Podezřelé ticho - katastrofa

Holčička byla úspěšně uložena do postýlky. Konečně chvíle klidu pro matku. Nastává podezřelý klid. Pro naivní matku (já) to podezřele vůbec nezní, naopak je přesvědčená, že díte spí.

TEĎ: Hurááá, konečně světlý bod dne pro matku. Bohužel, zárověň černý bod dne pro dceru. Holčička byla úspěšně uložena do postýlky. Konečně chvíle klidu pro matku. Nastává podezřelý klid. Pro naivní matku (já) to podezřele vůbec nezní, naopak je přesvědčená, že dítě spí.

PO 15 minutách: V pokojíčku stále ticho. Užívám si pocit vítězství. Netuším, že v tuto chvíli probíhá v postýlce přísně tajná logistická operace.

PO DALŠÍCH 15 minutách: Cvak: Dveře se otevírají. Vychází modelka, která zjevně prošla módním mixérem.

Levá noha: Legíny č. 1

Pravá noha: Legíny č. 2 – vrstvení je základ, mami, to neznáš?

Aktuální pozice: Uvnitř komody, kde provádí hloubkovou inspekci jarní kolekce.

ZÁVĚR VYŠETŘOVÁNÍ:

Celá tahle akce má jasný motiv: Kubíček. Pokud si holka kvůli němu obleká dvoje kalhoty naráz, tak to není jen „kámoš z hřiště“. To je regulérní příprava na svatbu!

Ponaučení pro příště? Pokud je v pokojíčku ticho podezřele brzo, buď se spí, nebo se právě přerovnává nábytek a plánuje společná budoucnost s Kubíčkem. :-D

Autor: Andrea Klusková | pondělí 23.3.2026 7:00 | karma článku: 4,77 | přečteno: 80x

Andrea Klusková

Ze života čerstvé „dvouleťačky“

Na hřištích se potkáváme se spoustou dětí. Zajímají mě hlavně ti starší a kluci. Našim to nevadí, snad jim to takhle vydrží i za 13 let. Hlavně u táty. U něj mám trochu podezření, že začne brojit dřív.

Andrea Klusková

Den blbec

Já si dneska ráno zacvakla zámek na skřínce. No a klíče od zámku jsem si samozřejmě nechala uvnitř skřínky. Samozřejmě tam zůstal i telefon, prachy, doklady, prostě všechno důležitý. Když adrenalin, tak pořádnej, ne?

Andrea Klusková

Když se blondýna rozhodne založit blog na Idnes

Asi v roce 2018 jsem se rozhodla si založit blog. Vlastně ne já. Kamarád mě do toho uvrtal. Už dřív mi lidi říkali, že bych své vtipné story měla zapisovat a napsat knihu, že bych spoustu lidí pobavila.

Andrea Klusková

Gentlemani asi ještě nevymřeli

Gentlemani nevymřeli. No, vážně. Byla jsem dneska v Albertovi a měla jsem chuť na čoko-banánové mlíko. No, jo jenže v regálu na mě vystrčili příchutě, o který já neměla zájem a hlavně..... strašně vysoko.

Andrea Klusková

Nezletilá matka

Dneska mě pobavily dvě starší paní v MHD. Nastoupila jsem i s kočárkem, měla jsem teda trošku problém "zaparkovat", kočárek se mi v jednu chvílí zakymácel ze stranu na stranu, ale ufff.... zadařilo se.

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Velká proměna pražského Strahova. Co má vzniknout na místě legendárních kolejí?

Největší ubytovací zařízení pro studující v Evropě se změní na moderní kampus.
15. března 2026

Areál kolejí na pražském Strahově, který patří mezi největší studentská ubytování v Evropě, čeká v...

Bránili mladíkovi ukrást zaparkované auto. Napadl je, seniora to stálo život

U prostějovského nákupního centra Zlatá Brána došlo k potyčce dvou lidí, jeden...
23. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Čtyři dny od násilné smrti seniora u prostějovského nákupního centra zveřejnila policie podrobnosti...

V Krkonoších zmizelo šest čtyřkolek, policie zadržela dva cizince

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle...
23. března 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

Policie zadržela dva cizince, kteří v Krkonoších od loňského listopadu podle kriminalistů ukradli...

Raper u soudu. Hard Ricovi hrozí za loupež a vydírání několik let vězení, přiznal vinu

Raper Hard Rico přichází na soudní jednání. (23. března 2026)
23. března 2026  9:12,  aktualizováno  9:41

U Krajského soudu v Ostravě začal sledovaný případ se skupinou čtyř mužů a jedné ženy, kterou...

Desetimilionovou škodu způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry

Desetimilionovou škodu způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry
23. března 2026  7:54,  aktualizováno  7:54

Škodu téměř za deset milionů korun způsobily v neděli na jihu Čech dva požáry. V Psárově na...

Andrea Klusková

Slovy mýho kamaráda: Velký temperament v přílíš malém těle, s notnou dávkou duševního exhibicionismu, který ti nechá jen okamžik na okouzlení zevnějškem, humorem a okamžitě tě sejme všemi vlastnostmi, za které se ostatní stydí a ona si na nich zakládá :-D

