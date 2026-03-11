Už je čas, pane učiteli. Vy přeci suplujete

Na jedné základní škole potrestali děti za to, že když měl učitel suplovat, tak pro něj celou hodinu nepřišly. Daly najevo, že nebudou kontrolovat svého nadřízeného. Role žáků nezahrnuje monitorovat, zda učitel přišel do práce.

Pátek 13. února 2026 přinesl žákům jedné základní školy smůlu a štěstí zároveň. Zrovna k nim má dorazit tzv. „supl“. Avšak klika od dveří se ani o milimetr nehne, protože se suplující učitel za celou vyučovací hodinu neukáže. Předpokládám, že znáte ten pocit, kdy třídí šprtové už skoro běží do kabinetu. Naštěstí se celá třída se semkne. Děti tiše sedí. Všichni radši ani nedutají. A užívají si nečekaného volna. Jaké je překvapení žáku, když jim následně ve školním systému přistane potrestání v podobně domácího úkolu.

zdroj: skupina Učitelé na sociální síti Facebook

zdroj fotky: unsplash.com

Je povinností dětí kontrolovat, zda dospělý přišel do práce? Od kdy se z žáků stali asistenti vedení školy s reálně vyplácenou mzdou? Pokud učitel nedorazí, je to organizační selhání dospělých. Tohle není výchova k samostatnosti. To je selhání, které se zpětně maskuje jako „výchovný záměr“.

Když nepřijde lékař do ordinace, mají pacienti obcházet nemocnici a shánět ho po chodbách? Když nepřijede autobus, běží cestující do depa hledat řidiče? Ne. Čekají. A odpovědnost nese ten dotyčný, co měl být na svém místě a není tam.

Trest v podobě domácího úkolu nepůsobí jako výchovné opatření. Působí jako alibismus. Místo aby si škola přiznala chybu, přesune odpovědnost na ty, kteří v systému stojí nejníž. Žáci udělali přesně to, co se po nich běžné státní základní škole chce nejčastěji: sedět, čekat, nerušit. A za svoji poslušnost dostaly děti akorát tak potrestání.

Co je vlastně cílem? Naučit je, že autoritu je třeba kontrolovat? Že když učitel selže, mají to napravit ony? Pak to ale řekněme otevřeně. Zařaďme do rozvrhu předmět „management školy v praxi“. Jinak si dospělí jen kryjí záda na úkor žáků.

Škola má učit odpovědnosti. Ale odpovědnost bez pravomocí je jen jiný název pro vinu. A tu by si v tomhle případě měl nést především učitel, co nebyl v daném čase na svém pracovním místě.

Autor: Klára Tesařová | středa 11.3.2026 8:15 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

Klára Tesařová

Klára Tesařová

  • Počet článků 44
  • Celková karma 10,08
  • Průměrná čtenost 1070x
Jsem divadelní recenzentka. Už 11 let hodnotím divadelní představení, občas i filmy a seriály. Také komentuju společenská témata. Žiju, a proto píšu. Píšu, a proto žiju.

