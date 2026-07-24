Ve školách vláda dětem telefony zakáže, ve věznicích zavádí telefony do cel
Děti na základní škole údajně telefony nepotřebují, protože předchozí generace je také neměly. Navíc často zaznívá další argument. Děti už spolu neumí „normálně“ komunikovat. O přestávkách nesedí naproti sobě a nebaví se, ale každý kouká do svého displeje. Sociální sítě, hry a nekonečné scrollování podle státu vytlačily skutečné vztahy.
|
Vláda je pro zákaz mobilů ve školách. Z kantorů udělá kontrolory batohů, říká ODS
Vracím se ve svých vzpomínkách na moji povinnou školní docházku po roce 2000, kdy jsem mobil neměla. Zažívala jsem roky trvající šikanu – psychické ponižování, ničení věcí, fyzické útoky (ulomený přední stálý zub) a hrubé slovní urážky. Škola nic neřešila. Učitelé i ředitel k šikaně přistupovali naprosto laxně. Dodnes nesu následky (fyzické i psychické). Nejhorší ale nebyla jen samotná šikana. Nejhorší byl pocit bezmoci, když bezprostřední okolí neumělo nebo nechtělo pomoci.
Kdybych tehdy měla mobil, neznamenalo by to, že by šikana zmizela. Agresoři by se nezměnili a škola by nezačala automaticky fungovat lépe. Mohla bych napsat SMS nebo zavolat blízkým. Mohla bych kontaktovat Linku bezpečí. Mohla bych natočit či nahrát na video důkazy, že se to skutečně děje a že to není běžné dětské škádlení. Mohla bych mít pocit, že existuje cesta ven, a to jinačí než ta skokem z okna nebo střechy.
V posledních letech opakovaně slyšíme o dětech, které zemřely nebo se vážně zranily ve škole po pádu z výšky.
Kolik dětí skákalo z oken či střech z důvodu šikany, když jste vy, milý čtenáři, chodili na základní školu?
Z výše řečených důvodů a důkazu mi prostě vadí, když se mobil ve školách popisuje pouze jako problém. Ano, děti mohou být na telefonech závislé. Ano, mobily mohou sloužit ke kyberšikaně. To jsou reálná rizika. Když ale ta malá bytost sedí v okně či na střeše, a nevidí jinou cestu ven, tak hovor na Linku bezpečí může rozhodovat, jestli po konci školního dne dítě bude nebo nebude naživu.
Nedávno jsem narazila na zprávu, že české věznice rozšiřují možnost telefonování odsouzených a přímo na celách mají postupně přibývat telefonní přístroje. Vězni tak budou mít možnost pravidelného kontaktu s okolím ze svých cel, podle zveřejněných informací až hodinu denně.
Telefonování ze společenské místnosti bude minulostí. Vězeňská služba zavádí jednu z největších modernizací českého vězeňství za poslední roky. Do cel ve věznicích instaluje pevné telefony. Nový komunikační systém za 423,50milionu korun má zjednodušit provoz věznic a ulevit jejich personálu.
Zaujal mě onen zvláštní kontrast.
Zatímco u lidí ve výkonu trestu hledáme způsoby, jak jim umožnit komunikaci pomocí telefonu, u dětí na základních školách řešíme, jak jim tento komunikační prostředek odebrat. Dítě, které je šikanované nebo potřebuje rychle kontaktovat rodiče, policii, záchranku nebo Linku bezpečí, má podle nových pravidel jednoduše smůlu.
Zdá se mi, že zákony si u nás vytváři „zločinci“, protože nevinným jedincům, kterým je ubližováno, znemožňují možnost si zavolat, ale do věznic stát cpe kopice peněz, aby odsouzený vrah či pedofil byl vysmátej jako lečo a vyvolával si až hodinu v kuse za den, protože odsouzený má právo na použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. Přijde vám to v pohodě?
Klára Tesařová
Zajímáte se o mzdu? Budoucí šéf vám ji neřekne a pošle vás ke kadeřnici
Čtete pracovní inzerát. Chybí tam zásadní informace. Jakou, že mzdu nabízí? No přece krásnou! Nakonec „budoucí šéf“ z marketingové firmy zhodnotí váš vzhled podle profilové fotky na sociální síti a doporučí návštěvu kadeřnice.
