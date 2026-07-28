Nabídka, která se neodmítá
Dneska můj muž dostal neplánovanou lekci z vrcholového vyjednávaní. Můj muž si s malou šéfovou koupili v obchodě dva skořicové šneky. Malá šéfová samozřejmě neváhala ani vteřinu a pustila se do toho svého ještě cestou. Než došli domů, zbylo jí z něj jen takové smutné, ožvýkané torzo- odhadem tak na jedno kousnutí.
A pak to přišlo.
Muž si sedl, že si konečně v klidu vychutná svého nedotčeného šneka. V tom se u něj objevila malá šéfová. S naprosto vážnou tváří na něj koukla, následně na jeho šneka, pak zkoukla toho svého šneka, natáhla ruku s tím svým mikro-zbytečkem a s výrazem zkušeného makléře z Wall Street povídá: „ Vyměníš?“
V tu chvíli muž nevěděl, jestli se má smát, nebo začít brečet nad tím, s jakou lehkostí se ho vlastní, skoro 3leté dítě, zkouší obrat o skořicovou radost.
Nicméně, u tatínka tentokrát nepochodila. Zůstal neoblomný a výměnu odmítl a malá šéfová měla smůlu.
Zdá se, že bude muset ješte trochu zapracovat na své vyjednávácí strategii.
Andrea Klusková
Malá intrikánka v růžových tepláčkách
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Andrea Klusková
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