Vrak lodi Thistlegorm
Dětská fantazie spolyká hodně, ale tady musela jet na plnej plyn. Polorozbořený vrak, pro jeho mohutnost s konci za závojem viditelnosti, s částečně vysypaným nákladem všeho možného, pneumatikami počínaje a nábojů velikosti velkých odpadkových košů, konče. Neuvěřitelné. Vagony na palubě a hned za nimi v podpalubní prostor plný hezky seřazených náklaďáků naložených motocykly a fůrou různých beden a přepravek. Na zádi dělo s pokorně skloněnou hlavní. Jasně, musí bejt, to, kdyby přišli piráti. A oni jednou skutečně přišli.
Úžasné setkání s vrakem, na začátku šedesátých let, mi zprostředkoval oceánograf Jacques Yves Cousteau ve svém filmu Svět ticha. Ten obraz mi zůstal pod kůží, ale, že jednou spočinu na jeho palubě, na to ani moje fantazie nestačila. Polohu Thistlegormu lišák JYC zatajil a skutečně čtyřicet let jeho tajemství fungovalo, ale svět je malej a vykecá se všechno. Zatímco vrak stále leží na rudomořským dně, jeho příběh pomalu vyplouvá na hladinu.
Byla to moderní britská obchodní loď, ale protože se narodila do války, musela narukovat. V severní Africe bylo třeba zásobovat vojáky co bojovali na tý správný straně, a tak Thistlegorm naložená vším potřebným, vyrazila do egyptské Alexandrie velkým obloukem kolem Afriky. Protáhnout se Gibraltarem do středomořského bazénu, ve kterým řádila italská Regia Marina a německá Luftwaffe, by byla sebevražda.
Cesta jí trvala tři měsíce, když na poslední krátký úsek, proplutí Suezem, musela počkat až dostane zelenou. Kotvení pod pražícím sluncem na dohled od Sinaje muselo být až ubíjející, snad jen noční chládek dovolil posádce na chvíli usnout. A jednou, takhle po hodině duchů, 6. října 1941 přiletěli piráti se svastikami na křídlech a ukončili život téhle moderní lodi. Než se nad ní zavřela voda, nepřežilo devět námořníků. Pak už si jen admiralita proškrtla kolonku Thistlegorm a tím její příběh dostal definitivní tečku. Je válka, tak to prostě chodí.
Když jsem byl starší o čtyřicet let, klesám spolu s kamarády do hloubky, kde tmavý stín pod námi dostává ostřejší kontury. Trochu se těším, že snad zpátky do dětství, ale asi to nebude ono. Nastartovat v sobě okouzlení malého kluka, se mi moc nedaří. Ale jo, vrak je tam. Na palubě ty vagony stále jsou, v podpalubí auťáky i motocykly i po těch létech, jen škoda, že zub času funguje i pod vodou. Parta kámošů se „rozeběhla“ po lodi. Šťouralové se snaží vyšťourat nějakej artefakt, modelky a modelové neopouští zorný pole objektivů pro to úžasný „já a vagon, já a dělo, já a vrak, já já já.“ Z tragédie se stala atrakce, nic proti, takový je dnes svět.
Pomalu se vracím na hladinu, ale jo, bylo to zajímavý. Trochu možná zklamaný, že jsem v sobě nenašel toho žáčka vznášejícího se tehdy kinosálem na perutích fantazie. Přesto ti děkuju, můj Titanicu. Naučil jsi mě nebát se vody, stál jsi na prahu mého životního koníčka, kde jsem potkal bezva lidi a taky, že jsi na mě těch čtyřicet let počkal. Jen ve tvým prozrazení, že žádná cestička do dětství nevede, nemusels bejt tak příkrej.
Zdeněk Kloboučník
