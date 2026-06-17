Paní Messiová píše Ronaldové nejen o fotbale
Nikdo není dokonalá.
Volný překlad dopisu naleznete zde:
Hele Ronaldová, já tohle nemám zapotřebí.
Jsem pěkně vytočená!
Ráno jsem si stáhla poslední díl Sama doma, protože jsem byla sama doma.
Přišla ke mně na návštěvu Schicková, Hallandová a i ta Viniciusová Juniorka.
Sedíme a Hallandová si zrovna telefonují s Oyarzabalovou,
Pustím to holkám a to neuvěříš, co tam v Sama doma říkala Janečková. Ta jak jsem jí psala tu poštu pro tebe.
Ona tam potvrdila, že přechylování zahraničních příjmení bude pokračovat i po zrušení koncesionářských poplatků!
Prej je to neprůstřelný jako jedna mrtvá koncesionářka.
Ozvala se sice Rakušanová, Kupková i Hřibová. Ale prej jim je to platný jako VAR Mbappeové. Voni to prej vždycky přechýlej, aby byli všichni spokojený.
Nejvíc to chce Okamurová. Ta prej doslova řekla:
„Co migrant spojí, přechylování nerozpojí!!!“.
Už to mají na plakátech. Na pozadí je tma a jeden migrant. Zejtra tím bude vydlážděná celá Dé jednička až k Rohlenkové.
Nechápu. Jako já jim píšu dnes a denně:
„Já nejsem žádná Messiová!!! Já jsem Antonela Roccuzzová Blancová!
„A ty jseš přece Georgina Luisa Rodriguezová Hernandezová“. Ne nějaká Ronaldová!“
A oni prej ne. Že to není směroplatný. Dokud si kluky nevezmeme, budem Messiová nebo Ronaldová.
Do toho mi volá Kaneová od Harryho.
Dozvěděla se, že Peltová kvůli tomu píše petici. Má to název:
„Ještě jeden Pelta, než z něj bude melta.“
Nějakej kávovej drink pro těhotný nebo co. To by podle mě mohlo mít úspěch. Máme s Peltou společný vzpomínky. Zařizoval nám nákup Jizerek.
No nic, to mě jen dneska fakt nakrklo. Musela jsem ti to napsat.
Koukni na to, poslední díl je teď na Netflixu, pošlu ti zase svoje předplatný, ať ušetříš.
Musím už končit, volá mi Son Heungová-Minová. Jo jo, ta šikmoočka z Koreje, co jí starej v pátek ráno skolil Čečnu. Po tom, co je potopili, chtějí potrápit i starýho od Jimenezový.
Nene, Mexiko to nevyhraje.
Hele Ronaldová, viděla jsi dneska Lionella? Jsem ho včera pořádně rozhicovala na Matějský. Dala jsem mu dvě centrifugy a pak si ještě zaplatil u cikána ve sprše 3 autodromy.
Zase pálil jak u Verdunu. Snad ale pálil slepými, v porodnici mi skončila věrnostní kartička.
Tak zdar Ronaldová. Snad ti bejci z Konga Cristiana večer nepotrápí tak jako mě loni. Blijící smajlík.
Pac a v plusu.
Tak se měj, Messiová.
P.S.: A s tím přechylováním už musíme sakra něco udělat. Dembeleová je taky pěkně vytočená, nezvedla mi ani telefon. Ani Schiffrinová, ale ta válcuje svah.
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