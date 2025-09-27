Investitura rytířů a dam Českého velkopřevorství maltézského řádu

Slavnostní ceremonie investitury nových rytířů a dam v klášterním kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně dne 27. září 2025

Slavnostní ceremonie v klášterním kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně

Dnešní den, 27. září 2025, se nesl ve znamení slavnostní investitury nových rytířů a dam Českého velkopřevorství Suverénního řádu maltézských rytířů. Ceremonie proběhla v historickém klášterním kostele Panny Marie pod řetězem, který se nachází poblíž Karlova mostu na Malé Straně v Praze, a který je tradičním duchovním sídlem Řádu v našich zemích. Proběhla na den památky sv. Vincence de Paul[1] a v předvečer památky sv. Václava. Vincenc de Paul je patronem všech charitativních organizací, včetně Maltézského řádu, a proto je v Řádu velmi ctěn. Žil ve Francii v 17. století a měl v lásce chudé a trpící.

Investitura začala v dopoledních hodinách za účasti členů Řádu, jejich rodin, pozvaných hostů a představitelů katolické církve. Kostel byl slavnostně vyzdoben a atmosféra byla podtržena tradičními řádovými symboly jako byly znaky milosrdenství – osmicípé bílé kříže. Noví členové složili slavnostní slib věrnosti Řádu, jeho katolickým a charitativním zásadám a závazku pomáhat chudým a potřebným.

Presbytář kostela Panny Marie pod řetězem (všechny fota autor)

Panna Marie z Philermos, patronka Řádu

Investitura nových rytířů a dam představuje jeden z nejvýznamnějších okamžiků v životě členů Řádu. Tento akt je nejen potvrzením jejich osobního závazku službě Řádu, katolické víře a charitě, ale zároveň posiluje tradici Řádu, která sahá až do středověku. Maltézský řád je známý svou humanitární a zdravotní činností po celém světě, včetně České republiky. Slavnostní slib byl složen do rukou knížete velkopřevora Frā Pierra de Bizemont za účasti kancléře velkopřevorství Frā Juliana Chadwicka, ceremoniáře investitury čestného a devočního rytíře p. Martina Poly a čestného a devočního rytíře v obedienci p. Jana Czernina. Hlavním celebrantem mše byl hlavní kaplan velkopřevorství P. Filip Milan Suchán O.Praem.

Přijat byl mimo jiných pan Adam Viktora, významný dirigent a varhaník působící mj. jako umělecký vedoucí souboru Ensemble Inégal s nímž interpretoval množství děl barokních hudebních skladatelů, zvláště Jana Dismase Zelenky.

Investitura. Vlevo čte p. Jan Czernin, uprostřed kníže velkopřevor, vpravo čte p. Martin Pola a sedící vpravo pan kancléř Chadwick

Řád maltézských rytířů u nás

České velkopřevorství maltézského řádu má dlouhou a bohatou historii, která je úzce spjata s dějinami českých zemí, a to od 12. století. Klášterní kostel Panny Marie pod řetězem patří k nejvýznamnějším památkám Řádu a je místem řady důležitých duchovních událostí, včetně investitur, bohoslužeb a charitativních akcí. Vedlejší Velkopřevorský palác je pak reprezentativním a administrativním sídlem.

Noví rytíři a dámy byli oficiálně přijati do řádu a obdrželi své insignie – černé kukuly s maltézskými kříži a nákrční dekorace. Dnešní slavnost byla nejen připomínkou historického dědictví, ale také výzvou k pokračování služby potřebným a posilování hodnot solidarity, víry a pomoci druhým. „Milujme Boha, ale tak, aby to pocítili i naše ruce a pot v naší tváři.“. Takové bylo krédo sv. Vincence z Pauly a přeji mnoho sil a Božího požehnání novým členům v jejich řádovém díle.


[1] Blahořečený byl 21. 8. 1729 papežem Benediktem XIII. a svatořečen 16. 6. 1737 papežem Klementem XII. Papež Lev XIII. ho 12. 5. 1885 jmenoval patronem všech charitativních organizací.

