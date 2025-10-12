Gefreiter Richard Anton - válka vždy zanechá jen prázdnotu

V Josefově Dole je na hřbitově černý náhrobek s nacistickými symboly. Svastikou a runami algiz. Leží zde Richard Anton, který se narodil 15.02.1901 v malém městečku Johannesberg.

V Josefově Dole je na hřbitově černý náhrobek s nacistickými symboly. Svastikou a runami algiz.[1] Leží zde Richard Anton, který se narodil 15.02.1901 v malém městečku Johannesberg (Janov nad Nisou) na česko-německém pomezí, v dnešním Libereckém kraji, kde se vzduch vždy mísil s vůní horských lesů. V Janově nad Nisou stejně jako v celém Jablonecku se lidé živili broušením skleněných perel, knoflíků, později vyráběli textil. Richard chodil do školy, pomáhal otci i matce v domácnosti. Příběh jeho rodiny byl podobný mnoha dalším. Rod krejčích i nádeníků, kteří žili desítky a desítky let v tomto kraji.

Náhrobek Richarda Antona a kostel v Josefově Dole (foto pan Lukáš Klein a wikipedie)

Jeho otec Sigmund Anton i děd Anastas byli krejčí, matka Marie, roz. Hornová, byla z rodiny nádeníků. Richard se roku 1925 v Josefsthalu oženil se slečnou Duchekovou a vedl rodinný život. [2] Pak do kraje přišla nenávist, která naplnila zlem tato dříve pokojná městečka a vesnice. Když vypukla válka, Richard byl mladý muž plný sil. Jeho rodina uvěřila slovům o nadcházející tisícileté říši a nutnosti bojovat za budoucnost německého národa v čele s Vůdcem. Brzy však měly tyto symboly zkázy zaplnit jen černý náhrobek Richarda. Nacistická svastika a runa algiz jsou jeho křížem a pomníkem.

Janov nad Nisou (wikipedie)

Na bojišti se gefreiter Richard Anton brzy setkal s krutostí, kterou si nikdy nedokázal představit. Přátelé umírali po jeho boku, vesnice i lidé mizeli v ohni a strach byl jeho jediným stálým společníkem. Snad vzpomněl tony místních německých písní, na chvíle, kdy byl svět ještě rozdělen jen jazykem, ne nenávistí. Nakonec válka vzala život nejen jemu, ale i jeho kraji a lidem kolem. Byl těžce zraněn a zemřel 06.11.1943 v rezervní nemocnici v Liberci (Res.spital Reichenberg). Byl pohřben na obecním hřbitově v Iserwald-Josefsthalu - Josefově Dole u Jablonce nad Nisou. [3]

Richardův příběh není jen osudem jednoho člověka, ale smutným odrazem ztracené generace, která způsobila nezměrnou bolest jiným, a která sama zanikla v ohni války a nenávisti. Jeho smrt je výkřikem proti nesmyslnosti války, která rozbíjí rodiny, ničí přátelství a proměňuje domov v trosky. Žádná ideologie, žádný tlak zvenčí nestojí za cenu lidského života, bolesti a ztráty. Válka vždy zanechává jen smutek, prázdnotu a otázky, na které není odpověď.


[1] Elhaz nebo Algiz ( ᛉ ) je runa staroseverské runové abecedy. Za nacistického režimu byla runa života používána jako symbol Lebensbornu a místo obvyklých genealogických symbolů pro datum narození (*) a v obrácené podobě pro datum úmrtí (†). Symbol byl umisťován mimo jiné na hroby příslušníků SS a osob, které byly oddány nacismu. Byl používán i v evidenci koncentračních táborů. Runu života používají některé neonacistické a pravicové extremistické organizace. V Německu patří v tomto kontextu k zakázané symbolice.

[2] Sigmund Anton se narodil 12.11.1871 v Maxdorfu č. 192, jeho otec byl Anastas Anton, schneider (krejčí) v Maxdorfu č.192 a matka byla Klara , dcera Josefa Scholze, taglahnera (nádeník) v Obermaxdorfu. Matka Richarda byla Marie, roz. Hornová z Johannesbergu č. 78, nar. 14.8.1874. Byla dcerou Kajetana Horna, taglahnera v Johannesbergu 78 a matky Magdaleny, dcery Franze Langhammera, taglahnera ve Schwarzaubergu.

Matrika narozených Janov nad Nisou dostupná online [12.10.2025] https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/permalink?xid=4e396597f415e99c:-58d683b9:1600ba9fc31:-7f97&scan=83219fd8598b4687a796bd7dd035f91e

[3] Poznámka v matrice narození Richarda Antona

Autor: Ladislav Kolačkovský | neděle 12.10.2025 16:18 | karma článku: 0 | přečteno: 33x

Další články autora

Ladislav Kolačkovský

Poutník mezi světlem a stíny: Friedrich Spee von Langenfeld

Málo známý jezuita, který se v 17. století postavil proti čarodějnickým procesům a přispěl k jejich ukončení. A Zrcadlová kaple Klementina jako zrcadlo svědomí a pouto mezi námi a minulostí.