Klára Tesařová
Mám právo si vybrat lékaře. Realita? Spádovost a gentlemenské dohody
Potřebuji endokrinologa. Mám žádanku od obvodního lékaře. Obvolávám všechny endokrinology v Brně. Zjišťuji, že všechny cesty vedou do Říma, tedy ke spádovému lékaři. Že spádovost neexistuje a mám právo si vybrat lékaře? Ale kdeže!
Klára Tesařová
RECENZE: Sex čarovné noci v Národním divadle Brno
Národní divadlo Brno parádně aktualizuje Sen noci čarovné do moderního kusu, kde láska dělá z lidí osly. Jedna svatojánská noc v lese, ovládaná vílami a elfy, rozmetává Shakespeara v Mahenově divadle sérií vztahových tornád.
Klára Tesařová
Kanály na YouTube, které jste (možná) ještě neobjevili
YouTube mě baví a občas u něj trávím víc času, než bych chtěla. Tady je seznam kanálů, u kterých se směju, učím a někdy jen nevěřícně zírám – a věřím, že vás chytí taky.
Klára Tesařová
RECENZE: Jsem Vincent. A není normální, že mě šikanují
Vincentovi je 11 let. Ve škole ho šikanují. On hledá způsoby, jak přežít. Dokáže mu jediné přátelství změnit život k lepšímu? Divadlo Polárka předkládá při premiéře 6. června silný příběh o odvaze, přijetí a síle být sám sebou.
|Další články autora
Jak dobře znáte Evropu? Otestujte se před letní dovolenou
V Evropě si každý najde to své – od pláží přes horské túry až po historická města plná památek. Jak...
Chtěla zkrášlit svět své dceři. Dnes její muraly obdivují tisíce kolemjdoucích
Šedé rozvaděče, oprýskané zdi nebo nevýrazné ploty dokáže proměnit v barevná díla plná rostlin,...
Proč jsme unavení, i když nic neděláme? Častou příčinu většina lidí přehlíží
Mnoho lidí zažívá zvláštní typ únavy. Ne tu fyzickou po sportu nebo náročném dni na nohou, ale...
Metro D nemění jen podzemí. Na povrchu vyrostou nové čtvrti a vykoukne i dinosaurus
Pražské metro D je bezpochyby jednou z nejsledovanějších staveb současnosti. Zatímco hluboko pod...
Srpen může podle meteorologů překvapit. Jaká je aktuální předpověď počasí a kdy dorazí bouřky?
Po rekordně horkém závěru června čeká Česko podle meteorologů klidnější část léta. Do začátku srpna...
Vražda dítěte na ubytovně: Policie ukončila vyšetřování. Obec dům nakonec koupí
Policie navrhla obžalovat muže obviněného z vraždy svého syna na ubytovně v Drahomyšli u Žatce....
Na České Budějovice se valí další obchodní centra, budou u sjezdu z dálnice D3
Retail park u sjezdu z dálnice D3 na okraji Českých Budějovic má stavební povolení. Nedaleko...
Biskupství vyhlásilo sbírku na střechu katedrály, do kněžiště chrámu zatéká
Na podzim se na katedrále svatého Bartoloměje v Plzni objeví otec a syn Maroš a Lukáš Žáčikové....
Za ubodání muže u budovy policie hrozí seniorovi 18 let, soud ho poslal do vazby
Policie obvinila jedenasedmdesátiletého muže, který ve středu ráno v Ústí nad Labem zřejmě nožem...
- Počet článků 72
- Celková karma 8,85
- Průměrná čtenost 823x
Seznam rubrik
Oblíbené články
- Taková normální vulgární gynekoložka
- Recenze seriálu Smysl pro tumor České televize
- Kdo nežere bramborový salát, žere proti nám!
- Článek Městské divadlo Brno na Wikipedii
- Rozhovor s dramaturgem Vojtěchem Balcarem