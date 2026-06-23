Konvent Řádu sv. Jiří evropského domu Habsbursko-Lotrinského v Římě v dubnu 2026
V prostředí Říma, města s mimořádnou duchovní i kulturní váhou, dostalo setkání členů řádu zřetelný evropský rozměr: šlo o připomenutí svobody, demokracie, osobní odpovědnosti a hodnot, které mají vyrůstat z tradičních evropských struktur, nikoli stát proti nim.
Poselství arcivévody Karla Habsburského
Řád sv. Jiří je dynastickým řádem Domu Habsbursko-Lotrinského. V čele řádu stojí arcivévoda Karel Habsburský a jeho zázemí je spojeno zejména s Vídní. Právě Karel Habsburský v posledních letech opakovaně zdůrazňuje, že evropská tradice nemá být uzavřeným muzeem minulosti, ale oporou pro svobodnou a demokratickou budoucnost.
Jeho poselství lze shrnout jako rozvíjení demokracie a svobody uvnitř tradičních struktur Evropy. Nejde tedy o návrat k někdejší monarchii ani o prázdnou nostalgii, ale o přesvědčení, že Evropa může být silná tehdy, když se neopře jen o moderní instituce, ale také o historickou zkušenost, demokratický právní řád, odpovědnost jednotlivce a vědomí kulturní kontinuity. Sám arcivévoda tyto myšlenky podtrhuje i svou podporou Ukrajiny, kterou pravidelně navštěvuje i v době válečné.
Římské setkání 23.-25. dubna 2026
Řím dodal dubnovému konventu přirozenou vážnost. V žádném jiném evropském městě se snad tak těsně neprolínají dějiny církve, státnosti, diplomacie a kultury. Pro členy řádu proto nebylo římské setkání – konvent jen organizační událostí, ale také příležitostí znovu promyslet, co dnes znamená hlásit se k odkazu evropských hodnot.
Program zahrnoval i mši v bazilice Santa Maria Maggiore v Římě, jednom z nejvýznamnějších mariánských chrámů křesťanského světa. Právě tento liturgický rozměr dal setkání duchovní rámec. Na něj navázaly také společenské akce, zejména gala dinner v historických prostorách Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia a setkání ve Ville Miani nad střechami starého města, které poskytly prostor pro neformální rozhovory, navázání nových kontaktů a posílení řádového společenství.
Setkání se účastnili i členové české komendy, která patří k nejúžeji spolupracujícím s Habsburským domem a velmi silně podporuje arcivévodu Karla v jeho úsilí.
Arcivévoda Karel v Bazilice a pracovní část konventu (fota se souhlasem pana Mgr. M. Herese)
Tradice sv. Jiří a odkaz Domu Habsbursko-Lotrinského
Svatý Jiří je v evropské paměti spojován s odvahou a zápasem se zlem. Odkaz Domu Habsbursko-Lotrinského se v tomto kontextu neomezuje na dynastické dějiny. Má připomínat zkušenost našeho civilizačního prostoru, v němž vedle sebe po staletí žily různé národy, jazyky a kulturní tradice. Právě tato zkušenost může být pro dnešní Evropu cenná: učí, že jednota nemusí znamenat jednotvárnost, a že nesmíme rezignovat na evropské demokratické hodnoty. Toto neustále připomíná Karel Habsburský.
V současné Evropě, poznamenané nejistotou, válkou na Ukrajině i únavou z velkých slov, působí důraz na osobní odpovědnost při zastávání demokratických hodnot velmi aktuálně. Řád sv. Jiří může být v tomto smyslu jedním z míst, kde se tato historická paměť nepotvrzuje jen slavnostním oděvem, ale konkrétním postojem.
Řím jako místo paměti a dialogu
Římské prostředí celému setkání dodalo zvláštní tón. Kamkoli se v Římě člověk obrátí, naráží na vrstvy dějin: antické, křesťanské, i moderní. Právě zde se dobře ukazuje, že Evropa není jen politický projekt, ale také kulturní a duchovní prostor, který se tvořil po staletí.
Konvent v dubnu 2026 lze chápat jako další potvrzení, že řád chce být přítomen nejen ve střední Evropě, ale i v širším evropském prostoru. Ne jako politická síla, nýbrž jako společenství lidí, kteří sdílejí úctu k tradici a demokracii a zároveň hledají její dnešní smysl i v těžkých dobách a zkouškách.
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