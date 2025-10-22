Sparta na vzestupu. Tři týmy bojují o Český pohár. Vzpomínky na slavnou éru ožívají!
Pražská Sparta, jméno, které v českém sportu rezonuje napříč generacemi, znovu ožívá i za stolním tenisem. Klub, jehož minulost zdobí 45 týmových a klubových titulů, se po náročném období opět zvedá a krok za krokem se vrací mezi přední české týmy. A právě Český pohár družstev je důkazem, že tato cesta má pevné základy.
Zatímco od třicátých do devadesátých let byla Sparta dominantní silou – v sezoně 1993/1994 slavila poslední pohárové vítězství v mužské kategorii – poslední roky patřily spíše konsolidaci, práci s mládeží a budování nové generace. Letos však přišel okamžik, který klub dlouho nezažil: všechna tři prvoligová družstva – ženy A, ženy B i muži A – postoupila do hlavní fáze Českého poháru.
A i když nikdo z Letné nepřipomíná minulé triumfy s patosem, samotný fakt, že Sparta znovu bojuje mezi nejlepšími a v mužích je na velmi dobré cestě, má pro klub symbolický rozměr.
Ženské áčko mezi elitou. Návrat mezi nejlepší desítku
Tým žen A prošel zářijovou kvalifikací s jistotou a potvrdil roli postupového favorita. Zvládl porazit KST Klatovy i SKP Sever Ústí nad Labem B, a v přímém souboji o vítězství ve skupině remizoval s Hodonínem B. O pořadí nakonec rozhodl poměr setů, který poslal Hodonín na první místo.
Sparta tak vstoupí do skupiny C, kterou tento víkend hostí extraligové SK Dobré. Tam se Pražanky střetnou nejen s domácím týmem, ale i s HB Ostrovem – extraligovým celkem, který patří mezi pohárové stálice. A také s dobře známým SKP Sever Ústí nad Labem, s nímž se utkaly už minulý víkend v ligové soutěži (4:6).
„Letos se nám zatím skvěle daří. Máme lehce pozměněný tým a tempo týmu je vyrovnané. V poháru chceme předvést to nejlepší, co v nás je.“ říká jedna z opor týmu.
Pro ženské áčko to bude test kvality i odolnosti – a také příležitost ukázat, že se Sparta po letech znovu může měřit s elitou.
A-tým žen postoupil z kvalifikační skupiny z 2. místa. Zleva: Markéta Vondráková, Lenka Radnicová, Věra Škopková
Béčko žen přepisuje klubovou historii
Stejně inspirativní příběh píše i druhý prvoligový ženský tým. Sparta B zvládla klíčový duel kvalifikace s SK Svinov poměrem 6:4, Nad druholigovým Malínem bez problému zvítězil a v duelu s SKP Sever Ústí A byly již oba dva bojující celky jasnými postupujícími. Povrdily, že do druhé fáze patří zaslouženě.
O víkendu se představí v Havířově, kde rezervu áčka čekají soupeři zvučných jmen – domácí SKST Havířov, účastník extraligy, a Hodonín B z morvské skupiny první ligy. Z plánované čtyřčlenné skupiny nakonec odstoupila MSK Břeclav, což otevírá zajímavé šance na výrazný výsledek.
Z historického pohledu jde o výjimečný moment – poprvé po několika dekádách má Sparta ve hře dva ženské týmy současně v této fázi Českého poháru. V kontextu pražského stolního tenisu jde o mimořádnou událost, která potvrzuje, že se klub systematicky vrací na úroveň, která mu kdysi patřila.
Ženský B-tým Sparty (napravo). Sestava: Michaela Botková, Aneta Kohlmannová, Daniela Růžičková
Muži A chtějí zpátky mezi elitu
Mužské áčko vstoupilo do poháru z pozice nasazeného týmu díky loňskému postavení v první lize. Úvodní duel s divizním ST Chomutov zvládlo bez potíží a nyní ho čeká soupeř z druholigové soutěže – Mnichovo Hradiště.
V případě vítězství se sparťané představí už v úterý 28. října proti třetiligovému Unionu Plzeň, a další výhra by znamenala účast mezi nejlepší dvanáctkou z více než sedmdesáti přihlášených týmů. V této fázi by Sparta mohla narazit na vítěze ze zápasů Avia Čakovice, Sokol Šarovy nebo Tesla Pardubice.
