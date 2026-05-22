Víš, že tě odtud můžu vyhodit? Já mám totiž průkazku
To si tak ve všední den sedím v šalině na jednom z těch o trochu širších jednosedaček ve směru jízdy. Naproti mně v protisměru dvě klasická sedadla. Takže něco jako „čtyřka“, i když v tomhle případě spíše „trojka“. Žádná špička. Malinko po poledni. Všude kolem jsou další volná místa a vůz rozhodně nejeví známky přeplnění, tzv. „na stojáka“. Na první pohled běžná a klidná klidná chvíle, jakou člověk zažívá klidně desetkrát týdně, aniž by nad tím přemýšlel.
Vedle mě se po pár zastávkách vmačkává subtilnější žena s bledou pletí středního věku (do 55 let) se slunečními brýlemi. Zpočátku to vypadá naprosto obyčejně. Nejdřív začne její nenápadné vrtění. Posun a dost citelný tlak ramenem. Já nadále sedím na svém místě přibližně uprostřed. Takhle sedačka je teoreticky pohodlná pouze pro hubenou maminku s dítětem do 3 let, přičemž zvládnou sedět vedle sebe. I kdybych se vměstala nepohodlně k oknu, my dvě budeme jako sardinky. Říkám si, že se snad jen potřebuje opřít a schovat si jízdenku nebo platební kartu. Po 5 minutách fyzického útlaku, který se mnou ani nehne, se na mě otočí, podívá se mi do očí a zahuláká:
Víš, že tě odsud můžu vyhodit? Já mám totiž průkazku!
Zachovávám klid. Pro jistotu kontroluji okolí a hledám štítky okolo sedadla, které by označovaly, že právě tam mají vyhrazené místo tělesně či jinak postižení, slepci, senioři, těhotné nebo maminky s kočárkem. I když na 100 % vím, že na takovém místě nesedím. Z principu si na ně nesedám. Také ji oskenuji očima, jestli nemá sádru, ortézu, krční límec, jakýkoliv obvaz, hůlku nebo chodítko. Nikoliv. Naopak je velmi čilá a pohyblivá. Odvětím: „Ne. Nemůžete mě vyhodit.“, přičemž ji svýma očima navedu na volné sedadlo zhruba 50 cm daleko od jejích chodidel, a pronesu: „Volné místo máte třeba hned naproti.“
Uběhnou další 3 zastávky. Subtilní žena ve středních letech neustává v silném útlaku mého těla svými rameny a nohama. Já však nejsem včerejší, mírně si roztáhnu nohy, zpevním svaly okolo ramen a ve stehnech a neodtlačí mě ani o milimetr. Na volné místo naproti ní si mezitím sedá její věkově podobná a stejně čilá kamarádka.
Z původně lehce otravné ženy se však vyklube velmi vychovaný a kultivovaný jedinec rodu člověk moudrý, protože nahlas pronese:
Ty seš ale ohavná a ošklivá. Kdo je ohavnej a ošklivej, ten je i zlej. Kdybych byla venku z šaliny, tak tě chytnu za vlasy a skalpuju tě.
Na opakované hlasité slovní insultace nereaguji. K mé smůle stejně tak nereaguje zbytek spolucestujících (mužů i žen různého věku), kteří tyto nadávky slyší na celý vagón. Slečna v podobných letech jako já, co sedí vedle její kamarádky, radši dělá, že vůbec neexistuje. Přibližně v půlce naší společné cesty pronesu klidným hlasem: „Koukněte, přes uličku je volné místo, vedle toho pána v hnědém tričku, můžete si tam sednout, budete to mít pohodlnější.“ Na což hlasitě zařve cca 5 cm od mého ucha, že: „Tak to rozhodně ne!“
Po 25 minutách, kdy mě fyzicky nepříjemně utlačuje, slovně napadá a vyhrožuje zvláště hrubým násilím, vystupuji. Vytlačovatelka ani její kamarádka mě samozřejmě neumožní volný výstup, a zablokují svými stehny a koleny vstup do uličky, tak se s mírným násilím proderu.
Odnáším si několik poučení, která se mohou hodit i vám.
- Na rozšířené sedačce si od teď sedám úplně na kraj směrem k uličce.
- Vyhrožuje mi? Natáčím si to na mobil a odcházím za řidičem.
- Pokračuje s výhružkami? Volám policii.
- Jestliže mě někdo už fyzicky napadá, oslovuji okolí konkrétně: „Vy, pane, s brýlemi a červenou mikinou, zavolejte, policii, tato žena mě fyzicky napadá.“
Tohle se může stát komukoliv. Vašemu partnerovi, manželce, dceři, sestře, vnoučeti nebo synovci. Nebuďte slepí, hluší a lhostejní vůči okolí!
Klára Tesařová
