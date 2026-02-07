Alianční erb Sporcků a Sweerts Sporcků na zámku Lysá nad Labem
Co je to alianční erb v heraldice?
Alianční erb je zvláštní druh heraldického znaku, který vzniká spojením erbů dvou osob, zpravidla v souvislosti se sňatkem. Nejčastěji se alianční erb skládá ze dvou k sobě nakloněných erbů – každý reprezentuje jednoho manžela (manželky pohledově vpravo). Alianční erb bývá korunován korunou značící šlechtickou hodnost obou manželů. Zpravidla se jedná o hodnost manžela, kterou sňatkem následovala manželka. V heraldice se tento typ erbu objevuje na štítech, portálech, náhrobcích, zámcích či jiných památkách, kde slouží jako vizuální připomínka významné události či vlastnictví nemovitosti. Známe i alianční erby jiných příbuzných či vzácněji institucí.
Kdo byli Sporckové?
Sporckové byli šlechtický rod původem z dnešního Německa, který se v 17. století usadil v Čechách a vzestup rodu byl spojen s třicetiletou válkou. Nejvýznamnější osobností rodu byl hrabě František Antonín Sporck (1662–1738), známý jako mecenáš umění, zakladatel lázní v Kuksu, milovník hudby a obdivovatel barokního umění. Sporckové vlastnili mnoho panství v Čechách, včetně zámku Lysá nad Labem, který hrabě Sporck přestavěl v barokním stylu.
Kdo byli Sweerts Sporckové?
Sweerts Sporckové vznikli spojením rodu Sporcků s rodem Sweerts, což byl další významný šlechtický rod původem z dnešní Belgie. Během 17. a 18. století se Sweertsové celkem třikrát spříznili s rodem Sporcků a František Karel Rudolf (1688–1757) jako manžel Anny Kateřiny Sporckové (1689–1754), sestry a univerzální dědičky majetku slavného a bohatého hraběte Františka Antonína Sporcka, získal 15. prosince 1718 titul hrabat spolu se jménem a erbem Sporcků. František Karel zdědil Lysou nad Labem, Kuks a další statky, sám ale zakoupil řadu dalších statků (Lnáře, Kokořín). Dějiny rodu se uzavřely 28.dubna 1945, kdy svůj život dobrovolně ukončila Katharina Sweerts Sporcková, a to pod koly vlaku u dnešní železniční zastávky Kuks. Touto ženou se vlastně uzavřely nejen dějiny Kuksu jako špitálu milosrdných bratří, ale vyhasl i šlechtický rod Sweerts-Sporck na Kuksu, kdy Katharina byla jedinou dcerou posledního pokrevního mužského potomka rodu na Kuksu Gustava (poznámka pod čarou 1).
Popis aliančního erbu Sporcků a Sweerts Sporcků na zámku Lysá nad Labem
Na zámku Lysá nad Labem lze najít alianční erb, který spojuje znaky obou rodů – Sporcků a Sweerts Sporcků. Konkrétně jde o erb hraběte Františka Antonína Sporcka (9. března 1662 Lysá nad Labem – 30. března 1738 Lysá nad Labem) a jeho druhé manželky hraběnky (1686) Františky Apollonie Sweerts zu Reist (1667–1726).
František Antonín byl český šlechtic německého původu, skutečný tajný rada, komoří a český místodržící, mecenáš umění. A slavný zakladatel špitálu a lázní v Kuksu.
Levý erb (Sporck): Uprostřed štítu se nachází srdeční štítek s hlavou Turka v červeném poli, nad kterým je položena koruna. Štít erbu je dělen do čtyř polí (čtvrcený štít), v prvním a čtvrtém zlatém poli je orel a v druhém a třetím modrém poli dvouocasý lev. Nad štítem je pět turnajských přilbic s klenoty – z leva paví kyta, vyskakující lev s praporem, korunovaný orel, vyskakující polopostava Turka a obrněná paže s mečem. Erb vyjadřuje zásluhy císařského generála na válečných polích ve službách Habsburků. Symbolika císařského orla, lva království, obrněné paže s mečem i uťaté hlavy Turka je výmluvná. Počet přileb značí hodnost nositele - hrabě.
Pravý erb (Sweerts): Uprostřed erbu je štítek s císařským orlem. První a čtvrté pole je se lvem a hvězdou. Druhé a třetí pole je polcené špicemi. Na štítem jsou tři turnajské přilby - počet přileb symbolizuje šlechtickou hodnost nositelky erbu před sňatkem - baronka - svobodná paní.
Nad aliančním erbem je hraběcí koruna, která značí šlechtickou hodnost obou manželů - hrabata.
Kulturní a historický význam aliančního erbu na zámku Lysá nad Labem
Alianční erb na Lysé nad Labem je důležitým symbolem nejen rodové historie, ale také barokního uměleckého odkazu rodu v Čechách. Spojení Sporcků a Sweerts Sporcků představuje významné období rozvoje kultury, architektury a umění v našich zemích. Byť rod s postupem doby upadal až do chudoby a bezvýznamnosti, tak nám zanechal velmi mnoho zajímavých pamětihodností.
Ladislav Kolačkovský
Méně lordů Mountbattenů a více filmů jako Sbormistr, aneb jak pomoci ochránit zranitelné
Jak může kinematografie pomoci chránit zranitelné před zneužitím autority - film Sbormistr a případ lorda Mountbattena a kauza Epstein
Ladislav Kolačkovský
Znak města Plzně: Historie a symbolika velblouda
Význam pole s velbloudem ve znaku města Plzně a jeho původ v době husitských válek (1433–1434). Velbloud a porážka radikálního husitství.
Ladislav Kolačkovský
Dvůr Krále Slunce bez iluzí? Neuvěřitelné historky o princezně d’Harcourt
Milí čtenáři a redakce, mnoho štěstí a zdraví do roku 2026 a požehnané Vánoce a těším se na Vás v příštím roce.
Ladislav Kolačkovský
Z moří až do srdce Evropy. Povídání o maltézském velkopřevorovi Ferdinandu z Kolowrat
Adventní vyprávění o barokním velkopřevorovi Ferdinandu Ludvíkovi Libštejnském z Kolowrat. Jeho působení na Maltě i u nás ve víru druhé poloviny 17. století.
Ladislav Kolačkovský
„Slibuji a přísahám Bohu všemohoucímu“ – čestní rytíři Maltézského řádu
Bližší informace o hierarchii rytířů v Maltézském řádu včera a dnes - od výlučné aristokracie k větší otevřenosti členům s občanským původem
