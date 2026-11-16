Blatsko a Mutěnice v hospodářském zázemí strakonické komendy maltézských rytířů
Dějiny strakonického hradu bývají zpravidla spojovány s rodem Bavorů a později s řádem sv. Jana Jeruzalémského, známým jako johanité či dnes maltézští rytíři.
Do Strakonic přišli johanité roku 1243 na základě pozvání a donace mocného jihočeského šlechtice a účastníka křížových výprav Bavora I. ze Strakonic, jenž kromě pozemkového vlastnictví daroval Řádu také polovinu svého hradu – johanité zde vybudovali svou komendu a nakonec byli vlastníky celého objektu. Statky Řádu ve Strakonicích a okolí se postupem času dále rozrůstaly a staly se až do konce monarchie největšími majetky Řádu v naší zemi.
Brána do hradu se znakem strakonické komendy sv. Jana Křtitele a špýchar (všechna fota autor článku)
Erb velkopřevora Čejky na špýcharu s rokajovým ornamentem
Blatsko jako součást hospodářského dominia Řádu
Mezi nejvýznamnější objekty blízkého hospodářského zázemí strakonického hradu patřil od středověku dvůr Blatsko. Nacházel se v bezprostřední blízkosti hradu a tvořil organickou součást řádového velkostatku. Byl postaven při silnici na Pracejovice za západní částí hradu. Zajímavý je především hlavní vjezd s volutovým štítem, který zdobí maltézský kříž a letopočet 1693. Na vjezd navazují přízemní budovy. Dvůr má uzavřený vnitřní obdélníkový půdorys. Dnes slouží jako sídlo a sklad komerční firmy na stavebniny. Dochovaný hospodářský dvůr představuje jedinečný doklad zemědělského zázemí strakonického panství a je významnou kulturní památkou města Strakonice. K statku patřil i rybník se sádkami, kde se dodnes chovají hospodářské ryby. V 19. století patřil blatský rybník k oblíbeným výletním místům strakonických měšťanů, kteří se nechávali za drobný peníz vozit loďkou po rybníku. I dnes nabízí vodní plocha velmi pěkný výhled na statek a okolní les.
Blatský rybník a hlavní brána statku s maltézským křížem
Bezprostředně k dvoru i hradu příslušel barokní objekt špýcharu k uskladnění obilovin. Byl postavený naproti zámecké zahradě velkopřevorem Václavem Jáchymem Čejkou z Olbramovic před rokem 1752. Autorem projektu byl zřejmě známý pražský stavitel Anselmo Martin Lurago. Špýchar, který tvořil jednu z budov bývalého panského velkostatku, je obdélníková patrová budova s ozdobnými štíty na východní a západní straně. Bývalý hlavní portál na jižní straně je trochu zasypaný a ozdobený znakem velkopřevora a rokajovým ornamentem. V roce 1951 ho převzalo spotřební družstvo Jednota, které ho neopravovalo. V současné době je ve vlastnictví města Strakonice, které ho zrekonstruovalo a zachránilo tak vzácný barokní erb velkopřevora i stavbu.
Mutěnice jako zemědělská obec hradního okolí
Mutěnice, jejichž první písemná zmínka pochází rovněž z roku 1243, ležely taktéž v hospodářském prostoru strakonického panství u řeky Volyňky. První písemná zmínka o vesnici pochází z roku 1243, kdy Bavor I. ze Strakonic a jeho manželka darovali obec spolu s dalšími statky konventu johanitů. V roce 1840 se Mutěnice skládaly z 23 domů se 146 obyvateli. Vesnice měla panský velkostatek a velký ovčín, stejně jako vrchnostenský mlýn s pilou. Mutěnice prosluly zejména svou cihelnou, která dodávala pálené cihly na hrad a z nich se budovaly nejedny stavby na hradě a v okolí. Cihly byly vždy opatřeny maltézským křížkem. V minulých letech byla do základu zbořena cihelna, kde vyrůstají rodinné domy, stejný osud postihl i rozsáhlý statek, kde je nyní volná plocha. Mlýn se dochoval v podobě obytného domu. V roce 1837 jej provozoval mlynář Kryštof Denk a od roku 1930 Továrna na fezy a.s, kdy byl mlýn přestavěn na doplňkový provoz továrny na fézy ve Strakonicích. Dnes je zde obytný dům. Řád už připomíná jen maltézský kříž ve znaku obce.
Mutěnické cihly se značkou maltézské cihelny
Původní statek (foto A. Šturm) a dnešní stav plochy
Náves Mutěnic s kapličkou sv. Václava a bývalý mlýn a závod na výrobu fézů
Blatsko a Mutěnice představují pozoruhodná místa historie Strakonicka. Zatímco strakonický hrad připomíná moc a prestiž maltézských rytířů, hospodářský dvůr Blatsko a Mutěnice vypovídají o každodenní práci a hospodaření, která existenci tohoto mocenského centra rytířů umožňovala.
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