Antal Freiherr von Lehár - vyhasínající světla monarchie
Dějiny střední Evropy jsou plné dramatických zvratů a osobních tragédií. Jedním z nejsymboličtějších příběhů je osud posledního rakousko-uherského císaře Karla I., který se v říjnu v roce 1921 naposledy pokusil navrátit na uherský trůn. Po skončení první světové války se Rakousko-Uhersko rozpadlo na několik nástupnických států. Karel I., hluboce zbožný a přesvědčený monarchista, byl nucen abdikovat (i když on sám to nikdy neuznal za platné) a odešel do exilu. Maďarsko, které tehdy zachvátila revoluční bouře i občanská válka, nakonec opět zvolilo monarchii, avšak nikoli Karla, nýbrž regenta admirála Miklóse Horthyho. Karel se však svého práva nechtěl vzdát a dvakrát se pokusil o návrat na trůn.
Pokus Karla o návrat
Druhý pokus Karla I. (jako uherského krále Karla IV.) o restauraci monarchie v Maďarsku se uskutečnil koncem října 1921. Tentokrát byl odhodlanější, připravenější a měl s sebou i svou ženu Zitu. Podruhé se Karel letadlem vrátil do Cirák - Dénesfy v západním Maďarsku. Dne 20. října 1921 vytvořil opoziční vládu složenou z legitimistů, většinou příslušníků šlechty, jejímž premiérem byl šlechtic István Rakovszky , ministrem zahraničí hrabě Gyula Andrássy ml. , ministrem financí Gusztáv Gratz a ministrem obrany baron Antal Lehár . Okolní státy poté oznámily, že pokud Maďarsko nedokáže zabránit královu návratu, učiní tak jejich vojska. Horthy proto vydal rozkaz k ozbrojenému odporu. 23. října se u Budaörse na předměstí Budapešti střetly royalistická vojska pod velením generálmajora Antala Lehára a vládní vojska pod velením generálporučíka ve výslužbě Pála Nagye, která se za podpory univerzitních studentských praporů v hlavním městě rychle mobilizovala. Po krátké přestřelce a několika padlých vládní vojska obklíčila royalistické vojáky, kteří se vzdali. Účastníci převratu byli postaveni před vojenský soud.
Karel I. byl zajat a internován. Následovalo hořké rozloučení s Maďarskem a se zbytky svých iluzí. Spolu s císařovnou Zitou byl 1. listopadu 1921 deportován na portugalský ostrov Madeira. Tam, v sychravém podnebí a skromných poměrech, Karel o několik měsíců později zemřel – zlomený nejen nemocí, ale především vědomím, že jeho životní dílo skončilo nenávratně minulostí. Jeho snaha v Maďarsku ztroskotala – nedostal potřebnou podporu ani od armády, ani od veřejnosti.
Antal Freiherr von Lehár
Z jmen, která jsme zmínili výše, se vyjímá Antal Lehár. Antal Freiherr von Lehár byl bratrem známého skladatele Franze Lehára a synem kapelníka 50. pěšího pluku Rakouska-Uherska Franze Lehára a Christine Neubrandtové. Studoval vojenské školy v Pozsony (Bratislavě), Praze a Vídni. Po vypuknutí první světové války byl Lehár v hodnosti majora pověřen velením 2. praporu Královského uherského pěšího pluku č. 13 (honved), který vedl začátkem září 1914 během bitvy o Halič u města Chodel proti vojskům ruské 4. armády. Jeho prapor držel obzvláště těžce bojovanou frontovou linii v oblasti kóty 229, bezprostředně nalevo od vojsk rakousko-uherské 1. armády pod velením generála Viktora Dankla. V bojích o Lublin byl 7. září 1914 velmi těžce zraněn. Později za tyto válečné zásluhy obdržel Řád Marie Terezie. Následně velel na italské frontě a v Bukovině v hodnosti plukovníka. Po propuštění z rakousko-uherské armády se Lehár rozhodl zůstat v Maďarsku a pracovat na obnovení monarchie. Z počátku se přidal k regentovi Miklósovi Horthymu, ale následně podpořil Karla I. v jeho pokusech o návrat na trůn. Po porážce Karla I. Antal Lehár uprchl do Německa a následně do Rakouska, kde podnikal v oblasti hudebního vydavatelství, spravoval odkaz bratra a v roce 1962 zde zemřel ve věku 86 let.
Na základě Řádu Marie Terezie uděleného dne 30. července 1918 císař Karel I. listinou danou ve Vídni 17. října 1918 povýšil Antona Lehára narozeného 21. února 1876 v Ödenburgu v Uhrách (dnes Sopron), plukovníka a velitele pěšího pluku č. 106, do stavu svobodných pánů a udělil mu erb: V modrém štítě jsou dvě zlatá kosmá vlnitá břevna. Na štítě spočívá koruna svobodných pánů a na ní korunovaná turnajská přílba s modro – zlatými přikrývadly. Klenotem jsou dvě rozevřená modrá křídla, každé se dvěma zlatými vlnitými břevny, pravé šikmými, levé kosmými, mezi nimi vyniká obrněná pěst držící meč se zlatým jilcem a záštitou. Listinu převzal Anton svobodný pán von Lehár až 25. ledna 1919.
Antal Lehár a jeho erb
Příběh Karla I. je dostatečně znám, ale byl obklopen dalšími málo známými věrnými stoupenci, kteří po smrti svého krále a vladaře postupně vyhasínali jako poslední světla monarchie.
Ladislav Kolačkovský
Obraz bl. Karla Habsburského v kostele sv. Petra na Poříčí
