Zajímáte se o mzdu? Budoucí šéf vám ji neřekne a pošle vás ke kadeřnici
Na sociální síti na vás vyskočí pracovní inzerát. Marketingová agentura hledá nového člověka do týmu. Projdete si požadavky, benefity i to, co od vás firma očekává. Jen jedna drobnost chybí – mzda. Penízky. Lováky. Vata. Vejvar.
Zeptáte se tedy na něco, co by mělo být naprosto samozřejmé. Kolik za tu práci vlastně nabízejí. Odpověď vás překvapí. Mzdu prý nabízí. A to: „Krásnou!“ Čím déle se na mzdu vyptáváte, tím víc máte pocit, že jste nepoložili otázku na finanční ohodnocení, ale na státní tajemství nejvyššího stupně zabezpečení.
Proto z mé strany přijde trochu ironická a naprosto přirozená reakce: „Takže nabízená mzda je vlastně 0 Kč?“ Člověk by čekal, že teď konečně přijde jednoduchá odpověď. Třeba konkrétní částka či nějaké to rozmezí.
Místo toho ale následuje něco úplně jiného.
Majitel firmy vysvětluje, že výši mzdy vám nesdělí, protože nejste z města, kde firma sídlí. Ano, čtete správně. Nejde o zkušenosti, vzdělání, portfolio nebo schopnosti. Problémem je vzdálenost. Asi jsem nezaregistrovala nový trend v náboru zaměstnanců. To se nyní používají Mapy.com nebo Google Maps ? Sdělení výše mzdy ovlivňuje aktuální vzdálenost jedince od kanceláří firmy?
Aby toho nebylo málo, dojde i na subjektivní hodnocení vzhledu kandidáta. Ne pracovních zkušeností, ne výsledků práce, ne portfolia. Profilové fotografie na sociální síti. Doporučení majitele firmy a náboráře v jedné osobě? „Zajdi si ke kadeřnici, Kláro!“ To už se zamýšlím, jestli vlastně ten týpek inzeruje marketingovou pozici, nebo dělá casting do modelingové agentury.
Samozřejmě, každá firma má právo vybrat si, koho do svého týmu přijme. Stejně tak má ale každý uchazeč právo vybrat si, s kým chce spolupracovat.
Pracovní pohovor není jednostranný výslech, kde firma hodnotí kandidáta a kandidát jen čeká na verdikt. Je to oboustranná zkouška. Zaměstnavatel si vybírá člověka a člověk si vybírá zaměstnavatele.
A někdy stačí pár krátkých vět: „V inzerátu chybí informace o mzdě. Jakou mzdu nabízíte?“ A člověk hned zjistí, s kým má tu čest. Protože způsob, jakým s vámi firma komunikuje ještě před nástupem, bývá často nejlepší ukázkou toho, jak s vámi bude jednat potom.
PS: Když tak rádi při náboru používají mapy, aby nesdělili výšku mzdy, tak jsem jim mile ráda vyšla vstříc. Své hodnocení na mapách tohoto majitele a tím pádem i celé společnosti jsem založila na reálné zkušenosti.
Na hrubý pytel patří VŽDY a JEDINĚ hrubá záplata.
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