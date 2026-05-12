Kaple rodu Delphini v kostele Santa Maria in Aracoeli v Římě
Bazilika Santa Maria in Aracoeli, vystavěná na vrcholu římského Kapitolu, patří k nejvýznamnějším sakrálním stavbám města. Její dějiny spojují antické tradice místa, kdy zde stál chrám bohyně Juny Monety s mincovnou a později s křesťanstvím, středověkou městskou politikou a renesančními a barokními úpravami chrámu. Kostel byl od středověku nejen duchovním centrem, ale také důležitým prostorem veřejného života Říma, a právě proto se v jeho interiéru setkáváme s řadou rodových kaplí, které vypovídají o vysokých ambicích a reprezentaci římské aristokracie.
Kaple rodu Delphini (sv. Jeronýma)
V kostele je i množství heraldických památek. Kupříkladu na oltáři Panny Marie, útočiště hříšníků, nalezneme erb Girolama Fabia, který nechal u příležitosti jubilea roku 1600 postavit barokní oltář a nízkou balustrádovou zástěnu, která rámovala uctívaný obraz. Na sloupu vidíme erb donátora s maltézským křížem, který provázejí lvi. Přímo nad vstupem do chrámu uvnitř lodi vidíme nádherný epigraf datovaný rokem 1634, který vznosně oslavuje papeže Urbana VIII. Barberiniho erbu tří zlatých včel.
Epigraf papeže Urbana VIII. (všechny fotografie autor článku)
Pro svůj význam jsem vybral třetí kapli vpravo, kterou nechal zřídit rod Delphini s oltářním obrazem sv. Jeronýma. V erbu měli delfína v modrém poli. Jedná se o tisíciletý šlechtický rod původem z Benátek, který byl součástí tzv. dvanácti apoštolských rodin patriciátu - zakladatelů benátského státu, a jsou považováni za jeden z nejbohatších, nejmocnějších a nejstarších rodů v historii Serenissimy. Rod byl později značně rozvětvený, nalezneme jej v Janově, na Sardinii či v Římě, stejně tak i v oblastech kdysi ovládaných Benátkami, jako byl dnes chorvatský Trogir nebo Kréta – tehdy vévodství Candia.
Oltář Panny Marie a erb šlechtice Fabia
Kapli v kostele nechal zbudovat šlechtic Mario Delfini v roce 1573, jak uvádí pamětní deska umístěná na jeho hrobce. Malby zde jsou od Giovanniho de’ Vecchiho. Kaple rodu Delphini je jednou z rodových kaplí, které dokládají, jak úzce byla bazilika Santa Maria in Aracoeli spjata s předními římskými rodinami. V širším kontextu kostela tyto kaple sloužily nejen k soukromé zbožnosti a pohřebním účelům, ale také jako viditelné znamení společenského postavení jejich zakladatelů, a proto je třeba ji chápat hlavně jako součást širšího souboru šlechtických kaplí, které formovaly podobu interiéru Aracoeli od pozdního středověku do raného novověku.
Kaple sv. Jeronýma – erb delfínů s růží je erbem římské větve rodu
Umělecký a historický kontext kaple
Interiér Santa Maria in Aracoeli je charakteristický vrstvením stavebních a výtvarných epoch. Gotické jádro kostela, pozdější renesanční zásahy i barokní úpravy vytvářejí prostředí, v němž jednotlivé kaple působí jako samostatné paměťové a reprezentační prostory. Rodové kaple, mezi něž náležela i kaple Delphini, byly důležitou součástí této vizuální skladby: navazovaly na tradici donátorství, uchovávaly rodovou identitu a zároveň obohacovaly chrám o malířskou, sochařskou a funerální výzdobu. V Aracoeli se tento princip uplatnil zvlášť výrazně, protože bazilika měla mimořádné postavení jak v náboženském, tak v občanském životě města.
Hlavní loď
Kapli rodu Delphini lze v rámci baziliky Santa Maria in Aracoeli chápat jako svědectví o propojení náboženské funkce chrámu s reprezentací aristokratických rodů v Římě. Aracoeli nebyla jen poutním a městským kostelem, ale také místem rodové paměti.
Ladislav Kolačkovský
