Frans Tengnagel - zeť Tycha de Brahe, diplomat z pražské Kampy

Tengnagel, zeť Tycha de Brahe, neznámý astronom, ambiciózní diplomat, spoluautor vpádu Pasovských 1611.

František Ganseneb Tengnagel z Kampy pocházel ze šlechtické rodiny Gansnedů, z provincie Gelderland ve středním Nizozemí, která byla také známá jako Tengnagel (“genaamd Tengnagel“). Od roku 1533 rodina sídlila na panství Havezathe de Kamp, jednalo se o opevněný rytířský dvorec. Po dokončení studií na druhé nejstarší univerzitě v Nizozemí ve Franekeru, pracoval od roku 1595 na Uraniborgské observatoři dánského astronoma Tycha Brahe jako astronom, jehož dceru Alžbětu si vzal v roce 1601 za manželku. Mezi jeho úkoly v Braheho službách patřila především komunikace a udržování vztahů s panovnickými rody a potenciálními mecenáši. V roce 1599 doprovázel Brahe do Prahy, kde byl Brahe jmenován císařským dvorním astronomem. Následně pobýval i s manželkou a Brahem na zámku v Benátkách nad Jizerou, který Rudolf II. propůjčil rodině k bydlení a práci.

Nádvoří zámku Benátky nad Jizerou

Po Braheově smrti se Tengnagel stal správcem Brahova vědeckého dědictví. Bohužel smrtí Braheho se rodina dostala do finančních potíží. Astronom je nijak zvlášť nezajistil a stali se jen dalšími z řady cizinců v království. Zápisky Tychona nakonec získal Johanes Kepler, ale cenné astronomické přístroje se staly předmětem dlouholetých pří mezi dědici slavného astronoma a císařskou komorou. Rudolf II. totiž nechal přístroje zajistit, navíc část odvézt do Vídně, kde jsou dodnes, aby je dědicové nemohli prodat a nakonec došlo k jakémusi vyrovnání, kdy se komora zavázala vyplatit 20.000 tolarů dědicům (byť to byl zlomek ceny). Ovšem vyplacení se táhlo až do dob Ferdinanda II. a dále, poslední zpráva o dluhu je až z února 1652. Tengnagel se za svého života velmi snažil o získání dlužné částky, a tak jeho snažení dospělo alespoň ke jmenování radou apelačního soudu s platem jištěným výnosy z brandýského panství.

Tengnagel nebyl tolik zdatným vědcem jako tchán, ale byl velmi ambiciózní a pustil se na dráhu diplomatickou. Udržoval úzké vztahy s habsburským arcivévodou Leopoldem V., biskupem pasovským a štrasburským i regentem tyrolským a hornorakouským.

Následně tedy několik let sloužil pasovskému biskupovi Leopoldovi jako klíčový diplomat. Jako vyslanec Leopolda V. se snažil prosadit vliv Habsburků v konfliktu, který ještě před třicetiletou válkou téměř spustil velkou evropskou válku - předmětem sporu bylo dědictví po posledním zdejším vévodovi Janu Vilému z Jülichu skládající se z vévodství Jülich , Kleve , Berg , hrabství Mark a Ravensberg, odrážel se zde zájem evropských mocností na vévodství Jülich kvůli jeho územní velikosti a strategickému významu. Tengnagel byl roku 1609 v Paříži, kde se snažil u dvora Jindřicha IV. Dosáhnout neutrality Francie v tomto sporu, ale neuspěl. Následně byl u dvora Filipa III. v Madridu, kde se snažil získat podporu u španělské větvě Habsburků. Plány Leopolda byly velmi fantastické a stěží mohly získat podporu u pragmatického Madridu. Jednalo se o snahu vyjednat podporu Madridu pro Leopolda v Nizozemí (vojensky a finančně) a následně o plán rekatolizace vévodství. I zde neuspěl, nicméně v Madridu obdržel Řád Krista a příslib finanční podpory Španělů pro Leopolda V. Jedná se o historické vyznamenání – Nejvyšší Kristův řád, který byl udělován Svatým stolcem (papežem) mužům, kteří se významně zasloužili o katolickou víru a svými činy byli oporou katolictví a papežství. Řád jako nejvyšší papežské vyznamenání formálně existuje dodnes, ale naposledy byl udělen roku 1987 tehdejšímu velmistru Maltézských rytířů Angelu de Mojana di Cologna. Tvar portugalského kříže evokuje starší historické spory, kdy byly v 15. a 16. století určité rozepře, zda papežský řád navazoval či ne na historický portugalský řád – Řád Kristův, který byl založen ve 14. století. Oba řády používaly podobný tvar portugalského kříže.

