Vyprala jsem 4 pračky!
Hned ve dveřích mě má žena rozbila bezelstným tvrzením:
„Zatímco ty si trajdáš po hokeji a po hospodách s kamarády, já jsem zatím vyprala 4 pračky!!!“
Bylo to jako knockout od Procházky. Stál jsem jako opařený, neboť hlavou se mi ihned rozeběhlo snad milión otázek. Tak jen namátkou:
Kde se v České republice perou pračky? Jak se taková zařízení nazývají? Jakou mají konstrukci, že dokážou vyprat celou automatickou pračku? Nepoškodí praní pračky elektriku v ní zasazenou? Perou se pračky na 90 stupňů? Kolik stojí vyprání jedné pračky v tomto specializovaném zařízení? Proč jsem o tom nikdy neslyšel, že se i pračka musí čas od času nechat vyprat? Téma praní prádla mě dosud míjelo, ale jak vidím, udělali v tom obrovské pokroky.
Hlava mi šrotovala ve zběsilém tempu.
Dosud šlo o technické otázky, teď se mi hlavou rozeběhly ty praktické:
Proč nechala vyprat hned 4 pračky, když pokud si dobře vzpomínám, vlastníme pračkou jedinou? To je mermomocí musela nechat vyprat i všem našim sousedům?
Změřil jsem svou ženu rychlým pohledem. I s postelí má 45 kilo a nedosáhne na nejvrchnější poličku lednice. Takže další otázky…
Jak z našeho bytu v 3. patře cihlového domu bez výtahu, dotáhla naši pračku dolů před dům do auta a pak ještě sousedům pod námi další 3 pračky?
A v neposlední řadě: Jak narvala 4 pračky do naší Škody Fabia???
Pro nezaujatého diváka je třeba připomenout, že má žena v té chvíli stále stojí v kuchyni a sleduje mou reakci na její odvážné oznámení. Čeká, co ze mě vypadne, zatímco tam stojím, civím na ní a nemohu z toho přemýšlení popadnout dech, natož ze sebe vysoukat jedinou hlásku.
Když má hlava dokončila soubor těchto otázek a uložila si je do mezipaměti, začala si na ně postupně v duchu odpovídat.
Jasně, někdo ji musel pomoci. Nemohla ty 4 pračky tahat sama po schodech, to bych nedal ani já. Jojo, sousedi byli doma, pomohli jí. Ajo vlastně! Soused z 1. patra má tranzita, vždycky zabírá parking, tam se mu určitě 4 pračky vešly.
Asi šlo o nějakou množstevní slevu typu 3+1. Nechej vyprat 3 pračky, 1 ti vypereme zdarma. Vyper pračku – zachráníš les.
O těch zařízeních na praní praček si musím něco najít. Jak sakra ty pračky perou? Navíc manželka tvrdí, že jí vyprali hned 4 pračky. Odcházel jsem zhruba ve 14:30. Ta zařízení na praní praček musí dávat tak jednu pračku za hodinu. To musí být pořádný hukot! Asi je potřeba si to tam předem rezervovat na nějaký čas a oni to tam pak drtí rychle. Navíc dneska je neděle, takže koukám jedou i o víkendu, asi je po tom teď sháňka. No a kolik to tak může stát? Vůbec netuším. Třeba to vůbec nemyjí vodou a myjí to parou. Jasně, oni tu pračku prostě vyčistí párou. Ale vodní pára na tu elektriku taky nebude úplná hitparáda sakra. Tak možná to je nějakej podvod, jenom to přejedou leštěnkou a vrátí pračku zpátky jako vypranou. Pak si naúčtujou megaprachy. Určitě má žena naletěla na nějakej podvod. Vyperem ti pračku, půjde to na dračku.
Svině prodejný to jsou. Tomu se ještě podívám na kobylku!
Počkat! Ale jsme tady 4 rodiny v baráku, to sice sedí, ale s Kučerovýma se už roky nebavíme. Navíc jsou teď na dovolené. To od nich má klíče? Tak možná tam vzala pračku sestry, co bydlí o 2 bloky dál. Prostě jí taky naložili pračku po cestě na vyprání. Asi s nimi jel i švagr, v tranzitu jsou vepředu 3 místa na sezení, ve třech už se to dá v pohodě. Tak to nakonec nebyla zase taková fuška!
Prostě stáhli pračky na vyprání, naložili to společně do sousedova tranzita, po cestě nabrali tu sestřinu pračku, švára to tam pomohl vyložit před tou pobočkou, tam už jim snad pomohli to dát do toho stroje, pak jeli domů. No to už je jedno.
Manželka už začíná být trochu nervózní, i když věřte nebo ne, tohle moje přemítání trvalo tak vteřinu, dvě. Už bych ale měl něco říct, tady hrozí přiznání chyby. To bych schytal jak Procházka od Pereiry.
Zkusím zariskovat a vystřelím trochu naslepo, ale zatím mi všechny indicie pasují na jedinou možnou reakci. Získám nějaké body, když nabídnu pomoc, ukážu se jako gentleman, který tomu tak trochu rozumí. Jen adresu té provozovny, kde perou pračky, mi holt musí dát. Trochu to tam omrknu, hlavně ta technologie mě zajímá. I se něco nového dozvím a budu moci machrovat před kamarády. Snad to ale nestojí majlant a platilo se předem. Nebo to je celé podvod a rozbiju jim tam hubu. Tak jdu do toho, už hrozí ztráta důvěry, něco už prostě musím říct:
„A už si je přivezla zpátky, nebo pro ně mám zítra zajet?“
Ondra Kňava
- Počet článků 233
- Celková karma 12,33
- Průměrná čtenost 4095x
Při čtení mých článků se pomalu, ale jistě snižuje rychlost světla.