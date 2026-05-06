Všichni slavíte narozeniny ve špatný den
Obrovská spousta lidí je přesvědčená, že slaví narozeniny správně. Podívají se do kalendáře, najdou daný rok své datum narození a slaví. Někdo jim upeče dort, sfouknou svíčky, přijímají gratulace a rozbalují kopice dárku. Hotovo. Vyřešeno
Jenže je tu jeden velký problém: skoro všichni slaví narozeniny špatně.
Po letech pozorování jsem dospěla k závěru, že existují tři druhy narozenin.
- Falešné narozeniny
To jsou přesně ty, co slaví „stádní většina“. V kalendářním roce jen najdou měsíc, ve kterém se narodily a daný den, na který narozeniny připadají. Jenže nesedí den v týdnu! Narodili jste se třeba ve čtvrtek, ale letos slavíte v pondělí. A příští rok v sobotu.
- Pravé narozeniny
Tady už se blížíme „pravdě“. Narozeniny slavíte jakýkoliv měsíc v roce, na který připadne den vašeho narození. Já se narodila ve čtvrtek 29. července. Letos tedy slavím dvoje pravé narozeniny, jedny jsem měla ve čtvrtek 29. ledna a ty druhé budu mít ve čtvrtek 29. října. Jestliže někdo měl to štěstí, a narodil se v pátek 13. ledna, tak letos slaví dokonce troje pravé narozeniny.
- Pravé pravé narozeniny
Tohle je svatý narozeninový grál. Shoduje se den, měsíc i den v týdnu. Jinými slovy: já se narodila ve čtvrtek 29. července – a znovu slavím pouze ve čtvrtek 29. července. Tato kosmická konstelace nastává pouze jednou za mnoho let. To je teprve moment, kdy má smysl péct luxusní dort s máslovým krémem. Všechno ostatní jsou jen narozeninové generálky.
A teď si představte tu životní tragédii: lidé celý život slaví narozeniny špatně. Každý rok. A přitom to vůbec není TEN DEN. Ale zkuste to někomu vysvětlit. Lidé jsou na svoje falešné narozeniny citově fixovaní. A tak dál sfoukávají svíčky na dortech ve špatný den. Rok co rok.
Klára Tesařová
