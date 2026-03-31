Malá intrikánka v růžových tepláčkách
Říká se, že děti, když jsou malé objevují svět. Prdlajs. Já jsem dospělá a ten svět objevuju zároveň s nimi ještě teď. Pokud jste si stejně jako já mysleli, že pískoviště je místo pro bábovičky, pletete se. Je to bitevní pole. Moje Malá šéfová dneska předvedla taktický manévr, za kterej by se nestyděl ani agent 007.
Malá šéfová drží v jedné ruce kyblíček, v druhé lopatku. Standardní výbava těžkého kalibru. Na scénu vstupuje chlapeček, zhruba ve věku mojí malé šéfové (2-3roky). Dcera, věrna své rodové tradici „nejdřív střílej, potom se ptej“, ho preventivně vypíná lopatkou. Standardní uvítací ceremoniál. Já samozřejmě dělám tu věc, co děláme my matky – jakože mě to strašně mrzí a „Malou šéfovou okřikuju“. Ale v duchu? V duchu hodnotím techniku švihu.
Chlapeček mezitím krade zbraň a dává se na útěk. Já nezasahuju. Proč taky? Chci vidět, jestli jsem porodila lva, nebo plyšáka. Malá šéfová startuje motory a začíná honička okolo pískoviště až k zadní tabuli. Chlapeček kdesi v koutě zakopne (amatér), ale Malá šéfová v tu chvíli provádí brilantní manévr a padá „solidárně“ s ním. Proč? Protože zblízka se ta lopatka krade mnohem líp, než když nad ním stojíte jako kat.
A teď to přijde! Zvrat, jaký byste nečekali!
Malá šéfová má lopatku zpět. Ale místo vítězného tance u pískoviště předvádí mistrovské zahlazovaní stop. Přiběhne k náhodné, nic netušící holčičce, vrazí ji lopatku do ruky a tváří se, jakože tam vlastně vůbec není. Chlapeček dobíhá, kouká na prázdné ruce Malé šéfové, pak na tu zmatenou holčičku s ‚ukradeným‘ předmětem a v jeho očích vidím totální kolaps systému.
Doma u vína jsme se s mužem snažili odhadnout, jak to ta naše holka vlastně myslela. Muž tvrdí, že Malá šéfová prostě na někoho ušila boudu a zbavila se důkazů. Já tvrdím, že jen demonstrovala svou moc: „Lopatka je MOJE, ale držet ji budeš TY, protože JÁ jsem tak rozhodla.“
Ať je to jak chce, geny se nezapřou. Je to bojovnice. Po mamince. Jen doufám, že mi jednou stejným způsobem nepřišije schovanou čokoládu v šuplíku. Co myslíte, byla to bouda na chlapečka, nebo čistá demonstrace moci? Dejte mi vědět, k jaké teorii se přikláníte.
Andrea Klusková
