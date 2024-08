Chceme se opět postupně dostat mezi stolně tenisovou elitu, říká předseda Sparty

Stolnětenisová Sparta slaví sto let! V sezóně 2024/2025 má velké ambice. Předseda klubu Jan Červenka věří v návrat mezi elitu a slibuje výjimečné výkony. Jubileum přinese nejen oslavy, ale i nové výzvy.

Návrat mezi elitu?

„Postupnými kroky se rok co rok blížíme dřívější slávě a úspěchům. Je to každodenní systematická a usilovná práce,“ uvedl předseda klubu Jan Červenka. Klub, který byl založen před sto lety, se chystá oslavit své jubileum nejen pohledem do minulosti, ale především výsledky na stolech. „Chceme se opět postupně dostat mezi stolně tenisovou elitu,“ dodává s odhodláním.

„Co se týče počtu ligových hráček a našich mladých sparťanek připravujících se na tuto úroveň, jsme se stali pražskou jedničkou.“

Úspěšná minulá sezóna jako odrazový můstek

Minulá sezóna přinesla pro AC Sparta Praha stolní tenis mnoho úspěchů. Prvoligové hráčky se probojovaly až do čtvrtfinále českého poháru, kde se utkaly s extraligovými týmy. „Sezónu začnou naše prvoligové sparťanky českým pohárem, navíc v domácím prostředí, kde se budou snažit navázat na úspěch v loňském ročníku,“ přibližuje Červenka.

Čerstvý postup a nejvyšší ambice

Po pěti letech se muži Sparty vrátili do 1. ligy a dosáhli neuvěřitelných výsledků. Rozhodující moment přišel ve finále proti Vodňanům. „Postup do 1. ligy byl neuvěřitelný, hlavně výkony našich kluků ve finále proti Vodňanům,“ vzpomíná předseda. Ironií je, že s Vodňany začnou i prvním kolem nové sezóny, protože Vodňany zakoupily místo v soutěži od jiného klubu. „I přes čerstvý postup máme ty nejvyšší ambice,“ dodává Červenka.

„Dostali jsme se mezi největší, nejúspěšnější a nejznámější kluby u nás.“

Klubová expanze a síla na všech frontách

V posledních letech se klub výrazně rozrostl a posílil svou pozici nejen na pražské, ale i celostátní úrovni. „Co se týče počtu ligových hráček a našich mladých sparťanek připravujících se na tuto úroveň, jsme se stali pražskou jedničkou,“ pochvaluje si Červenka. Klub nyní disponuje týmy ve všech ligových soutěžích pod extraligou, což je úctyhodný výkon.

Mezi velikány

„Letos jdeme do sezóny s 22 týmy, z toho 7 ligových. Dostali jsme se mezi největší, nejúspěšnější a nejznámější kluby u nás,“ uzavírá předseda s hrdostí nad současnou silou klubu.

Sezóna 2024/2025 slibuje být pro AC Sparta Praha stolní tenis nejen oslavou století od svého vzniku, ale také příležitostí k dosažení nových výšin. S takovým odhodláním a vášní pro sport se zdá, že tato jubilejní sezóna může být pro Spartu skutečně přelomová.