Geny neošálíš: podvod s Razítkem a jedna Nezapomenutelná diagnóza
Čtrnáct dní.
Přesně tak dlouho už naše Malá Šéfová svádí nerovný boj s jedním obzvlášť neodbytným streptokokem. A protože jsme si řekli, že v čekárně u pediatra je vlastně docela útulno, vyrazili jsme tam pro velký úspěch znovu.
Na programu byl kontrolní výtěr a CRP. Už jen při vyslovení těch tří písmen se mi udělalo lehce nevolno. Jako hrdá majitelka syndromu bílého pláště mám totiž z odběrů krve a jehel obecně doživotní stres. Netušila jsem ale, že dneska se v přímém přenosu ukáže, jak moc se Malá Šéfová pomamila.
Moje zásadní rodičovská chyba? Nestihla jsem Šéfovou předem dát taktický briefing. Než jsem se stihla zorientovat a začít prodýchávat vlastní stres, doktorka se sestřičkou nasadily medové hlásky a vypustily tu největší blbost na světě: „Neboj, dáme ti jen takový razítko na prstík.“
No jo... ale Malá Šéfová moc dobře ví, jak vypadá razítko, že jo. Není jí rok. Je na tom kytička nebo pejsek a člověk s tím pak machruje ve školce. Rozhodně to není zákeřný bodný nástroj, po kterém teče krev a bolí to jako čert!
Když přišlo píchnutí, v dceřiných očích se projela škála všech pocitů. Od zrady až po: „No, děláte si ze mě srandu? Tomuhle říkáte razítko?“ Okamžitě spustila sirénu. Jako kam se hrabou alarmy. Kdyby v ordinaci zrovna někdo zkoušel vykrást zásoby léků, Malá Šéfová by ho svým ječákem paralyzovala dřív, než by stihl sáhnout po paralenu.
Byli jsme okamžitě vyzváni, ať jdeme na výsledky počkat do čekárny. Ale i v čekárně, kam přišla právě maminka s půlročním miminkem a to vykuleně koukalo, jsme měli pocit, že bysme se radši měli okamžitě sebrat a jít počkat na výsledky až k autu.Výsledky nic moc.
Ale huráá, odcházíme směr auto. Pauzy mezi řevem sloužily čistě k nabrání čerstvého vzduchu do plic. A jakmile její zrak jen letmo zavadil o ten miniaturní obvaz na prstíku, rozjela nové kolo, jako by jí píchli podruhé. Já se mezitím snažila neomdlít už jen z principu, protože u nás v rodině se prostě odběry neberou na lehkou váhu. To zase jako prrr.
V autě koncert pokračoval na plné pecky. Během sekund ticha, kdy se Malá Šéfová nadechovala k novému řevu, jsme se snažili o nápravu reputace paní doktorky. Vysvětlovali jsme, že paní doktorka je vlastně hodná, že jí nechtěla ublížit a že ta kapka krve byla tajná mise, díky které se zjistilo, jaká mrcha jí to vlastně v tělíčku řádí.
Šéfovou naše argumenty absolutně nezajímaly. Pak se znovu zhluboka nadechla, spustila čerstvou vlnu krokodýlích slz a s naprostou vážností vynesla rozsudek, pod který bych se u každého odběru klidně podepsala i já:„Paní doktolka je pěknej boban!“
Tak to nás definitivně zabilo a v autě bylo po vysvětlování. Takže závěr asi takovej – streptokok možná ještě žije, paní doktorka má u nás doživotní stopku a já mám černé na bílém, že geny prostě neočůráš. Respektive červené na bílém.
Myslím, že další návštěva u paní doktorky bude zajímavá a budu ji tam muset přitáhnout i s ozbrojeným komandem A co vy a Vaše ratolesti, taky to máte u lékařů i s adrenalinem?
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