Nová sezóna odstartovala a Sparta ví, co chce

Začátkem srpna odstartovala nová sezona stolního tenisu – a Sparta do ní vstupuje ve velkém. Šest ligových týmů, nové posily a jasné ambice. „Chceme dlouhodobou stabilitu i výsledky,“ říká předseda klubu v exkluzivním rozhovoru.

Sestupy, reorganizace, odchody. Přesto se Sparta necítí slabší, naopak. Předseda klubu je do budoucna optimistou: „Týmy jsme skládali s důrazem na stabilitu i ambice,“ říká v rozhovoru Jan Červenka.

Sparťanské vedení přes léto skládalo šest ligových týmů. Ačkoliv některé z nic spadly do nižší soutěže, podařilo se udržet klíčové kádry a přivést i nové kvalitní posily. „V každém týmu máme hráče, na které se můžeme spolehnout, ať už jde o zkušené opory nebo nové naděje,“ doplňuje.

Ambice ale nejsou jen o výsledcích. Klub se chce opřít o stabilní systém, dlouhodobou filozofii a zdravé zázemí. „Snažíme se o rovnováhu mezi obojím,“ vysvětluje předseda. „Kombinujeme zkušenost s mladou energií, a právě to je podle nás cesta k úspěchu.“

Zhodnocení loňského ročníku

Když se ohlédnete za uplynulou sezónou, jak ji z pozice vedení hodnotíte?

Sezónu hodnotíme pozitivně i přes řadu velmi těžkých momentů. A-tým mužů bravurně zvládl premiérový vstup do 1. ligy a v neuvěřitelně vyrovnané soutěži skončil pouze 5 bodů za hranicí play off. Áčko žen potvrdilo pozici mezi elitou 1. ligy, když skončilo třetí, jen dva body od play-off. Mladé béčko žen překvapilo pátým místem ve stejné soutěži.

Byla ale sezóna opravdu ve všech ohledech podle vašich představ?

Ne vždy vše vyjde na 100 % a tak tomu bylo i tuto sezónu. V nižších ligových soutěžích jsme museli čelit zdravotním výpadkům ve zlomových fázích sezony. To ovlivňovalo složení sestav a mělo zásadní vliv na výsledky v jarní části. I přes tyto dílčí neúspěchy jsme přes léto posilovali a doufám, že budeme pro příští sezónu o poznání silnější.

Na čem tedy aktuálně stavíte?

Především na široké a stabilní hráčské základně, kterou jsme dokázali udržet a dál rozvíjet napříč kategoriemi. Těší nás i výkony nejmladších hráček v ženském céčku, které si odbyly ligové premiéry a tým obhájil sedmé místo. Zároveň jsme ukázali, že dokážeme konkurovat i silnějším soupeřům. To je důležitý stavební kámen do další sezóny.

Nová sezóna, nové výzvy

S jakými cíli Sparta vstupuje do ročníku 2024/25?

Vstupujeme do sezóny se šesti ligovými týmy, které jsme přes léto pečlivě poskládali s důrazem na stabilitu i ambice. I když některé celky spadly do nižších soutěží a došlo k interním reorganizacím, podařilo se nám udržet místa v klíčových ligách a navázat na dlouhodobé cíle. V každém týmu máme hráče, na které se můžeme spolehnout, ať už jde o zkušené opory nebo nové naděje.

Hraje pro vás větší roli systém, nebo výsledky?

Snažíme se o rovnováhu mezi obojím. Chceme, aby klub fungoval stabilně a dlouhodobě z hlediska hráčské základny, atmosféry i vnitřní kultury. Zároveň ale toužíme po výsledcích, které jsou ovocem naší práce. V každé sestavě kombinujeme zkušenost s mladou energií a právě to je podle nás cesta k úspěchu.

Je podle vás reálné, že se některý tým brzy vrátí do vyšších soutěží?

U některých týmů ta šance rozhodně je. Zvlášť tam, kde máme silné jádro a dobře doplněný kádr. Nastavili jsme ambice poměrně vysoko, ale zároveň nechceme nic uspěchat. Hrajeme na dobrou atmosféru, připravenost a správně nastavené role v týmu. Když to všechno bude fungovat, návrat může přijít dřív, než se čeká.

Kádr a posilování

Jak jste přistupovali k výběru nových hráčů?

Vedle výkonu hráčů jsme kladli velký důraz i na lidskou stránku. Týmová chemie je u nás dlouhodobě silná a nechceme ji narušit. O některých odchodech jsme věděli hned po sezóně, takže jsme měli čas jednat. Potěšilo nás, že se několik posil ozvalo samo. I to vnímáme jako pozitivní signál směrem k našemu fungování.

Naplnili nové sestavy vaše očekávání?

