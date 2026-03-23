Podezřelé ticho - katastrofa
TEĎ: Hurááá, konečně světlý bod dne pro matku. Bohužel, zárověň černý bod dne pro dceru. Holčička byla úspěšně uložena do postýlky. Konečně chvíle klidu pro matku. Nastává podezřelý klid. Pro naivní matku (já) to podezřele vůbec nezní, naopak je přesvědčená, že dítě spí.
PO 15 minutách: V pokojíčku stále ticho. Užívám si pocit vítězství. Netuším, že v tuto chvíli probíhá v postýlce přísně tajná logistická operace.
PO DALŠÍCH 15 minutách: Cvak: Dveře se otevírají. Vychází modelka, která zjevně prošla módním mixérem.
Levá noha: Legíny č. 1
Pravá noha: Legíny č. 2 – vrstvení je základ, mami, to neznáš?
Aktuální pozice: Uvnitř komody, kde provádí hloubkovou inspekci jarní kolekce.
ZÁVĚR VYŠETŘOVÁNÍ:
Celá tahle akce má jasný motiv: Kubíček. Pokud si holka kvůli němu obleká dvoje kalhoty naráz, tak to není jen „kámoš z hřiště“. To je regulérní příprava na svatbu!
Ponaučení pro příště? Pokud je v pokojíčku ticho podezřele brzo, buď se spí, nebo se právě přerovnává nábytek a plánuje společná budoucnost s Kubíčkem. :-D
Andrea Klusková
Ze života čerstvé „dvouleťačky“
Na hřištích se potkáváme se spoustou dětí. Zajímají mě hlavně ti starší a kluci. Našim to nevadí, snad jim to takhle vydrží i za 13 let. Hlavně u táty. U něj mám trochu podezření, že začne brojit dřív.
Andrea Klusková
Den blbec
Já si dneska ráno zacvakla zámek na skřínce. No a klíče od zámku jsem si samozřejmě nechala uvnitř skřínky. Samozřejmě tam zůstal i telefon, prachy, doklady, prostě všechno důležitý. Když adrenalin, tak pořádnej, ne?
Andrea Klusková
Když se blondýna rozhodne založit blog na Idnes
Asi v roce 2018 jsem se rozhodla si založit blog. Vlastně ne já. Kamarád mě do toho uvrtal. Už dřív mi lidi říkali, že bych své vtipné story měla zapisovat a napsat knihu, že bych spoustu lidí pobavila.
Andrea Klusková
Gentlemani asi ještě nevymřeli
Gentlemani nevymřeli. No, vážně. Byla jsem dneska v Albertovi a měla jsem chuť na čoko-banánové mlíko. No, jo jenže v regálu na mě vystrčili příchutě, o který já neměla zájem a hlavně..... strašně vysoko.
Andrea Klusková
Nezletilá matka
Dneska mě pobavily dvě starší paní v MHD. Nastoupila jsem i s kočárkem, měla jsem teda trošku problém "zaparkovat", kočárek se mi v jednu chvílí zakymácel ze stranu na stranu, ale ufff.... zadařilo se.