Věže kostela Panny Marie pod řetězem (wikipedie) Erb Tegnagelů s Řádem Krista (v modrém poli 3 zlaté půlměsíčky), kresba Mgr. Ondřej Štěpánek

Ve službách biskupa pasovské diecéze se jako tajný rada roku 1611 velmi významně diplomaticky podílel na vpádu pasovského vojska do Čech. To nakonec vedlo k zbavení moci císaře Rudolfa II. a jeho nahrazení bratrem Matyášem. Za svou účast na tomto spiknutí a vpádu jako biskupův emisar a vyjednavač byl Tengnagel zatčen a byl i podroben právu útrpnému. Byl zadržel protestantskými českými stavy ve Velvarech, když byl na cestě do Mohuče za tamním kurfiřtem, kde měl vyjednat podporu kurfiřtů pro Leopolda. Cestoval v doprovodu anglického velvyslance, ale byl odhalen a odvezen do Prahy. Vyslýchán byl převážně na Staroměstské radnici. Byl několikrát podroben právu útrpnému a měl vypovídat mj. proti úředníkům císaře Jaroslavu Bořitovi z Martinic a Vilémovi Slavatovi z Chlumu a Rudolfovi II. Tj. vypovědět, že Rudolf II. chtěl zavraždit předáky protestantských stavů a podpořit tím Matyáše v jeho nároku proti Rudolfovi. Nicméně Tengnagel proti Slavatovi a Bořitovi nic usvědčujícího nevypovídal, a nakonec byli císařští úředníci zproštěni viny a Tengnagel propuštěn.

Po roce 1613 se Tengnagel vrací do Pasova. Účastnil se ještě několika misí do Polska ke dvoru Zikmunda III. Vasy a také se podruhé oženil s dvorní dámou na polském královském dvoře šlechtičnou Ludinkhausen – Wolff. Nakonec porážka stavovského povstání přináší Tengnagelovi uznání od Ferdinanda II. Získává roku 1622 úřad říšského dvorního rady a opět se ujímá svého domu na pražské Kampě (tehdy v majetku Rytířů sv. Jana). Jistě mu pomohla příkoří od protestantských stavů v roce 1611, možná i přímluva Slavaty a Martinice, kterým svým výslechem tehdy pomohl a jistě i realizace plánů na rekatolizaci, se kterými kdysi jel do Madridu (byť tehdy zcela fantaskními) a v neposlední řadě se mohl prokázat svým věrným katolictvím jako rytíř Řádu Krista. Získává tak i část konfiskátů po popravených vůdcích stavovského povstání Budovcovi a Šlikovi.

Nakonec po své smrti 1.12. 1623 spočinul pod honosnou mramorovou deskou v boční kapli s Božím hrobem maltézského mučedníka Deodata of Gozone v maltézském kostele Panny Marie pod řetězem, kde odpočívá dodnes. Čili na prestižním katolickém místě v nekropoli maltézských rytířů.

A tak se uzavřel příběh zetě velikého astronoma Tycha de Brahe. Nevynikl jako vědec, ba ani diplomat. Přesto i jeho poněkud dobrodružné mise tvořily ono pověstné podhoubí, ze kterého vyrůstala velmocenská politika vedoucí k titánskému střetu třicetileté války, která změnila tvář moderní Evropy.[1]