11.10.2025 v 19:20 | Karma: 10,86 | Přečteno: 97x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Tajemství skryté za oltářem – erb točenice v Kelči u Valašského Meziříčí

Točenice – symbol závazku a touhy a nově objevený epitaf rytíře Hynka Sevěřského v Kelči, původem z polského rodu, s točenicí v erbu.

4.10.2025 v 16:49 | Karma: 12,60 | Přečteno: 123x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Investitura rytířů a dam Českého velkopřevorství maltézského řádu

Slavnostní ceremonie investitury nových rytířů a dam v klášterním kostele Panny Marie pod řetězem na Malé Straně dne 27. září 2025

27.9.2025 v 18:07 | Karma: 14,67 | Přečteno: 190x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Kde potok šeptá a čas se zastavil. Rajnochovické náhrobky rytířů z Deblína

O hřbitově v Rajnochovicích, rytíři z Deblína, slečně Kateřině von Gaymann a divém muži v jejich erbu

20.9.2025 v 18:54 | Karma: 16,42 | Přečteno: 218x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Mezi zámkem a žalářem. Osudy posledních hrabat Wrbnů z Holešova

O zámku v Holešově, hraběnce Barboře Wrbnové a její lásce k Rudolfovi, nepřízni osudu a tragickému závěru jejího života i zániku celého rodu.

6.9.2025 v 20:18 | Karma: 19,76 | Přečteno: 279x | Diskuse | Kultura
Další články autora

Nejčtenější

Volby ovládlo ANO, uspěli i Motoristé. Piráti předstihli SPD, Stačilo! pohořelo

4. října 2025,  aktualizováno  5.10 2:53

Parlamentní volby po sečtení všech okrsků vyhrálo ANO se svým zatím nejvyšším ziskem 34,51 procenta...

Je tam opravdu tak draho? Podívejte se, co a za kolik prodává Lidl v USA

8. října 2025  9:55

Jsou potraviny v USA tak drahé, jak se všeobecně traduje? Aby bylo srovnání co nejvěrnější,...

Tramvajačka v lijáku zápasila s výhybkou, promoklá fotka okouzlila Česko

5. října 2025

Seriál Liják v centru Prahy, tramvajačka stojící po kotníky ve vodě a fotograf, který neváhal promoknout...

Kde je ta humanitární pomoc? Izraelci prohledali lodě Thunbergové, nic jsme nenašli, tvrdili

3. října 2025  8:11,  aktualizováno  7.10 14:12

Kde je ta humanitární pomoc, kterou údajně vezli aktivisté v čele s Gretou Thunbergovou do Pásma...

Jsem bez zranění. Jen hodinky a oblek mám od krve, řekl Turek po napadení

5. října 2025  14:42,  aktualizováno  15:54

Nově zvolený poslanec Filip Turek se v sobotu v noci stal terčem útoku v jednom z barů v centru...

Rusko vs. Čína, nové letiště vs. koně. Překrásný kazašský Altaj je střetem světů

12. října 2025  17:32

Od našeho zpravodaje v Kazachstánu Cesta do východního cípu Kazachstánu je dnes utrpením. Kdo nechce z hlavního města vyrazit na...

Petr Pavel vytáhl ochranku na Vltavu. Po 26 kilometrech zjistili, co je „pohoda“

12. října 2025  17:26

Sobotu strávil prezident Petr Pavel na řece Vltavě, kde se už potřetí zúčastnil tradičního...

Při střelbě v baru v Jižní Karolíně přišli o život čtyři lidé, dalších dvacet je zraněných

12. října 2025  16:58

Čtyři lidé přišli o život a nejméně 20 dalších bylo zraněno při nedělní střelbě v baru v okrese...

Zemědělství může spasit „kvetoucí poušť“. Malá rostlina odolá suchu i výkyvu teplot

12. října 2025  16:19

Na nejsušší poušti světa Atacama v Chile vědci zkoumají malou odolnou rostlinu. Mohla by totiž...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Ladislav Kolačkovský

  • Počet článků 338
  • Celková karma 15,65
  • Průměrná čtenost 687x
Vážení čtenáři, děkuji, že jste navštívili mé články. Přináším méně známé nebo i zapomenuté příběhy zejména z našich dějin. Vždy však podložené prameny a literaturou. Jsem také autorem historické publikace V lesku erbů. 

Seznam rubrik

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.