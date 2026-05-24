Johanitská komenda v Českém Dubu - pečovat a chránit
Mé milé Veronice, která mi každý den dává inspiraci a podporu pro psaní
V srdci Českého Dubu, tam, kde se kamenné zdi sklánějí nad tichem ulic a kde země dosud střeží chlad dávných věků, stála johanitská komenda [1] jako stín starého času. Není to jen stavba, již lze obejít pohledem a změřit krokem. Je to místo, v němž se dosud chvěje ozvěna středověku – ozvěna poutníků přicházejících za soumraku, kroků rytířů mizících v přítmí a modliteb, které kdysi stoupaly vzhůru pod těžkými klenbami jako dým z voskovic.
Hmotová rekonstrukce komendy (Mgr. Ondřej Štěpánek) a kapitupní síň (wikipedie)
Bylo to roku 1237, za vlády krále Václava I., kdy dle dochovaných zpráv založil velmož Havel z Lemberka se svou manželkou svatou Zdislavou v Českém Dubu johanitskou komendu spolu s přilehlou tržní osadou. Nestalo se tak bez příčiny. Tudy vedla významná obchodní stezka z Prahy k Žitavě a johanité, rytíři svatého Jana Jeruzalémského, zde měli chránit cestu, pečovat o poutníky a poskytovat špitální pomoc. Komenda tak byla od počátku nejen domem víry, ale i pevným bodem v krajině, který navazoval na další opevněná místa johanitů na obchodní stezce do Žitavy v Sasku. Dochované části kdysi mohutného areálu, zejména kaple svatého Jana Křtitele a palácové sály konventu, vznikaly kolem roku 1240 a ve 40. letech 13. století. Byl zde i dvoupatrový dům komtura, řádový hřbitov, dřevěný, později zděný, špitál, další zděné budovy a vše bylo chráněno obrannou věží a hradbami.
Fragmenty kamenné výzdoby a ostatkový kříž z hrobu v komendě (foto autor)
Do Dubu bylo přeneseno i trhové právo ze Světlé a vzniklo zde nové město s farním chrámem sv. Ducha. První přímé písemné zprávy o komendě přicházejí až z roku 1291 a poté z 24. srpna 1294, kdy krakovský biskup Pavel z Przemankova udělil odpustky poutníkům navštěvujícím zdejší johanitský kostel svatého Ducha. Jako by se tehdy na okamžik pootevřela stará listina a ukázala, že toto místo už dávno žilo vlastním řádovým a duchovním životem. S komendou se spojovala nejen rytířská kázeň, ale i péče o nemocné a chudé, kterou tradice přisuzuje právě Zdislavě. Proto toto místo nevystupuje jen jako opevněné sídlo, nýbrž i jako špitální dům milosrdenství, kde se železo meče a ticho modlitby setkávaly pod jednou střechou.
Pohřební koruna a náhrobník v komendě (foto autor)
Ve 14. století náležela českodubská komenda k významným opěrným bodům kraje pod Ještědem a její statky se rozrostly do značného rozsahu, odhadovaného asi na 10 450 hektarů. Roku 1357 na přelomu listopadu a prosince zde v jejích pevných zdech pobýval i Karel IV., a tím se jméno komendy zapsalo i do širších dějin země. O několik desetiletí později, roku 1373, stál v jejím čele světský komtur a v komendě působilo pět duchovních a pět řádových rytířů, nad nimiž bděl převor. Ještě v letech 1412 a 1415 přicházely komendě odkazy a dary od okolních feudálů, takže pod starými klenbami se nehromadily jen modlitby, ale i listiny, majetek a znamení moci. I tím se ukazovalo, že komenda nebyla pouhou zastávkou na cestě, nýbrž živým srdcem tohoto kraje.
Románské šperky a pečetidlo představeného templářů (foto autor)
Ale jak už tomu bývá v příbězích starých sídel, přišel i čas zkázy. Na počátku husitských bouří byly statky komendy svěřeny do ochrany a zástavy Janu Chudobovi z Ralska, avšak v polovině června roku 1425 dobylo Český Dub vojsko vedené Janem Čapkem ze Sán a johanitská komenda padla. Tím se uzavřela jedna epocha. Na jejím místě se pak vrstvily nové stavby a nové osudy: roku 1564 zde vyrostl renesanční zámek a po ničivém požáru roku 1858 byl celý areál dále přestavován a částečně překryt novější zástavbou. Starý klášter jako by se tehdy propadl pod zem a zůstal jen v nejasné paměti kronik a v domněnce, že z něho nezbylo nic než jméno.
Renesančně přestavěná komenda a pečetidla templářů (foto wikipedie a autor)
A přece příběh komendy neskončil. Roku 1991, při stavebně-historickém průzkumu vedeném Tomášem Edelem, vystoupily zpod mladších zdí románsko-gotické prostory, kaple svatého Jana Křtitele i sály, o nichž se dlouho soudilo, že zanikly beze stopy. V letech 1991 až 1993 probíhal průzkum a obnova a roku 1993 byla komenda zpřístupněna veřejnosti jako samostatná expozice muzea. Roku 1995 byla na nově objevené části rozšířena památková ochrana, roku 2001 byla po obnově znovu vysvěcena románská kaple svatého Jana Křtitele a roku 2003 vydala země další tajemství: při archeologickém výzkumu byl nalezen vzácný románský ostatkový kříž. Jako by se staré místo rozhodlo promlouvat k novému času po částech, rok za rokem, vrstvou za vrstvou.
Dnes je johanitská komenda v Českém Dubu jedním z nejpozoruhodnějších svědků vrcholného středověku na severu Čech. Dochoval se velký románsko-gotický sál se třemi křížovými klenbami, menší sál konventu ze 40. let 13. století i románská kaple svatého Jana Křtitele z doby kolem roku 1240, na jejíchž stěnách přetrvaly původní konsekrační kříže. Součástí areálu jsou také pozdně gotické podzemní prostory a úniková štola dlouhá přibližně 80 metrů.
[1] Komenda – ucelený fyzický nebo kapitálový majetek rytířského řádu – zde johanitů, který byl svěřován držiteli z řad profesních rytířů řeholníků (nebo převorovi kněžského konventu z titulu jeho funkce), jenž se na základě přidělení komendy stal komturem. Pokud se jednalo o reálný majetek – velkostatek – hovoříme o „reálné komendě“, v případě kapitálového majetku pak o „peněžní komendě“. Některé komendy byly spojením obou typů komend a stávalo se také, že byla reálná komenda prodána a z utržených prostředků byla vytvořena peněžní komenda. Reálné komendy (nebo prostřednictvím jejich kapitalizace utvořené peněžní komendy) se většinou nazývaly podle lokality, kde se nacházely, nově vytvořené peněžní komendy pak bývaly pojmenovány podle některého ze světců. Profesní rytíř, kterému byla udělena do správy komenda, se stal komturem. S komendami souvisí i pojem „bailie“ – ve středově to byl řádový celek jedné či více komend, který požíval autonomní práva a byl veden bailim.
Ladislav Kolačkovský
