Zatočí nebo vytvoří? Záleží na věku.

Výsledek se dostavil brzy. Již po pár dnech jsem zírala do zrcadla na obličej jakési pokročilé puberťačky. Co to zase je? Loni jsem dosáhla věku, kdy naše babičky navlékly šatovou zástěru a počaly se těšit na vnoučata...

Stalo se to, co my ženy tak nemáme rády. Moje oblíbená pleťová voda sice nezmizela z drogerií, její složení se však změnilo směrem k mizerné funkčnosti.

Po testování vzorků z práce nastal čas na osvědčené. S takovou radostí jsem otevřela modrou lahvičku a nasála známou vůni. Už po nalití na tamponek jsem se zarazila. Byla přece vždycky modrá. Že ze složení jen nezmizelo barvivo, jsem zjistila v řádu dní. Pleť byla vyčištěná stejně po všem tom testování. Dneska je to všechno jemňoučké a slaboučké. Inu, jala jsem se hledat náhradu. V práci nabízíme rovněž tyhle jemné, a pak micelárky, které jsou k ničemu úplně.

Zamířila jsem tedy do drogerie (fuj, styď se!). Jo, tohle bude ono, zkonstatovala jsem nad složením jedné z vodiček pro nečistou pleť. Pak už zbývalo jen čekat na výsledek. Dostavil se brzy. Po pár dnech jsem zírala do zrcadla na obličej jakési pokročilé puberťačky. Co to zase je? Loni jsem dosáhla věku, kdy naše babičky navlékly šatovou zástěru a počaly se těšit na vnoučata, a já tu mám ksicht vysetý jak ve třinácti.

A pak mi to došlo. Na puberťácké vodičky jsem prostě stará. Máma se přeci po Oxy, co s akné zatočí, vysela úplně stejně. Ve stejném věku! Dělali jsme si doma legraci, že „Oxy akné vytvoří“. Přitom na mě i mladší ségru kosmetika z reklamy tak báječně fungovala.

Zamířila jsem znovu do drogerie pro další vodičku k testování. Jemňoučkou, bez alkoholu, místo antibakteriálních složek jen s okurkou. Jestli tohle nezabere, jdu si koupit Alpu. Přece holky na gymplu, co ji používaly místo čisticí vody, měly tak krásnou pleť...