Ano. A i když se může zdát, že odchodů bylo víc, ve skutečnosti máme více příchodů. Týmy jsme skládali s ohledem na úroveň soutěží i vnitřní dynamiku. Každé družstvo má teď pevné jádro a buď zkušené opory, nebo mladé talenty, kteří budou sbírat potřebné zkušenosti. To je pro nás ideální kombinace.

Který z týmů bude letos pod největším drobnohledem?

Největší pozornost bude směřovat na mužské áčko a oba prvoligové ženské týmy, kde proběhly větší změny. Očekáváme, že jejich nové personální složení bude dosahovat ještě vyšších kvalit než v sezóně předešlé. Hodně zajímavý vývoj čekáme i u mužské druhé ligy po letním posílení. A protože doma často odehrajeme hned několik zápasů v jeden víkend, diváci si přijdou jistě na své.

Talent, trenéři a práce s mládeží

Máte hráče, kteří letos mohou udělat skok vpřed?

Ano, máme několik mladých hráčů a hráček, kteří se výrazně posunuli na republikové i krajské úrovni. Letos jim chceme dát více prostoru napříč všemi soutěžemi i včetně těch ligových. Věříme, že zkušenosti z vyšších soutěží mohou výrazně akcelerovat jejich růst.

Jak důležitou roli hrají trenéři v každodenním fungování klubu?

Zásadní. Bez jejich práce bychom se nikdy nedostali tam, kde jsme dnes. Máme tři výkonnostní skupiny mládeže, účastníme se celostátních i mezinárodních turnajů a trenéři udržují kvalitu i kontinuitu. Podílí se na tom, že Sparta znovu buduje silné jméno, a patří jim za to velké díky.

Síla ženské složky

Tři ženské ligové týmy a dva krajské. To není běžné. Co vás na tom těší nejvíc?

Těší mě, jak rychlý a stabilní růst ženské složky proběhl. Před sedmi lety jsme měli pouze jeden tým na krajské úrovni, dnes jich máme pět napříč téměř všemi soutěžemi. Zásadním impulsem bylo spojení s ligovými Nuslemi v roce 2019. Dnes patří prvoligové sparťanky mezi špičku a zároveň máme silnou základnu mladších hráček, které dorůstají.

Má práce s dívkami a ženami nějaká specifika oproti mužům?

Určitě. Ženský stolní tenis má svá specifika a jinou dynamiku. Práce s emocemi, taktikou i technikou je jiná než u mužů. Přístup musí být individuálnější. Dlouhodobě se to u nás ale vyplácí. Nejstarší hráčky jsou dnes oporami v první lize, mladší pravidelně vozí medaile. Věříme, že ženská sekce našeho klubu má slibnou budoucnost.

Identita a komunikace

Na sítích jste představili nový vizuální styl. Co vás k tomu vedlo?

Po rebrandu loga a dresů to byl logický krok. Chtěli jsme sjednotit i prezentaci na sítích. Nový vizuál staví na barvách klubu a symbolech pohybu. Nešlo jen o vzhled, ale i o energii, se kterou chceme novou sezónu odstartovat. Chceme působit profesionálněji a zároveň přiblížit stolní tenis širšímu publiku.

Má sport jako stolní tenis vůbec šanci prorazit na sítích?

Rozhodně. I bez extraligy patříme mezi nejvýraznější kluby na sítích, navíc čistě organicky. Nepoužíváme agentury ani placenou reklamu. Série jako „Sparťan víkendu“ pomáhají ukazovat hráče jako osobnosti a přibližují fanouškům zákulisí. Na sítích stavíme na autenticitě a identitě klubu. A ta je dnes dobře rozpoznatelná.

Je komunikace důležitá i pro samotnou kulturu klubu?

Ano, komunikace je pro nás součástí klubové kultury. Nechceme být vidět jen kvůli výsledkům, ale i kvůli tomu, co reprezentujeme. Ukazujeme hodnoty, lidi, příběhy a dáváme najevo, že Sparta není jen fotbal nebo hokej. Díky tomu máme dnes silnou a rozpoznatelnou prezentaci, která přitahuje nejen fanoušky, ale i nové hráče.

Závěrečné poselství

Co byste vzkázal těm, kteří Spartu sledují, ať už na zápasech nebo na dálku?

Ať nás nejen sledují, ale přijdou i osobně. Na zápas, trénink nebo se jen podívat. Hrajeme v UNYP Aréně na Praze 9 v přátelském prostředí, kde vznikají výkony i zážitky. Pro děti je to místo růstu, pro fanoušky možnost zažít stolní tenis naplno.

Proč podle vás dává smysl sledovat právě sparťanský stolní tenis?

Protože jsme jiní. U nás nehraje hlavní roli jen výsledek, ale i atmosféra, přístup a týmovost. Sázíme na autenticitu a rodinnou atmosféru. To, co vidíte na sítích, odráží to, jací jsme i naživo. Nová sezóna je tady a my jsme připraveni. Těšte se na originální obsah, nové série i momenty, které jinde nezažijete.