Úspěšný tým by měl poté čest doma přivítat SK SFF El Niňo Praha A, dvojnásobného po sobě jdoucího vicemistra extraligy a finalistu posledních dvou superfinále – zápas, který by měl nejen sportovní, ale i symbolický rozměr.
„Cíl není hrát na efekt, ale poctivě potvrzovat, že Sparta znovu patří mezi kluby, které dokážou hrát o víc než o přežití,“ zní z mužského týmu.
Letošní sestava A-týmu mužů – zleva: Petr Šilhán, Jaromír Zlámal, Filip Strejc, Andrei Stirbu, Eugen Cosiciug
Nová kapitola s respektem k minulosti
Sparta dnes nestaví svou identitu na minulých úspěších, ale na práci, trpělivosti a vyrovnaném vývoji napříč soutěžemi. Základní filozofie je jednoduchá – zůstat pokorní, ale ambiciózní.
Účast tří prvoligových týmů v hlavní fázi Českého poháru není jen úspěch sezóny, ale i jasný signál, že sparťanský stolní tenis znovu patří mezi stabilní značky české scény.
A i když se od posledního mužského triumfu v poháru píše už více než třicet let, z historie klubu je patrné jediné – Sparta nikdy nezmizela. Jen čekala na další generaci, která její jméno znovu připomene mezi nejlepšími.
Aneta Kohlmannová
Nová sezóna odstartovala a Sparta ví, co chce
Začátkem srpna odstartovala nová sezona stolního tenisu – a Sparta do ní vstupuje ve velkém. Šest ligových týmů, nové posily a jasné ambice. „Chceme dlouhodobou stabilitu i výsledky,“ říká předseda klubu v exkluzivním rozhovoru.
Aneta Kohlmannová
Z Erasmus studentky oporou druhé ligy. Gabriela Sokołowská zazářila nejen ve Spartě
Přišla na Erasmus, rozkoukala se... a vyhrála 27 z 29 zápasů. Gabriela Sokołowská z Polska se stala oporou druholigového týmu žen Sparty. V rozhovoru popisuje svou cestu, emoce i to, co si odnáší zpět domů.
Aneta Kohlmannová
Odvaha, hrdost, pokora. Stolnětenisová Sparta slaví 100 let!
AC Sparta Praha slaví 100 let. Od skromných začátků na masážním stole až po mezinárodní triumfy a moderní úspěchy. Objevte příběh, který formoval historii stolního tenisu nejen u nás, ale i na světové scéně.
Aneta Kohlmannová
Významný hráč českého týmu a jeden z nejlepších, aneb Pavel Ovčařík
Zapsal se mezi největší osobnosti tohoto sportu. Jeho příběh je plný úspěchů nejen na domácí, ale i mezinárodní scéně. Jako dlouholetý reprezentant přispěl k rozvoji stolního tenisu u nás.
Aneta Kohlmannová
Krůček od mistryně světa, to byla Květa Hrušková
Stala se legendou československého stolního tenisu, získala pět medailí na mistrovství světa a dvakrát vyhrála mistrovství Československa ve dvouhře. Hrála za AC Sparta Praha a zůstává ikonou tohoto sportu.
|Další články autora
Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum
Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní...
Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu
Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského...
Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii
Premium Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí...
Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek
Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si...
Snímek ze Sečské přehrady ocenila NASA. Je na něm unikátní výjev
Na břehu Sečské přehrady vznikla o víkendu fotografie, která slaví světový úspěch. Snímek...
ANO, SPD a Motoristé jednají o tom, jak přidají učitelům, i o migračním paktu
O programu vznikající vlády Andreje Babiše v oblasti školství, dopravy a vnitra ve středu jednají...
Dočká se Orbán summitu Trump–Putin? Přípravy pokračují, ujišťuje
Přípravy na schůzku mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a ruským prezidentem Vladimirem...
Dvanáct bodů pro klid zbraní. Evropa chystá vlastní mírový plán pro Ukrajinu
Evropské země připravují společně s Ukrajinou dvanáctibodový návrh na ukončení ruské invaze na...
Jen jsem chtěl být někým. Lennonův vrah prozradil po 45 letech motiv svého činu
Mark David Chapman, vrah hudebníka Johna Lennona, po 45 letech od činu prozradil motiv svůj motiv....
- Počet článků 23
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 155x