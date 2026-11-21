Když Hermafroditos zaplatil průčelí Panně Marii Vítězné v Římě
Kdo v Římě zamíří k náměstí Piazza San Bernardo, narazí na bohatě členěné raně barokní průčelí kostela Santa Maria della Vittoria. Turisté sem obvykle míří za jediným dílem, Berniniho Extází svaté Terezie. Příběh samotného kostela je však zajímavější. Spojuje totiž bitvu na Bílé hoře roku 1620, vítězné tažení katolické strany a antickou sochu spícího Hermafrodita, jejíž prodej či darování římskému kardinálovi pomohlo zaplatit kostelní průčelí.
Od kostela svatého Pavla ke katolickému triumfu
Bosí karmelitání získali v Římě na počátku 17. století pozemek poblíž zaniklých antických Diokleciánových lázní a v letech 1608 až 1620 zde podle plánů Carla Maderna vznikl jejich řádový kostel. Původně byl zasvěcen svatému Pavlovi. Jeho dnešní jméno je však výsledkem události, která se odehrála daleko na severu, v Čechách.
Kostel Panny Marie Vítězné v Římě (fota autor článku)
Bílá hora a zázračný obraz Zrození Páně
Dne 8. listopadu 1620 porazila vojska Katolické ligy a císaře Ferdinanda II. na Bílé hoře u Prahy stavovské vojsko zimního krále Fridricha Falckého. Karmelitán Dominik od Ježíše Marie (Domingo de Jesús María) před bitvou doprovázel katolické vojsko a podle tradice nad sebou nesl obraz Zrození Páně (Klanění Dítěti) a povzbuzoval vojsko. Obraz snad našli katoličtí vojáci s Dominikem těžce poškozený na zámku ve Štěnovicích u Plzně, kde měli předtím protestanté vyškrábat oči Panně Marii i Ježíškovi. Dominik v něm viděl symbol pošlapané apoštolské víry a přímluvě Panny Marie se následně přičítalo bělohorské vítězství.
Obraz byl po bitvě odeslán do Říma a papež Pavel V. dal kostelu nové zasvěcení: Santa Maria della Vittoria, Panna Maria Vítězná. Z řádové stavby karmelitánů se tak stal pomník triumfu protireformace. Původní obraz roku 1833 zničil požár a dnes je v kostele jen kopie. Později sem byly vystaveny i trofeje z dalších tažení proti protivníkům katolické Evropy, například osmanské prapory. Kopii obrazu Zrození Páně nalezneme i v kostele Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici v Praze a na Bílé hoře. Výjimečné postavení má také kopie obrazu v kostele sv. Prokopa na Strakonickém hradě. Jednalo se o řádový kostel Maltézských rytířů a je zde na oltáři v boční kapli. Strakonice měly být původně místem nalezení obrazu, ale nejnovější výzkumy místo přiřkly právě zmíněným Štěnovicím.
Obraz Klanění v Římě a ve Strakonicích v kostrele sv. Prokopa
Mramorové tělo mezi dvěma pohlavími
Při stavebních pracích na kostele karmelitánů byla odkryta antická socha Spícího Hermafrodita, římská kopie helénistického originálu z 2. století před Kristem. Podle mytologie byl Hermafroditos synem Herma a Afrodity, kterého nymfa Salmakis tak vroucně milovala, že se s ním na její prosbu bohové slili v jediné tělo, v bytost dvojího pohlaví.
Mramorová postava leží na břiše, jako by ji právě zmohl lehký spánek. Tvář se noří do polštáře a divákovi zůstává vyhrazen pohled na záda, která se v měkké linii svažují od lopatek k útlému pasu. Boky se zaokrouhlují do hladkých křivek a mramor září sametově, vidíme tělo mladé dívky.
