Kapr v šlechtických erbech a přání k Vánocům čtenářům

Krátké povídání o kaprech v českých šlechtických erbech a přání krásných svátků i nového roku všem čtenářům

Kapra důvěrně známe z našich rybníků a je spojen s vánočními svátky. Ryba v našich krajích zdomácněla díky raně středověkému klášternímu hospodaření a samozřejmě zaznamenala rozkvět na panstvích šlechtických rodů jako byli Rožmberkové či Pernštejnové, ale i jinde. Všude tam, kde se dařilo zakládat rybniční soustavu. Kapr brzy pronikl i do úplné jiného prostředí. Mezi šlechetné turnajové štíty a heraldické figury. Nejeden šlechtický rod se jimi pyšnil a měl je v erbu. Jistěže s patřičnou erbovní legendou, aby se zvýšila starobylost a lesk znamení.

Nedávno jsme se seznámili s Janem st. Hodějovským z Hodějova. Zrovna rod Hodějovských nosil v erbu zlatého kapra v modrém poli. Kapra ve vodě. Jako první historický předek rodu se uvádí Hněvek, který v letech 1378–1400 sloužil pánům z Rožmberka. Nicméně rodová historie klade předky rodu ještě hlouběji do historie. Erb kapra měl obdržet mytický předek rodu Bernart, syn Soběslava, při výpravě do Milána.

Autorem malby Lubomír M. Kreuz, za kterou mu velmi srdečně děkuji

Obléhání Milána (6. srpna – 8. září 1158) bylo historickou vojenskou výpravou císaře Fridricha Barbarossy, ve které se vyznamenali čeští bojovníci pod velením knížete Vladislava II., a která vedla ke kapitulaci města. Český kníže Vladislav II. byl za odměnu korunován císařem českým králem jako Vladislav I. Rytíř Bernart měl s jiným rytířem Odolenem jako první přeplavat řeku Addu a ukázat tak vojsku možnost, kde jí lze překonat. Řeka Adda totiž byla přirozenou překážkou na cestě k Milánu a její překonání bylo podmínkou dalšího tažení. Vladislav II. po skutku rytířů poručil udeřit do bubnů a jeho vojsko se dalo do pohybu. Překvapení Milánských bylo dokonalé. Když se pokusili zabránit přechodu vojska přes řeku, české vojsko již stálo na druhém břehu a bez námahy útok nepřítele odrazilo. Překročením Addy byla českou zásluhou rozhodnuta bitva o přístupy k Milánu. Tak nám to líčí kronika Dalimila.

Na památku toho si Bernart vzal do štítu kapra v modrém poli, aby nikdo nikdy nezapomněl na jeho hrdinský čin. Tažení do Milána bylo pro českou státnost velmi významné. Mnoho pozdějších šlechtických rodů kladlo původ svých erbů do těchto slavných dob. Třeba páni z Pardubic. Erbu půl koně. Jako první měl údajně za hradby proniknout prapředek rodu jménem Ješek, když se vracel s kořistí, spustili obránci města v bráně mříž, která přesekla koně v půli. Předkovi se podařilo vrátit zpět, na památku tohoto činu obdržel do erbu onu polovici koně. Nebo páni z Choustníka. Erbu žebříku. Údajně předek Choustníků jako první zdolal hradby města, za což jej král odměnil tím, že mu do erbu dal žebřík. A našli bychom další.

Později to v Hájkově Kronice české čteme takto: „Druhému Bernardovi, synu Soběslavovu z Hodějova, rozkázal zlatý kapr v modrém poli na štítu míti proto, že jest on směl rychle s Odolanem do vody vskočiti. Třetímu Jetřichovi pak, synu Huzovu z Choustníka, kázal na budoucí pamět toho skutku, aby nosil zlatý žebřík na modrém štítu“.

Kapr zdomácněl i v erbech jiných rodů. Třeba Tunklů z Brníčka, Zejdliců ze Šenfeldu, Bechyňů z Lažan, Ostrovských ze Skalky, Kurcpachů z Trachenburku nebo Malášků z Reydichu.

Kapr tak neznamenal v erbech slavných rodů rybníkářství nebo snad kuchařské umění, ale je symbolem mlčenlivosti a bdělosti a zároveň je rybou – symbolem křesťanství.

A na závěr tohoto článku chci popřát ke Štědrému dni všem čtenářům i redakci, stejně tak přátelům i spolupracovníkům, bez jejichž maleb erbů, genealogických či historických poznámek, fotografií či hmotových rekonstrukcí tvrzí, by články nebyly tak informačně a obrazově bohaté, krásné Vánoce, mnoho zdraví a zdaru do Nového roku, i hojnost Božího požehnání. A mnoho lásky a inspirace a životního espritu. Ať se v novém roce zase můžeme těšit z naší přebohaté historie a sejdeme se nad novými příběhy a tématy.