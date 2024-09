Píseň pro Moravu - Hudební blog

Otázka zákaznice: Po odeslání objednávky a zaplacení online jsem si uvědomila, že jsem nakoupila omylem. Jak to mám řešit? Odpověď: Třeba vám to omylem nedoručí.

Hokejová extraliga ještě nezná svého mistra, přesto vedení Extraligy přichází s úpravou pravidel podle Milana Antoše. Do pravidel ledního hokeje se dostal nový faul. Název zákroku je prostý: „Projetí kolem brankáře“.

Muzikál Les Miserables - Bídníci, se vrátil po 12 letech do pražské Goja Music Hall. Jean Valjean opět svádí svůj boj s Javertem a sál žasne nad pěveckými výkony malých i dospělých pěveckých začátečníků i profesionálů.

V obci Nová Ves u Příčťan se objevila zbrusu nová houpačka na dětském hřišti. Není to žádná extrémní houpačka Kamikadze. Je to zbrusu nová, všemi mastmi mazaná houpačka.

Lastminute dovolená – Omlouváme se za komplikace

Leden 2023 „Miláčku, kam pojedeme letos na dovolenou? „Mohli bychom jet na Mauricius, nebo na Seychelly!“ „No to bychom mohli, ale na to nemáme peníze. Co takhle Chorvatsko?“