Teprve když divák popojde dál, odhalí se mu tajemství. Z druhé strany se postava pootáčí, dívčí poprsí se noří do měkké látky, kterou má pod sebou, a mezi stehny se objeví mužský penis, ladný a nenápadný jako součást téhož jemného těla. Nic zde není násilné, a právě tím je překvapení tak silné: mužské pohlaví je přirozeným krásným dovětkem ženských křivek. Dílo si hraje s pohledem diváka, vede jej kolem sebe a každým krokem mění význam toho, co vidí. Byla to socha erotická, smyslná a nepokrytě dvojznačná, v době vrcholící Tridentské reformy 17. století zcela mimo duch oficiální zbožnosti.
Hermafroditos – dnes muzeum Louvre (wikipedie)
Kardinál mecenáš
Socha neunikla pozornosti kardinála Scipiona Caffarelli-Borghese, synovce papeže Pavla V., vášnivého sběratele a jednoho z nejmocnějších a nejbohatších mužů Říma. Karmelitáni mu ji předali a kardinál se jim odvděčil štědrým mecenášstvím. Podle obvykle uváděného výkladu zaplatil výstavbu průčelí kostela, které vzniklo v letech 1624 až 1626 podle návrhu Giovanniho Battisty Soriy. Na fasádě dodnes stojí kardinálovo jméno. Starší prameny se liší v tom, zda šlo o prodej, výměnu či dar za finanční podporu, takže přesné podmínky obchodu je třeba brát opatrně. Jisté je, že socha přešla do sbírky Borghese a že kardinál následně spolufinancoval stavbu.
Kostel Panny Marie Vítězné nese mnoho symbolů války a freska zobrazuje vstup Ferdinanda II. do Prahy
Sochaři Berninimu pak kardinál svěřil dokončení sochy: ten jí kolem roku 1620 vytvořil mramorovou podložku, na které dnes Hermafroditos leží. Roku 1807 sochu získal Napoleon a dnes je jednou z ozdob pařížského Louvru. Kopie jsou ve Florencii i jinde. Můžeme jí vidět i u nás ve sbírce odlitků antické plastiky FF UK, která patří k největším a nejhodnotnějším kolekcím sádrových kopií řeckého a římského sochařství ve střední Evropě. Spravuje ji Ústav pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.
Hermafroditos nebyl ve sbírce kardinála výjimkou. Scipione Borghese měl nepochybně vytříbený smysl pro krásu mladého mužského těla. Scipuione dokázal ocenit mužskou krásu mnohem otevřeněji, než by se od církevního hodnostáře čekalo. Zda to znamenalo i osobní náklonnost k mužům, však prameny přímo nedokládají. Nicméně měl velmi blízko ke kardinálovi Stefano Pignatellimu a pojilo je hluboké přátelství.
Kardinál a jeho erb s orlicí a drakem v kostele San Sebastiano v Římě (wikipedie)
Dějinná ironie
Kostel postavený na oslavu triumfujícího katolicismu tak vděčí za svou reprezentativní tvář soše, která ztělesňuje vše, co protireformační morálka oficiálně odmítala: tělesnou smyslnost, nejednoznačnost pohlaví a tabuizovanou sexualitu. Vítězství nad protestantskými „rouhači“ bylo oslaveno penězi spojenými s antickým pohanským mramorem, který nešlo vystavit v kostele a který se naopak skrýval v soukromé sbírce kardinála.
Antický svět neznal pojmy jako bisexualita nebo fluidita pohlaví v dnešním smyslu a Hermafroditos byl především mýtickým obrazem splynutí mužského a ženského. Přesto je dnes snadné vidět v soše symbol, který zpochybňuje pevné hranice v době, kdy je církev naopak stavěla.
Barokní Řím ostatně takové rozpory snášel s obdivuhodnou lehkostí. Uvnitř téhož kostela později Bernini vytvořil Extázi svaté Terezie (1647 až 1652), v níž se mystický zážitek vyjadřuje jazykem tak tělesným, že už současníci mluvili o skandálu. Smyslnost a zbožnost se v Římě 17. století nevylučovaly, spíše se paradoxně prolínaly. Dějiny, jak se opět ukazuje, mají smysl pro ironii.
Ladislav Kolačkovský
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