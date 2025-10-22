Sparta na vzestupu. Tři týmy bojují o Český pohár. Vzpomínky na slavnou éru ožívají!

Pražská Sparta znovu oživuje svou slavnou stolnětenisovou historii. Po letech budování má v hlavní fázi Českého poháru hned své tři prvoligové týmy. Klub tak potvrzuje návrat mezi velká jména českého stolního tenisu.

Pražská Sparta, jméno, které v českém sportu rezonuje napříč generacemi, znovu ožívá i za stolním tenisem. Klub, jehož minulost zdobí 45 týmových a klubových titulů, se po náročném období opět zvedá a krok za krokem se vrací mezi přední české týmy. A právě Český pohár družstev je důkazem, že tato cesta má pevné základy.

Zatímco od třicátých do devadesátých let byla Sparta dominantní silou – v sezoně 1993/1994 slavila poslední pohárové vítězství v mužské kategorii – poslední roky patřily spíše konsolidaci, práci s mládeží a budování nové generace. Letos však přišel okamžik, který klub dlouho nezažil: všechna tři prvoligová družstva – ženy A, ženy B i muži A – postoupila do hlavní fáze Českého poháru.

A i když nikdo z Letné nepřipomíná minulé triumfy s patosem, samotný fakt, že Sparta znovu bojuje mezi nejlepšími a v mužích je na velmi dobré cestě, má pro klub symbolický rozměr.

Ženské áčko mezi elitou. Návrat mezi nejlepší desítku

Tým žen A prošel zářijovou kvalifikací s jistotou a potvrdil roli postupového favorita. Zvládl porazit KST Klatovy i SKP Sever Ústí nad Labem B, a v přímém souboji o vítězství ve skupině remizoval s Hodonínem B. O pořadí nakonec rozhodl poměr setů, který poslal Hodonín na první místo.

Sparta tak vstoupí do skupiny C, kterou tento víkend hostí extraligové SK Dobré. Tam se Pražanky střetnou nejen s domácím týmem, ale i s HB Ostrovem – extraligovým celkem, který patří mezi pohárové stálice. A také s dobře známým SKP Sever Ústí nad Labem, s nímž se utkaly už minulý víkend v ligové soutěži (4:6).

„Letos se nám zatím skvěle daří. Máme lehce pozměněný tým a tempo týmu je vyrovnané. V poháru chceme předvést to nejlepší, co v nás je.“ říká jedna z opor týmu.

Pro ženské áčko to bude test kvality i odolnosti – a také příležitost ukázat, že se Sparta po letech znovu může měřit s elitou.

A-tým žen postoupil z kvalifikační skupiny z 2. místa. Zleva: Markéta Vondráková, Lenka Radnicová, Věra Škopková

Béčko žen přepisuje klubovou historii

Stejně inspirativní příběh píše i druhý prvoligový ženský tým. Sparta B zvládla klíčový duel kvalifikace s SK Svinov poměrem 6:4, Nad druholigovým Malínem bez problému zvítězil a v duelu s SKP Sever Ústí A byly již oba dva bojující celky jasnými postupujícími. Povrdily, že do druhé fáze patří zaslouženě.

O víkendu se představí v Havířově, kde rezervu áčka čekají soupeři zvučných jmen – domácí SKST Havířov, účastník extraligy, a Hodonín B z morvské skupiny první ligy. Z plánované čtyřčlenné skupiny nakonec odstoupila MSK Břeclav, což otevírá zajímavé šance na výrazný výsledek.

Z historického pohledu jde o výjimečný moment – poprvé po několika dekádách má Sparta ve hře dva ženské týmy současně v této fázi Českého poháru. V kontextu pražského stolního tenisu jde o mimořádnou událost, která potvrzuje, že se klub systematicky vrací na úroveň, která mu kdysi patřila.

Ženský B-tým Sparty (napravo). Sestava: Michaela Botková, Aneta Kohlmannová, Daniela Růžičková

Muži A chtějí zpátky mezi elitu

Mužské áčko vstoupilo do poháru z pozice nasazeného týmu díky loňskému postavení v první lize. Úvodní duel s divizním ST Chomutov zvládlo bez potíží a nyní ho čeká soupeř z druholigové soutěže – Mnichovo Hradiště.

V případě vítězství se sparťané představí už v úterý 28. října proti třetiligovému Unionu Plzeň, a další výhra by znamenala účast mezi nejlepší dvanáctkou z více než sedmdesáti přihlášených týmů. V této fázi by Sparta mohla narazit na vítěze ze zápasů Avia Čakovice, Sokol Šarovy nebo Tesla Pardubice.

Úspěšný tým by měl poté čest doma přivítat SK SFF El Niňo Praha A, dvojnásobného po sobě jdoucího vicemistra extraligy a finalistu posledních dvou superfinále – zápas, který by měl nejen sportovní, ale i symbolický rozměr.

„Cíl není hrát na efekt, ale poctivě potvrzovat, že Sparta znovu patří mezi kluby, které dokážou hrát o víc než o přežití,“ zní z mužského týmu.

Letošní sestava A-týmu mužů – zleva: Petr Šilhán, Jaromír Zlámal, Filip Strejc, Andrei Stirbu, Eugen Cosiciug

Nová kapitola s respektem k minulosti

Sparta dnes nestaví svou identitu na minulých úspěších, ale na práci, trpělivosti a vyrovnaném vývoji napříč soutěžemi. Základní filozofie je jednoduchá – zůstat pokorní, ale ambiciózní.

Účast tří prvoligových týmů v hlavní fázi Českého poháru není jen úspěch sezóny, ale i jasný signál, že sparťanský stolní tenis znovu patří mezi stabilní značky české scény.

A i když se od posledního mužského triumfu v poháru píše už více než třicet let, z historie klubu je patrné jediné – Sparta nikdy nezmizela. Jen čekala na další generaci, která její jméno znovu připomene mezi nejlepšími.

Autor: Aneta Kohlmannová | středa 22.10.2025 6:00 | karma článku: 0 | přečteno: 23x

Aneta Kohlmannová

  • Počet článků 23
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 155x
Spravuji soc. sítě AC Sparta Praha – stolní tenis, živím se SMM a content marketingem. Psaní je pro mě způsob, jak věci nejen vysvětlit, ale i prožít. Baví mě kombinovat strategii, emoce a realitu v jeden smysluplný celek. A občas to hodím i na blog.

