su marido, de 1514 a 1520, gobernó efectivamente como vicereina junto con Jerónimo de Agüero. Procedía de la más alta nobleza de Castilla y murió en Santo Domingo.

[2] Marco Vitruvio Polión (siglo I a. C.) fue un arquitecto, ingeniero y teórico romano

[3] La ciudad de Santo Domingo (originalmente Santo Domingo de Guzmán, que fue el santo patrón de Domenico Colón, padre de Cristóbal Colón) fue fundada en una isla que fue llamada La Española (latinizada en La Española) por Cristóbal Colón. La ciudad fue fundada por el hermano de Cristóbal, Bartolomé Colón, el 5 de agosto de 1496. Santo Domingo se convirtió en el primer centro administrativo, judicial y eclesiástico de la Corona española en el Nuevo Mundo. Fue una isla de abordaje para posteriores expediciones y conquistas al continente. Como parte del Imperio Español, duró hasta el siglo XIX después del control francés de la isla.

[4] El Faro a Colón es un museo en Santo Domingo Este, construido en honor a Cristóbal Colón. Allí está su mausoleo, pero los restos están en Sevilla. Los restos de Cristóbal Colón se mantuvieron en la Catedral de Santo Domingo durante algún tiempo, los cuales fueron trasladados a la Catedral de La Habana en 1795 y finalmente a la Catedral de Sevilla entre 1898 y 1899. La razón fue que los españoles tuvieron que abandonar sus posesiones de ultramar. El mausoleo original todavía se encuentra en la Catedral de Santo Domingo (el mausoleo de Faro y Colón es una copia del mismo).

[5] Colón tenía el escudo de armas original de su familia (una viga azul con una mitra en un campo dorado). Hasta el día de hoy, es objeto de interés de investigación de la heráldica española, de donde proviene este escudo de armas. Probablemente era un escudo de armas originario de Génova, Italia: Colón podría haber sido un patricio genovés, pero hay otras hipótesis. En Santo Domingo se han descubierto recientemente los restos de una fuente pública (viaducto), donde se ha conservado este escudo original. Estaba escondido, y así escapó de la devastación de los isleños después de la partida de los españoles. https://www.larazon.es/cultura/el-escudo-que-resolvera-el-origen-de-cristobal-colon-HG25015299/

[6] El Libro de los Privilegios es una impresión de disculpa que se suponía que resumía los privilegios de la familia Colón y se utilizó en disputas posteriores con la Corona sobre los privilegios y rangos de los Colón. Después de la muerte de Cristobal, estalló una larga disputa legal entre su hijo Diego y Corona sobre el alcance de los cargos y rangos que debería o no debería haber heredado de su padre, quien finalmente terminó en paz.

[7] Tambien Santo Domingo de Silos, España 1488 - Santo Domingo, 22.12. 1554.