Gefreiter Richard Anton - válka vždy zanechá jen prázdnotu
V Josefově Dole je na hřbitově černý náhrobek s nacistickými symboly. Svastikou a runami algiz.[1] Leží zde Richard Anton, který se narodil 15.02.1901 v malém městečku Johannesberg (Janov nad Nisou) na česko-německém pomezí, v dnešním Libereckém kraji, kde se vzduch vždy mísil s vůní horských lesů. V Janově nad Nisou stejně jako v celém Jablonecku se lidé živili broušením skleněných perel, knoflíků, později vyráběli textil. Richard chodil do školy, pomáhal otci i matce v domácnosti. Příběh jeho rodiny byl podobný mnoha dalším. Rod krejčích i nádeníků, kteří žili desítky a desítky let v tomto kraji.
Náhrobek Richarda Antona a kostel v Josefově Dole (foto pan Lukáš Klein a wikipedie)
Jeho otec Sigmund Anton i děd Anastas byli krejčí, matka Marie, roz. Hornová, byla z rodiny nádeníků. Richard se roku 1925 v Josefsthalu oženil se slečnou Duchekovou a vedl rodinný život. [2] Pak do kraje přišla nenávist, která naplnila zlem tato dříve pokojná městečka a vesnice. Když vypukla válka, Richard byl mladý muž plný sil. Jeho rodina uvěřila slovům o nadcházející tisícileté říši a nutnosti bojovat za budoucnost německého národa v čele s Vůdcem. Brzy však měly tyto symboly zkázy zaplnit jen černý náhrobek Richarda. Nacistická svastika a runa algiz jsou jeho křížem a pomníkem.
Janov nad Nisou (wikipedie)
Na bojišti se gefreiter Richard Anton brzy setkal s krutostí, kterou si nikdy nedokázal představit. Přátelé umírali po jeho boku, vesnice i lidé mizeli v ohni a strach byl jeho jediným stálým společníkem. Snad vzpomněl tony místních německých písní, na chvíle, kdy byl svět ještě rozdělen jen jazykem, ne nenávistí. Nakonec válka vzala život nejen jemu, ale i jeho kraji a lidem kolem. Byl těžce zraněn a zemřel 06.11.1943 v rezervní nemocnici v Liberci (Res.spital Reichenberg). Byl pohřben na obecním hřbitově v Iserwald-Josefsthalu - Josefově Dole u Jablonce nad Nisou. [3]
Richardův příběh není jen osudem jednoho člověka, ale smutným odrazem ztracené generace, která způsobila nezměrnou bolest jiným, a která sama zanikla v ohni války a nenávisti. Jeho smrt je výkřikem proti nesmyslnosti války, která rozbíjí rodiny, ničí přátelství a proměňuje domov v trosky. Žádná ideologie, žádný tlak zvenčí nestojí za cenu lidského života, bolesti a ztráty. Válka vždy zanechává jen smutek, prázdnotu a otázky, na které není odpověď.
[1] Elhaz nebo Algiz ( ᛉ ) je runa staroseverské runové abecedy. Za nacistického režimu byla runa života používána jako symbol Lebensbornu a místo obvyklých genealogických symbolů pro datum narození (*) a v obrácené podobě pro datum úmrtí (†). Symbol byl umisťován mimo jiné na hroby příslušníků SS a osob, které byly oddány nacismu. Byl používán i v evidenci koncentračních táborů. Runu života používají některé neonacistické a pravicové extremistické organizace. V Německu patří v tomto kontextu k zakázané symbolice.
[2] Sigmund Anton se narodil 12.11.1871 v Maxdorfu č. 192, jeho otec byl Anastas Anton, schneider (krejčí) v Maxdorfu č.192 a matka byla Klara , dcera Josefa Scholze, taglahnera (nádeník) v Obermaxdorfu. Matka Richarda byla Marie, roz. Hornová z Johannesbergu č. 78, nar. 14.8.1874. Byla dcerou Kajetana Horna, taglahnera v Johannesbergu 78 a matky Magdaleny, dcery Franze Langhammera, taglahnera ve Schwarzaubergu.
Matrika narozených Janov nad Nisou dostupná online [12.10.2025] https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=4e396597f415e99c:-58d683b9:1600ba9fc31:-7f97&scan=83219fd8598b4687a796bd7dd035f91e
[3] Poznámka v matrice narození Richarda Antona
Ladislav Kolačkovský
