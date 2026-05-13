Dům rhodských rytířů v Římě

Dům rhodských rytířů v Římě spojuje antické základy, středověké klášterní prvky a renesanční architekturu do jednoho celku, který dobře ukazuje, jak se Řím po staletí proměňoval, aniž by zcela ztratil vazbu na svou minulost

Dům rhodských rytířů v Římě, italsky Casa dei Cavalieri di Rodi, je pozoruhodná historická budova nacházející se v prostoru bývalého Augustova fóra. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyrůstá přímo ze starověkých pozůstatků chrámu Marta Ultora a dalších staveb antického fóra. Už v raném středověku zde vznikl klášter baziliánských mnichů a kostel svatého Basila, který využil antické konstrukce jako základ nové zástavby. Ve 13. století přešel areál do rukou johanitů, tedy řádu svatého Jana Jeruzalémského, později známého i jako rhodští a maltézští rytíři – podle svých ostrovních sídel. Právě jejich dlouhodobé působení dalo budově jméno. Významnou podobu získal objekt zejména v 15. století, kdy byl za kardinála Marca Barba upraven v renesančním duchu a proměnil se v důstojné řádové sídlo.

Marco Barbo pocházel z benátské šlechtické rodiny a byl bratrancem ze třetího kolena Pietra Barba, který se stal papežem Pavlem II. Byl mj. jmenován kardinálem protektorem Rhodských rytířů, pro které zbudoval důstojné sídlo pro jejich římské převorství.[1] Velmistr Řádu Giovanni Battista Orsini tehdy také jmenoval Barba správcem římského převorství. Mezi lety 1467 a 1470 kardinál provedl radikální přestavbu, která budově dala podobu, kterou si zachovává dodnes.

Další historii místa ovlivnil rok 1522. Obléhání Rhodu v roce 1522 byl druhý a nakonec úspěšný pokus vojsk Osmanské říše pod vedením sultána Sulejmana o vypuzení rytířů svatého Jana z jejich sídelní pevnosti na ostrově Rhodu, čímž Turci završili svou vládu nad východním Středomořím. Jejich předchozí pokus v roce 1480 byl neúspěšný. Ztráta ostrova Rhodos snížila zdroje a majetek Řádu v Římě, a tak v roce 1566 přenesl kardinál Michele Bonelli sídlo římského převorství na Aventin do Magistrální vily (vila Maltézského převorství). [2]

Na stavbě je cenná především její zcela mimořádná vrstevnatost, a to i na římské poměry. Dům spojuje antické základy, středověké klášterní prvky a renesanční architekturu do jednoho celku, který dobře ukazuje, jak se Řím po staletí proměňoval, aniž by zcela ztratil vazbu na svou minulost. K nejzajímavějším částem patří lodžie obrácená směrem k císařským fórům, odkud se otevírá působivý pohled na archeologickou oblast Říma. Vnitřní prostory zahrnují reprezentační sály, kapli i části starších stavebních struktur, které připomínají, že objekt nebyl vystavěn najednou, ale postupně vznikal přestavbami a úpravami. Po odchodu rytířů v 16. století budovu užíval dominikánský konvent, později byla během úprav oblasti Fori Imperiali částečně dotčena demolicemi a ve 20. století obnovena. Od roku 1946 je znovu spojena se Suverénním řádem maltézských rytířů. Dům rhodských rytířů tak není jen architektonickou památkou, ale také svědectvím o nepřetržitém využívání jednoho místa od antiky až po současnost. V současnosti se jedná o jeden ze tří komplexů staveb, které užívá Maltézský řád - vedle Magistrální vily na Aventinu a Magistrálního paláce na Via dei Condotti, kde sídlí velmistr a řádová vláda.


[1] Kardinál patron (dříve protektor) je v katolické církvi kardinál jmenovaný papežem, který působí jako zástupce a poradce papeže u určitého řádu či instituce, nejznáměji u Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě. Kardinál patron podporuje zájmy řádu, zejména v duchovních záležitostech, a zajišťuje dobré vztahy mezi řádem a Svatým stolcem. Papež František v červnu 2023 jmenoval jezuitského kardinála Gianfranca Ghirlandu novým kardinálem patronem Maltézského řádu.

[2] Dnes je Magistrální vila exteritoriální území a velvyslanectví Řádu v Itálii a Vatikánu. Dříve se jednalo o majetek templářů. Je zde i řádový kostel Santa Maria del Priorato.

Autor: Ladislav Kolačkovský | středa 13.5.2026 20:12

Ladislav Kolačkovský

Kaple rodu Delphini v kostele Santa Maria in Aracoeli v Římě

Prázdniny se blíží. A tak v Římě určitě navštivte Santu Marii in Aracoeli nedaleko Kolosea a vedle Monumentu Viktora Emanuela. Právě zde lze v plné míře pochopit moc rozvětvených šlechtických rodin Itálie.

12.5.2026 v 20:15 | Karma: 8,25 | Přečteno: 69x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Carl Lumbe a jeho vila s šlechtictvím i bez

Na hřbitově Praha Malvazinky nalezneme náhrobek někdejšího majitele Lumbeho vily. Významného lékaře a politika a manžela hraběnky Thun-Hohenstein. Samotného však bez šlechtického titulu. Ten měl jeho bratr a syn.

8.5.2026 v 16:29 | Karma: 12,19 | Přečteno: 139x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Tragická smrt Chadiho Ammara, zaměstnance Maltézského řádu v Libanonu

Tragické úmrtí Chadiho Ammara, zaměstnance Maltézského řádu v Libanonu, který zahynul následkem leteckého útoku na město Aïn Ebel v jižní části země.

16.3.2026 v 19:22 | Karma: 15,65 | Přečteno: 256x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Alianční erb Sporcků a Sweerts Sporcků na zámku Lysá nad Labem

Alianční erb Sporcků a Sweerts Sporcků na zámku Lysá nad Labem -heraldický význam, popis a historické souvislosti.

7.2.2026 v 11:52 | Karma: 11,65 | Přečteno: 177x | Diskuse | Kultura

Ladislav Kolačkovský

Méně lordů Mountbattenů a více filmů jako Sbormistr, aneb jak pomoci ochránit zranitelné

Jak může kinematografie pomoci chránit zranitelné před zneužitím autority - film Sbormistr a případ lorda Mountbattena a kauza Epstein

6.2.2026 v 21:25 | Karma: 14,57 | Přečteno: 365x | Diskuse | Kultura
Ladislav Kolačkovský

  • Počet článků 354
  • Celková karma 12,03
  • Průměrná čtenost 702x
Vážení čtenáři, děkuji, že jste navštívili mé články. Přináším méně známé nebo i zapomenuté příběhy zejména z našich dějin. Vždy však podložené prameny a literaturou. Jsem také autorem historické publikace V lesku erbů. 

