Erb Jánose Hunyadiho, Turkobijce a gubernátora Uherska
Mezi středověkými dokumenty Maďarského národního archivu je uchovávaná listina (erbovní armales) uherského krále Ladislava V. (u nás znám jako český král Ladislav Pohrobek), v níž je rozšířen a polepšen starobylý erb rodiny Hunyadiovců, havran držící v zobáku prsten – tento erb podle listiny rod používal jako dar od předchozích uherských vládců.
Mladý král Ladislav povýšil Jánose Hunyadiho na dědičného hraběte – ispána v Bistrici (Biszterce, dnes Rumunsko) a jako uznání za jeho zásluhy mu udělil nový erb, a to listinou ze dne 1. února 1453 datovanou v Bratislavě (Prešpurku). Rozšíření a polepšení erbu zobrazuje červeného lva stojícího na zadních nohách na bílém poli, který drží v tlapě zlatou korunu. Nový erb je umístěn na čtvrceném štítu, přičemž v prvním a čtvrtém poli je zobrazen původní rodinný erb a ve druhém a třetím poli rozšíření. Na štítu je umístěna přilba se zlatou korunou a okraje štítu jsou zdobeny stuhami. Text listiny také výjimečným způsobem vysvětluje význam nového erbu, podle kterého červený lev představuje hraběte Jánose, zraněného v bitvě, který v hrdinských bitvách za svého gubernátorství střežil a bránil práva svatoštěpánské koruny, a tlapa držící korunu symbolizuje okamžik, kdy se panovníkovi vrací nejvyšší moc.
Erb Janose Hunyadiho a erbovní listina Ladislava V. (wikipedie)
Po mnoha sporech a válkách v Uhrách v roce 1444 usedl na uherský trůn Ladislav Pohrobek (jako Ladislav V.) a uherský sněm v roce 1446 jmenoval Jana Hunyadiho gubernátorem země v době královy neplnoletosti. V roce 1452 se Hunyadi vzdal funkce gubernátora. Mladý král ho místo toho jmenoval hlavním zemským kapitánem s úlohou vojensky chránit Uhersko. Hunyadi byl také jmenován hrabětem Biszterce – nově vzniklé územní jednotky Biszterce. Biszterce bylo od roku 1330 svobodným královským městem. V roce 1452 bylo spolu s 25 vesnicemi odděleno od Dobocké župy a stalo se nezávislou župou. V roce 1453 postavil János Hunyadi ve městě dnes zaniklý hrad. Dnes zde stojí budova bývalé cukrárny Magnolia a s ní spojená pošta. V roce 1464 král zrušil Biszterckou župu.
Město Biszterce a městská vlajka, která odkazuje k erbu uherského krále Karla Roberta z Anjou, za kterého město zažilo svůj rozkvět (wikipedie)
Ispán byl historický titul, který značil hraběte jako nejvyššího královského úředníka v jednotlivých uherských stolicích (komitátech a později župách). Titul byl zpravidla dědičný. Kupříkladu v čele Prešpurské župy (dříve komitátu) stál vždy příslušník rodu hrabat Palffy až do vymření rodu po meči v hlavní linii roku 1874 (Ján Palffy). Nebo v čele Trenčianské župy stál dědičně rod hrabat Illeshazy. Vyšší župní úředníci pak byli voleni místní župní šlechtou na tzv. restauracích. I tyto úřední funkce byly nejednou fakticky dědičné, protože byly volené osoby ze stejných rodů. Zpravidla z řad nižší šlechty. Župní správa (dříve stolice či komitáty) tak byla v rukách místní šlechty, a to hluboko do druhé poloviny 19. století. V Uhersku, na rozdíl od našich zemí, přetrvávala velmi dlouho šlechtická samospráva, a v podstatě až do konce monarchie měly rozhodnou moc největší vlastníci půdy, zpravidla z řad uherských magnátů, kteří zasedali v komoře magnátů uherského parlamentu.
V roce 1456 se sultán Mehmed II. rozhodl dobýt Bělehrad, který považoval za klíč do Uherska. Hunyadiho vojsko zde dva měsíce vzdorovalo obléhání. 22. července se mu podařilo nečekaným výpadem Turky odrazit a dobýt sultánův tábor, což mělo za následek vytlačení Turků zpět do Srbska. Krátce na to však Hunyadi zemřel na mor, který se rozšířil ve vojenském táboře.
Hrad rodu Hunyadi v Hunedoara v Rumunsku – výsledek fantaskní rekonstruce po ničivém požáru, Hrad je někdy zmiňován jako zdroj inspirace pro hrad upíra Drákuly v hororovém románu Brama Stokera. Byl zde natáčen snímek Nosferatu z roku 2024 (wikipedie)
Erb svou symbolikous vypráví výše uvedený příběh. Výňatek z listiny zní: „Postava rudého lva na bílém poli, jak je vidět na výše uvedené pozici a postavě, představuje zmíněného ispána Jana, který během naší (Ladislava V.) nepřítomnosti, poté, co národní nepokoje utichly, převzal a vykonával úřad generálního guvernéra naším jménem se vším jeho úřadem a váhou a dále se staral o vše, praktikoval a vykonával vše, co bylo nezbytné k ochraně naší země a zachování našich práv, s tou upřímnou loajalitou, kterou upřímnost značí bílá barva. Protože během této doby svedl mnoho slavných bitev s prolitím své vlastní krve, se statečným duchem a – jak se říká – lvím srdcem, proto se právem stal podobným bojujícímu a krvácejícímu lvu. Pokud jde o dodatek, že lev drží zlatou korunu v jedné ze svých předních nohou, jasně to znamená, že zmíněný Ispan Jan získal práva a majetek naší koruny vlastní dřinou a potem. „Vytrhl je z rukou útočníků, věrně je střežil a oddaně a ochotně je nabídl a vrátil našemu Veličenstvu a dokonce i s jeho zvláštní pomocí nás úspěšně uvedl do jejich vlády.“
