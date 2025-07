V době voleb - je to vojeb. V době vraždy - je to navždy. V době ponožek - smrdíš do nožek. V době před Kristem – měls ho za listem.

V době voleb - je to vojeb.

V době vraždy - je to navždy.

V době ponožek - smrdíš do nožek.

V době před Kristem – měls ho za listem.

V době lhaní - ležíš na ní.

V době dovolené – je vše dovolené.

V době ovulace – roste populace

V době ledové - zmrzli dědové.

V době přítomné - jsi tu a přitom ne.

V době porodu – jinej do hrobu.

V době současné - prdím současně.

V době Tik Toku – je ti 5 roků.

V době Bezruče - vznikly papuče.

V době vynálezů - se z toho neposeru…

V době menstruace – těžká situace.

V době rekordu – jsi na billboardu.

V době rautu – jsi vždy v autu.

V době ranní – jde ti sraní.

V době podvodu – nelez pod vodu!

V době tulení – neměj kule v ní.

V době svobody – buduj podvody.

V době svátků - chceš mít Katku (a Radku).

V době snídaně – trochu sniž daně.

V době emoční - vlna EMO ční.

V době splachovací – se to často vrací.

V době plavek - visí ti splávek

V době nanic - jsi furt panic.

V době rozchodu - chceš mít pohodu.

V době Beatles – na ní vlítls.

V době budoucí - nejsi vedoucí.

V době křížal - je to kříž, žal.

V době recese – bují deprese.

V době prstenů - chceš jí za ženu.

V době Apple – jsi to přepl.

V době burzy - padaj kurzy.

V době večeře - klepeš na dveře.

V době snídaně - ležíš na Janě (ve vaně).

V době láskyplné - varle lásky plné.

V době líbánek - držíš copánek.

V době neshod - šaty neshoď!

V době válečné - není báječně.

V době cigaret - přišel cigán o ret.

V době dobrodruhů - najdeš dobrou duhu.

V době štíra - chce tě Míra.

V době gumiček – je dost rodiček.

V době nákazy – nechoď na srazy.

V době sebevražd - ne, sebe nevražď!

V době Farné – je to marné.

V době mobilů – moře debilů.

V době pokroku – jdi krok po kroku.

V době pokleslé – je to o heslech.

V době AI – lidi hledaj.

V době Muska – pryč je láska.

V době jara – chce tě stará.

V době léta – chce tě teta.

V době podzimní – ležíš vně i v ní.

V době zimy – došly rýmy (a šprýmy).

V době vrcholných děl – Kňava vylézá z děr!!!

P.S: A jakou dobu teď máte vy?