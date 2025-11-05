Nohavica, Gott, Klus či Landa v jediném protestsongu

Novodobé kádrování interpretů je zajímavým fenoménem. Jak jinak se k tomu vymezit, než. Písní........

Text písně

Poslouchám si na Youtubu, vážně roztodivnou hudbu,
tuhle něco z popu, rocku, metal i folk mám po boku
a ty se ptáš, co jsem zač, podle playilistu asi pěknej sráč!

Jé ty tam máš Nohavicu, Putinovi dovez Pizzu,
prý mu pak políbil ruku, psali o tom na Facebooku.
co seš chlapče vlastně zač, podle playlistu asi pěkněj sráč!

Ty sis pustil Dana Landu a tu jeho náckovskou bandu,
prej že když mu bylo dvacet, napsal písně, to chceš zvracet.
Jó co ty seš vlastně zač, podle playlistu asi pěkněj sráč!

Ty tam máš i Karla Gotta, dělal komoušům poskoka,
podepsal jim pamfltet ňáky, sám už ani nevím jaký.
Jó co ty seš vlastně zač, podle playlistu asi pěknej sráč!

Ty posloucháš Toma Kluse, Palestinu má furt v puse,
prej by jim tam posla husu, vodu jídlo, pac a pusu
Jó co ty seš vlastně zač, podle playlistu asi pěknej sráč!

Koukám, že tam máš i Queeny, zpěvák od nich byl fakt jiný,
chlápky do zadečku klátil, na Aids život potom ztratil.
Jó co ty seš vlastně zač, podle playlistu asi pěknej sráč!

Tak si dále pouštím písně a teď už vím jistojistě,
zahrajte mi Landu, Kluse, Gotta, Queeny na funuse.
A co jsem byl vlastně zač, podle playlistu asi pěknej sráč!

Autor: Ondra Kňava | středa 5.11.2025 10:23 | karma článku: 11,55 | přečteno: 220x

