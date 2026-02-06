Sjezdařka, češka Televizová získala bramborovou medailovovou úspěchu
A už je to tady zase. Přechylování ženských zahraničních příjmení v hlavní roli předolympijského programu České televize.
„Tak komu budeš fandit na olympiádě?“, ptám se své dcery.
„Určitě Shiffrin, tu co jsme viděli před pár lety ve Špindlu“, odpoví mi zcela bezostyšně.
„Sofia Goggia je rozseká“, přidává se syn, který šel zrovna kolem.
Kdyby snad opodál stál člen vedení České televize, určitě by mu praskla cévka.
Pokud se zeptáte jakéhokoliv mladého člověka, jakou poslouchá hudbu, komu fandí na olympiádě, vysloví češtině natolik neznámá jména jako je Katty Perry, Lilly Allen, Taylor Swift či Shiffrin, Goggia nebo třeba Ester Ledecká.
Při logice kterou praktikuje Česká televize by však mladí lidé měli odpovědět, že poslouchají Swiftovou, Perryovou a fandí Goggiové nebo Vonnové.
Pro Českou televizi jsem si připravil několik ukázek, jak je hrozné a naprosto nemožné uvádět příjmení sportovkyň tak, jak se skutečně jmenují, nikoliv jak se je ČT snaží přejmenovat.
Pro snadnější pochopení si pojďme vystačit s velikánkou slalomových svahů:
1.pád: Kdo? Co?
Ukázka: A na start olympijského závodu se již staví slalomářka Michaela Shiffrin!
Špatně: Dnes bude hostem sportovní zpravodajské relace Shifrinová.
2. pád: Koho? Čeho?
Ukázka: Za horizontem již vidíme lyže slalomářky Shiffrin.
Špatně: Na věšáku u vstupu do sportovního studia ČT již visí bunda slalomářky Shiffrinové.
3. pád: Komu? Čemu?
Ukázka: Zlatá medaile z olympijských her právem patří slalomářce Shiffrin.
Špatně: Redaktoři ČT se těší až položí první otázku vítězce Shiffrinové.
4. pád: Koho? Co?
Ukázka: A v cíli již vidíme slalomářku Shiffrin!
Špatně: A před vstupem do studia ČT již vidíme slalomářku Shiffrinovou.
5. pád: Oslovujeme, voláme.
Ukázka: Shiffrin, pojď, Shiffrin makej!
Špatně: Redaktoři ČT marně volají na sjezdařku, s kterou chtějí vést rozhovor. Ona se vůbec neotáčí a nereaguje na zběsilé volání redaktorů: Shiffrinová! Shiffrinová! Shiffrinová!!!
6. pád: O kom? O čem?
Ukázka: Celá olympiáda roku 2026 bude o slalomářce Shiffrin.
Špatně: Slibovaný rozhovor měl být zejména o Shiffrinové, ale ani se neotočila. Volali jsme na ní a ona nic.
7. pád: S kým? S čím?
Ukázka: Střetli jsme se s žijící legendou lyžování se slalomářkou Shiffrin.
Špatně: Měli jsme domluvený rozhovor s Shiffrinovou, ale nakonec nedorazila. Omlouváme se. Možná kdybychom na ní zavolali jejím pravým jménem, rozhovor by se uskutečnil.
Vaše Česká televize!
Jednou, jednou se České televizi rozhovor s nějakou lyžařkou s jejím skutečným jménem určitě podaří. Nebudu tu nejspíš už ani já, ani vy, možná tu už ani nebude Michaela Shiffrin, ale třeba současná vycházející lyžařská hvězda Zrinka Ljutic.
Vesmír se spojí, řekne si „Ano“ a já věřím, že ten rozhovor bude stát za to!
