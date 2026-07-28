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Nabídka, která se neodmítá

Dneska můj muž dostal neplánovanou lekci z vrcholového vyjednávaní. Můj muž si s malou šéfovou koupili v obchodě dva skořicové šneky. Malá šéfová samozřejmě neváhala ani vteřinu a pustila se do toho svého ještě cestou.

Dneska můj muž dostal neplánovanou lekci z vrcholového vyjednávaní. Můj muž si s malou šéfovou koupili v obchodě dva skořicové šneky. Malá šéfová samozřejmě neváhala ani vteřinu a pustila se do toho svého ještě cestou. Než došli domů, zbylo jí z něj jen takové smutné, ožvýkané torzo- odhadem tak na jedno kousnutí.

A pak to přišlo.

Muž si sedl, že si konečně v klidu vychutná svého nedotčeného šneka. V tom se u něj objevila malá šéfová. S naprosto vážnou tváří na něj koukla, následně na jeho šneka, pak zkoukla toho svého šneka, natáhla ruku s tím svým mikro-zbytečkem a s výrazem zkušeného makléře z Wall Street povídá: „ Vyměníš?“

V tu chvíli muž nevěděl, jestli se má smát, nebo začít brečet nad tím, s jakou lehkostí se ho vlastní, skoro 3leté dítě, zkouší obrat o skořicovou radost.

Nicméně, u tatínka tentokrát nepochodila. Zůstal neoblomný a výměnu odmítl a malá šéfová měla smůlu.

Zdá se, že bude muset ješte trochu zapracovat na své vyjednávácí strategii.

Autor: Andrea Klusková | úterý 28.7.2026 7:30 | karma článku: 8,71 | přečteno: 132x

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