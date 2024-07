Bohumil Váňa, aneb ikona stolního tenisu a legenda pražské Sparty

Bohumil Váňa, jeden z největších stolních tenistů všech dob a má své kořeny v jednom z nejúspěšnějších klubů u nás. Zanechal nesmazatelnou stopu v historii tohoto sportu s 13 tituly mistra světa a mnoha dalšími významnými úspěchy.

Skromné začátky a rychlý vzestup

Příběh Bohumila Váni začal v roce 1932, kdy objížděl pražské i mimopražské turnaje stolního tenisu a porážel ve svých pouhých dvanácti letech velká jména tehdejší doby. O rok později si ho těmito výsledky všiml Vendelín Veselý, sparťanský hledač talentů.

Mladý, hubený chlapec se rychle ukázal jako budoucí hvězda stolního tenisu. Po příchodu do A.C. Sparta (pozn. autora: tehdejší název dnešní AC Sparta Praha) trénoval neúnavně čtyři hodiny denně; když neměl spoluhráče, nevadilo mu hrát o zeď. Brzy nato se stal klíčovou postavou klubu.

Během svého působení ve Spartě, od roku 1933 do roku 1942, kdy přestoupil do TO SK Pragobanka, zaznamenal nespočet úspěchů a pomohl klubu k významným vítězstvím.

Ohromující úspěchy

Bohumil Váňa se pyšní titulem třináctinásobného mistra světa, což je úspěch, který ho řadí mezi absolutní špičku tohoto sportu. Jeho vítězství zahrnují tituly ve dvouhrách, čtyřhrách i smíšených čtyřhrách, čímž dokázal svou všestrannost a brilantní techniku. Váňa získal celkem 30 medailí z mistrovství světa, z toho 13 zlatých, což ho činí druhým nejúspěšnějším hráčem historie, hned za maďarským Viktorem Barnou.

Poslední titul mistrů světa ČSR ve družstvech

Jedním z nejvýznamnějších momentů jeho kariéry byl rok 1951, kdy Československo získalo svůj poslední titul mistrů světa ve družstvech s Váňou jako klíčovým hráčem. Jeho styl hry, charakterizovaný rychlým forhendovým úderem a inovativními taktikami, byl revoluční. Zápasy proti Richardu Bergmannovi se staly legendárními a dodnes jsou považovány za ukázku tehdejšího vrcholného stolního tenisu.

Jen ten zápas je ztracen, který je ztracen v naší mysli.

Bohumil Váňa zanechal nesmazatelnou stopu v historii stolního tenisu i v historii pražské Sparty. Jeho odhodlání, tvrdá práce a nekompromisní přístup ke sportu jsou inspirací pro generace hráčů. Motto, kterým se řídil, „Jen ten zápas je ztracen, který je ztracen v naší mysli,“ odráží jeho bojovného ducha a neústupnou vůli k vítězství.

Krutý osud po druhé světové válce

Válečné roky znamenaly pro Váňu tragédii. Zastihly ho během jeho největší formy bez možnosti účasti na mezinárodních turnajích. Hned na prvním poválečném světovém šampionátu v roce 1947 potvrdil, že tyto názory jsou opodstatněné. Na tomto mistrovství světa zvítězil ve dvouhře, přičemž finále ovládl poměrem 2:1, kdy poslední set oslavil výhrou 21:9 nad maďarským soupeřem.

Systém nedovolil dalším úspěchům

Pálku odevzdal definitivně po sezóně 1955/1956. Na zájezdu do Švýcarska se u něj projevily deprese a stáhl se do ústraní. Stolnímu tenisu se stranil. Později si chodil do suterénu zahrát se svým domovníkem a zatrpkl. To vše kvůli tehdejšímu systému, který mu nedovolil dále přispívat sportovnímu světu. Nereagoval ani na výzvy v novinách, které se podivovaly nad jeho neúčastí na soutěžích a samozřejmě s dávkou sarkasmu všem ukazovaly jeho nemohoucnost se situací smířit.

Krčský hřbitov místem věčného odpočinku Váni

Na Váňův pohřeb vlivem systému přišlo pouze něco málo kolem třiceti lidí, kteří mu přišli uctít památku. Zemřel v předvečer sametové revoluce, 4. listopadu 1989. Hrob legendárního hráče, známého po celém světě, je na Krčském hřbitově v Praze na Pankráci. Hráče, kterého nám záviděl celý svět, potkalo stejné smutné a nespravedlivé období jako další podobně výrazné osobnosti té doby, kterým bylo znemožněno bez dodržení určitých podmínek nebo norem dělat radost celé republice.