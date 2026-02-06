Méně lordů Mountbattenů a více filmů jako Sbormistr, aneb jak pomoci ochránit zranitelné
V posledních letech se česká kinematografie začíná více, byť stále velmi opatrně, věnovat tématům, která byla dlouho tabuizována nebo opomíjena. Jedním z těchto filmů je snmek režiséra Ondřeje Provazníka z roku 2025 Sbormistr, jenž otevírá bolestivé téma zneužívání moci a manipulace v prostředí, kde by měla převládat důvěra a bezpečí. Podobné filmy jsou v naší společnosti velmi potřebné – nejen proto, že reflektují skutečné příběhy obětí, ale především proto, že fungují jako prevence a varování před opakováním těchto tragédií. Jsou to filmy, které nás konfrontují s realitou a současností. Neprezentují obrazy retušované historie, ale naopak diváky konfrontují s děsy současnosti. O to více je bolestivé, pokud je podobný film vystaven velmi silnému tlaku, aby byl stažen z české distribuce a bylo mu zabráněno hovořit na scéně mezinárodní. 1 Byť je samozřejmě vždy prioritou ochrana samotných obětí.
Plakát k filmu Sbormistr a portréty ve stylu 19. století lorda a lady Mountbatten.
Filmy, které se nebojí zpracovávat zcela aktuální citlivá témata, mají zásadní roli v informovanosti veřejnosti. Zobrazením mechanismů zneužívání moci a dopadů na oběti pomáhají bourat mýty, které kolem těchto případů často panují. Umožňují nám pochopit, jak snadno může být moc zneužita, a proč je důležité nastavit jasné mantinely a kontrolní mechanismy v institucích, kde se s dětmi či zranitelnými skupinami pracuje, a to bez ohledu na věk či pohlaví.
Kromě edukace poskytují obětem pocit, že jejich příběh není ojedinělý, že nejsou sami, a že existuje cesta, jak se bránit nebo získat podporu. Film Sbormistr tak nejen rozšiřuje povědomí, ale může motivovat další oběti, aby promluvily.
Zneužívání moci není problémem pouze naší doby nebo konkrétního prostředí. Lord Louis Mountbatten, 1. hrabě z Mountbattenu z Barmy, byl významnou osobností britské historie – admirál královského námořnictva, poslední místokrál Indie a blízký příbuzný britské královské rodiny. Působil rovněž jako první generální guvernér nezávislé Indie. Jeho život byl spojen s vlivem a mocí na nejvyšších úrovních britského státu. Válečný hrdina a vysloveně jeden ze sloupů imaginární představy o „starém dobrém“ britském imperiu. Podle některých zpráv FBI byl lord Mountbatten obviňován ze zneužívání chlapců. Spis FBI o Mountbattenovi, založený poté, co se v roce 1944 stal vrchním velitelem spojeneckých sil v jihovýchodní Asii, popisoval Mountbattena a jeho manželku Edwinu jako „osoby s extrémně nízkými morálními zásadami“. Ať už jsou detaily těchto obvinění jakkoli otřesné, ukazují, že i lidé na nejvyšších místech mohou zneužívat svou autoritu a beztrestně ubližovat těm nejzranitelnějším. A rozhodně není žádnou prevencí původ ze šlechtické či zámožné rodiny, to ostatně odhalují i podrobnosti spisů „Epstein“. 2
Takové případy, i když se odehrály před desítkami let, zůstávají aktuální. Připomínají nám, že bez otevřené debaty, kritického pohledu na mocenské struktury a ochoty naslouchat obětem se historie může opakovat. Filmy jako Sbormistr jsou právě tím impulsem, který veřejnou debatu rozproudí a přiměje společnost k zamyšlení nad tím, jak chránit zranitelné před zneužitím.
Kultura a umění mají moc formovat hodnoty společnosti. Filmové zpracování těžkých témat není pouze o šoku nebo senzaci – je to cesta, jak učit empatii, kritickému myšlení a odvaze postavit se za slabší.
Sbormistr i další podobné filmy mohou otevřít oči těm, kteří si dosud neuvědomovali závažnost problému, a nabídnout podporu těm, kteří ji potřebují. Zároveň vytvářejí tlak na instituce, aby zavedly účinnější ochranné mechanismy a transparentní postupy při řešení podezření ze zneužívání.
Filmy jako Sbormistr jsou nezbytnou součástí prevence zneužívání moci. Připomínají nám, že žádná společnost není imunní vůči selhání autorit, a že ochrana nejzranitelnějších musí být prioritou. Historické příklady, jako je případ lorda Mountbattena či příklady královských rodin ze spisů „Epstein“, ukazují, jak snadno se takové případy mohou skrývat za fasádou prestiže a moci. Jen otevřená debata, informovanost a odvaha čelit těmto tématům nám pomohou vytvořit bezpečnější prostředí pro všechny. A rozhodně nechť je celá debata kolem filmu příležitostí k tomu, aby se vedla veřejná vedla veřejná diskuse, aby se netraumatizovaly oběti a zároveň nesmí docházet k tabuizaci složitých témat.
.
1. https://cs.wikipedia.org/wiki/Sbormistr_(film)
Ladislav Kolačkovský
