Carl Lumbe a jeho vila s šlechtictvím i bez

Carl Lumbe a pozdější Lumbeho vila
Lumbeho vila je klasicistní historická budova situovaná v areálu Pražského hradu. Postavena byla v polovině 19. století a sloužila původně jako soukromá rezidence. V průběhu let prošla několika úpravami a dnes je známá především jako místo, kde sídlí prezident České republiky.
Vila je obklopena krásnou zahradou a patří k památkám Pražského hradu. Pro veřejnost je nepřístupná, ale často se objevuje v médiích v souvislosti se státními událostmi, protože vila (původně dům) byl po roce 1989 adaptován pro účely rezidence hlavy státu.
Původně se jednalo o dům číslo popisné 188/IV, který zakoupil v roce 1852 od Heliodora Heindla významný pražský politik a lékař Carl Lumbe, zatímco jeho bratr, profesor pražské polytechniky, dr. Josef Tadeáš Lumbe šlechtic z Malonic zakoupil dům čp. 94/IV v dnešní Černínské ulici.
Carl Lumbe byl synem profesora pražského Akademického gymnázia Josefa Daniela Lumbeho. Vystudoval medicínu, působil jako lékař v nemocnici, byl vyhledávaným chirurgem a váženým velkostatkářem. O jeho společenské pozici svědčilo i to, že byl zvolen do Českého zemského sněmu za Stranu ústavověrného velkostatku [1] a stal se přísedícím zemského výboru. Později byl zvolen do Říšské rady, a to i v prvních přímých volbách za kurii velkostatku [2].
Nerovnorodý sňatek s hr. Thun-Hohenstein
Tehdy také došlo k výjimečné situaci, kdy se Carl v roce 1847 oženil s Annou Marií hraběnkou z Thun-Hohensteinu, dcerou Františka Antonína z Thun-Hohensteinu. Z jejich manželství se narodil syn Franz (* 1848), který se oženil s neteří Vincence Daňka šlechtice von Esse, Zdenkou, a dcera Anna, provdaná za Ottomara von Starck. Tehdy se Carl stal se spoluvlastníkem malostranského Thun-Hohensteinského paláce (v Nerudově ulici čp. 214/III). Výjimečnou byla tato situace proto, že Thun-Hohensteinové patřili k tzv. první společnosti Rakouska-Uherska, kde byly sňatky s nerovnorodými partnery nežádoucími a nesly společenské důsledky [3]. Sňatek hraběnky Anny Marie s Carlem byl velmi nerovný z hlediska šlechtictví. Ovšem je zajímavé, že i její bratr František Antonín se oženil s Marií Magdalenou Königovou a byl kvůli tomu vyloučen z rodinného fideikomisu (šlechtický soubor majetku) a vzdal se nástupnických práv.
Carl Lumbe umírá v srpnu 1885. Příčinou úmrtí byla rakovina močového měchýře. Je pohřben na hřbitově Praha-Malvazinky spolu se svou manželkou, která umírá v říjnu téhož roku[4].
Šlechtictví obdržel Lumbeho bratr a syn
Na závěr je vhodné doplnit, že Carl Lumbe nezískal za života žádný šlechtický titul, byť se tato informace často opakuje. Pouze v průběhu roku 1856 koupil od Edmunda Mořice knížete Clary-Aldringena menší část bynoveckého panství s benešovským Dolním zámkem a k němu příslušným majetkem. V té době byl Dolní zámek značně zchátralý, protože ho Claryové neudržovali. Zámek opravil a měl zde v úmyslu mít své sídlo, ale později jej prodal hraběnce Aloisii Černínové, roz. Morzinové. Protože jako politik příliš často pobýval ve Vídni a Praze.
Do šlechtického stavu byl naopak povýšen jeho bratr Josef Tadeáš Lumbe šlechtic z Malonic, který byl český politik a vysokoškolský pedagog, profesor přírodních věd. Ten byl 25. dubna 1867 za zásluhy a rozvoj průmyslu a zemědělství v Čechách povýšen do prostého šlechtického stavu s přídomkem „z Malonic“ (von Mallonitz) [5]. Roku 1850 dal také podnět k zřizování hospodářských škol v Čechách a společně s pány Horským a Komersem vypracoval osnovu těchto ústavů. Přídomek „z Malonic“ vznikl podle zámečku Malonice na Klatovsku, který od roku 1846 vlastnil. Roku 1879 dědil statek jeho syn Rudolf. Jeho dědicové drželi zámek až do roku 1945.
Stejně byl povýšen do šlechtického stavu syn Carla, a to sekční rada Franz Ritter von Lumbe, který získal titul rytíř [6], a to 8.3. 1912.
[1] Strana ústavověrného velkostatku (německy Partei des verfassungstreuen Großgrundbesitzes) byla zemská politická strana působící od 60. let 19. století století v předlitavské části Rakouska-Uherska na Říšské radě i na zemských sněmech. Strana se účastnila voleb ve velkostatkářské kurii a sdružovala šlechtice a občanské velkostatkáře, kteří podporovali ústavní uspořádání Rakouska a jeho centralistickou koncepci.
[2] Říšská rada (německy Reichsrat) byla nejvyšší zákonodárný sbor Rakouského císařství, fungující od roku 1861 do roku 1918 (po přijetí rakousko-uherského vyrovnání roku 1867 šlo o zákonodárný sbor předlitavské části Rakouska-Uherska). Sídlila ve Vídni. Původně byla volena nepřímo skrze zemské sněmy, později i přímo na základě kuriového systému a daňového cenzu. V roce 1906 bylo zavedeno všeobecné a rovné volební právo pro muže, čímž zanikl systém kurií a omezení daná volebním cenzem (tento systém zůstal zachován u zemských sněmů až do roku 1918).
[3] Šlechta byl široký pojem. Na jedné straně byli velmi chudí šlechtici, kupříkladu z oblasti Haliče, kde bylo pochybné vůbec hovořit o šlechtě, na druhé straně byla aristokracie (první společnost), která tvořila de facto uzavřenou kastu, která se téměř nestýkala s jinými vrstvami společnosti (i šlechtou). Aristokracii tvořily zejména knížecí rodiny, či staré hraběcí rody.
[4] https://katalog.ahmp.cz/pragapublica/permalink?xid=A65B221D6AB24A28BB5340E541EB1F42&scan=246#scan246 úmrtní matrika farního úřadu sv. Filipa a Jakuba, Praha, Smíchov
[5] https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4365767
[6] https://www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4365768
Ladislav Kolačkovský
