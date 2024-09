Krůček od mistryně světa, to byla Květa Hrušková

Stala se legendou československého stolního tenisu, získala pět medailí na mistrovství světa a dvakrát vyhrála mistrovství Československa ve dvouhře. Hrála za AC Sparta Praha a zůstává ikonou tohoto sportu.

Květa Hrušková zanechala nesmazatelnou stopu v historii stolního tenisu, a to nejen na domácí scéně, ale i v mezinárodním měřítku. Narozena 25. června 1925, stala se jednou z nejúspěšnějších československých hráček po druhé světové válce. Její kariéra byla plná významných sportovních úspěchů, zejména na mistrovství světa a Evropy.

Vystřihla si z novin fotografii Bohumila Váni

Ve třinácti letech si mladá Květa vystřihla z novin snímek Bohumila Váni, tehdy osmnáctiletého mistra světa z Londýna 1938. Jejím snem bylo dosáhnout stejného úspěchu, což se jí o jedenáct let později téměř podařilo.

Krůček od mistryně světa

Na mistrovství světa ve Stockholmu v roce 1949 dosáhla na dvě stříbrné medaile, a to ve dvouhře a smíšené čtyřhře po boku Bohumila Váni, dalšího velikána československého stolního tenisu. „Květa Hrušková? Kdo to je?“ To si tehdy nejspíš říkali všichni účastníci, neboť téměř nikdo tuto pražskou hráčku neznal.

Ve finále navíc vedla už 2:0 a 4:1 nad obhájkyní zlata, Maďarkou Gizzi Farkasovou. Nejspíš zahrály na správnou strunu nervy a Květa začala pasivně „pinkat“. Farkasová se na tuto změnu hry přizpůsobila a pomalu začala utkání otáčet. Tehdejší tisk napsal: „V prvních dvou setech hrála Hrušková krásnou útočnou hru, potom však propadla bezduchému vracení míčků a ztratila titul, který měla na dosah ruky.“

O rok později na šampionátu v Budapešti přidala bronzové medaile ve čtyřhře a týmové soutěži. Ve čtyřhře navíc po boku svého idola, Bohumila Váni, ve čtyřhře se sparťankou Eliškou Krejčovou-Fürstovou. Celkově během své kariéry vybojovala pět cenných kovů z mistrovství světa, což ji katapultovalo mezi špičku stolního tenisu své doby.

Dvojnásobná mistryně republiky

Na domácí scéně Hrušková ovládla dvouhru při mistrovství Československa v letech 1952 a 1957, kdy se stala mistryní republiky. Byla také úspěšná ve čtyřhře a smíšené čtyřhře, kde několikrát triumfovala​. Stala se taktéž šampionkou ve družstvech s TSK Racek (1947, 1948) a také za Slovan Čs. státní film a Tatran Baraba.

Spojení se Spartou

Její kariéra byla úzce spojena s klubem AC Sparta Praha, kde hrála významnou roli. Klub stolního tenisu Sparta Praha, založený již v roce 1924, měl dlouhou tradici ve výchově špičkových hráčů, včetně Hruškové, která k jeho úspěchům značně přispěla. V roce 1962, dva roky před jejím skončením kariéry, ještě pomohla klubu k titulu mistrů republiky spolu s Mikem, Vyhnanovským, Gletem, Kebzou s sestrami Karlíkovými. V tomto roce ještě pod názvem klubu Spartak Praha Sokolovo.

V průběhu své kariéry reprezentovala i další kluby, například Slovan Čs. státní film a Tatran Baraba, ale Sparta Praha zůstává její nejvýznamnější zastávkou​.

Život po kariéře

Po ukončení aktivní kariéry v roce 1964 se Hrušková na stolní tenis nezapomněla. O čtvrt století později se vrátila na veteránské turnaje a opět slavila úspěchy, čímž ukázala svou lásku ke sportu a trvalé odhodlání k úspěchu. Paní Hrušková nás opustila 30. ledna 2012.

Seznam úspěchů Květy Hruškové

1949 – MS Stockholm: 2. místo (dvouhra), 2. místo (smíšená čtyřhra, s B. Váňou)

– MS Stockholm: 2. místo (dvouhra), 2. místo (smíšená čtyřhra, s B. Váňou) 1950 – MS Budapešť: 3. místo (týmová soutěž), 3. místo (čtyřhra), 2. místo (smíšená čtyřhra)

– MS Budapešť: 3. místo (týmová soutěž), 3. místo (čtyřhra), 2. místo (smíšená čtyřhra) 1952, 1957 – Mistryně Československa ve dvouhře

– Mistryně Československa ve dvouhře 1954, 1957 – Mistryně Československa ve čtyřhře

– Mistryně Československa ve čtyřhře 1952, 1954 – Mistryně Československa ve smíšené čtyřhře

Květa Hrušková byla skutečnou sportovní ikonou své doby, a její odkaz přetrvává dodnes, nejen díky medailím a titulům, ale také díky jejímu přínosu pro československý stolní tenis a klub AC Sparta Praha, s nímž byla spojena po mnoho let.