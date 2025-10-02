Volební kalkulačka - konečně ta pravá
Podle tohoto jednoduchého návodu zjistíte, koho budete v letošních volbách volit. Stačí vám k tomu obyčejná kalkulačka, případně aplikace „Kalkulačka“ ve vašem počítači či mobilu.
Žádná pauza, pustíme se do toho:
1) Na displej kalkulačky zadejte svůj věk před pěti lety (alespoň zhruba). Toto číslo vynásobte počtem židlí ve vaší domácnosti (ano i těch čekajících na opravu).
2) Od výsledného čísla odečtěte počet dětí, u kterých jste si jist/á, že jsou opravdu vaše (případně se poraďte se sousedem). Pokud děti nemáte, nevadí (taky se poraďte se sousedem).
3) Nyní najděte svou výplatní pásku ze srpna tohoto roku a její hodnotu přičtěte k výslednému číslu (doufejte, že se nedostanete do mínusu).
4) Číslo, které vidíte na displeji volební kalkulačky si někam napište, už ho nebudete potřebovat.
5) Otočte kalkulačku displejem dolů a ujistěte se, kde byla kalkulačka vyrobena. Pokud ne v Číne, sledují vás.
6) Na kalkulačce nyní udělejte 5 dřepů. Kdo nemůže, zkusí kliky. Ty u dveří. Výsledné číslo na displeji si důkladně zapamatujte (nemusíte celé).
Pozor, nyní to bude složitější.
7) Najděte svůj prošlý pas, s kterým se chcete identifikovat u voleb (protože občanku jste ztratili) a na svém telefonu vytočte telefonní číslo, podle čísla, které se teď právě nalézá na displeji vaší kalkulačky.
Budete překvapeni, ale to už necháme na vás.
8) Pokud nebude linka obsazená, tajemný hlas mladé ženy (tak 25 let, světlé vlasy, lehká nadváha, prošlé beďary za makeupem, příjemná dikce) vám sdělí adresu domu, který si nikdy nekoupíte, ani na něj nebudete nejbližších 250 let mít nárok na hypotéku.
9) Popisné číslo tohoto domu odečtěte od hodnoty na kalkulačce
Už chybí jen 3 kroky, brzy se dozvíte koho budete volit!
10) Pokud je číslo na kalkulačce sudé vymažte ho a nahraďte jej číslem lichým. Pokud je liché, postupujte opačně.
11) Nyní přejděte k vaší lednici. Odhadněte hodnotu zboží, které se v ledničce nalézá a neupadejte do deprese
Nebojte, už budeme u konce.
12) Výsledné číslo vynásobte nulou.
Co vám vyšlo? Nula? Jojo, jste nula, protože jste došly až sem.
Pokud vám nula nevyšla, budete volit správně.
Vyhodnocení:
Nyní ohodnoťte tuto volební kalkulačku jako ve škole, známkou 1 – 5.
Jednička nejlepší, bůra nic moc.
Dali jste za jedna (1)!
Výborně! Jste frajer a příjemný člověk. Pokud jste žena, jste šťabajzna k pohledání. Nezkazíte žádnou legraci a jste moc krásná (hezký). Čeká vás jen sláva a štěstí. Volte si koho chcete, vaše volba všechny překvapí a bude ta nejlepší volba všech voleb vole.
Udělili jste dvojku (2)
Taky jste fajn, taky jste docela krásná, hezký, ale na vašem humoru lze najít malé mouchy. Nebo chcete-li - mušky. Taky budete mít skvělý život, ale jen docela. Sem tam se objeví malinký problémek, průserka, no holt stane se. Voleb se nemusíte bát, skončí pro vás chvalitebně. Budete volit ideální řešení s výhradou.
Dali jste trojku (3)
Tak tady to už zase tak růžové nebude. Jste takový průměrný týpek, sem tam se něčemu zasmějete, ale ne tak moc a vůbec ne často. Všemu říkáte „dobrý“ a šetříte superlativy, což j ve vašem případě nevýhoda. Zvolíte stranu, která vás zklame, tak jako vy mně. Škoda, mohlo to být lepší. Trochu na sobě zapracujte a zamyslete se!
Volební kalkulačku jste ohodnotili za 4 (4)
Nejste příliš hezký člověk. Bojujete s nadváhou a volby pěkně promarníte. Zvolíte nějakou obskurní politickou stranu, která se vám po volbách vysměje. Ačkoliv vám slibovala housky zdarma, dostanete tak maximálně rohlík. Naposledy jste se zasmál v nemocnici, když vám usínala tchýně. Věděl jste, že naposled. Máte trudný osud a váš postup při mazání másla na chleba je dostatečný. Chtěl byste holku se čtyřkama a máte jen lentilky ve špajzu.
Za pět! (5)
Zvolíte to největší svinstvo, co existuje. O vašem vzhledu se nemá cenu vyjadřovat, skončil bych ve vězení. Humor máte za sprosté slovo a z nosu vám vyrostl krtek. Dobře vám tak. Smějete se, jen když padá burza nebo hvězda na naši planetu. Jako fakt jdete volit, jo? Pánbu s námi!!! Hele už dál nečtěte, už toho bylo dost, vypadněte odsud.
Vy jste pořád tady? Jasně, za pět… Nebavilo vás to. Blbý článek. Ztráta času.
Jasný a čtete dál a dál a myslíte si, že mě očuráte. Napadá mě takové hezké slovo z tohoto slovesa na vás.
Ondra Kňava
Dětský idol
Dětský idol znali na jaře roku 1986 v podstatě všichni obyvatelé Československa. Kam se hrabal bubeníček Pepa Melen? Kde tehdy byl zpěváček Pavel Horňák? Nikdo neví. Ale popořádku...
Ondra Kňava
V době voleb - je to vojeb
V době voleb - je to vojeb. V době vraždy - je to navždy. V době ponožek - smrdíš do nožek. V době před Kristem – měls ho za listem.
Ondra Kňava
Mám doma Třicítku
Přišla bez varování a vyplnila celý můj niterný prostor. Má letní láska mě obklopuje. Musím jít s pravdou ven. Snad nám to neuškodí. Mám doma Třicítku!
Ondra Kňava
Na střední školy v září nenastoupí první ročníky
Podle vyjádření ministerstva školství, všech maminek z okolí a strejdy odborníka, letos nesložil příjímací zkoušky na střední školy ani jeden žák.
Ondra Kňava
Píseň pro Moravu - Hudební blog
Píseň pro všechny kamarády, příbuzné či známé i neznámé, které mám na Moravě. Na melodii písně Pramínek vlasů.
- Počet článků 232
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 4111x
Při čtení mých článků se pomalu, ale jistě snižuje rychlost světla.