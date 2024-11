U gynekologa: zaplaťte za zrcadla 100 Kč nebo vypadněte

Rozmáhá se nešvar. Čeští gynekologové stále častěji zavádějí poplatky za služby, které by měly být hrazeny pojištěním. Pacientky tak mnohdy platí jako mourovaté.

Jako „poctivá pacientka“ jsem před nedávnem absolvovala preventivní vyšetření na gynekologii. Lékař se ale spíše než o moje zdraví zajímal o moje peníze. Na popis toho, jak se cítím, jsem neměla více než 30 sekund.

Načež spustil asi 10minutový monolog týkající se „vylepšené cytologie“ alias o metodě LBC neboli ThipPrep PAP Test . Já, která jsem moc neměla zájem, ani o klasickou prevenci rakoviny děložního čípku, natož o nějakou „vylepšenou“, jsem musela monolog přetrpět. Připadala jsem si, jako když sedím na srazu důchodců, kterým vnucují šmejdi předražené hrnce. Když monolog dokončil, s úsměvem zahlásil, že je to za 1 000 Kč. A mimochodem pojišťovna to neproplácí. A já na to: „Aha.“ a on na to: „Tak co? Musíte se rozhodnout teď HNED!“

Samozřejmě jsem odmítla. Nedalo se svítit. Aby se lékař věnoval mým skutečným problémům, které mě trápí v oblasti gynekologie, musela jsem chtě nechtě podsoupit zdarma „prevenci proti rakovině děložního čípku“ hrazenou z mých peněz, které mi bere stát na zdravotním pojištění. Jinak by se se mnou odmítal bavit, ba ani neudělal mnou požadovaný ultrazvuk. Jak vylezu na kozu, tak lékař, který chce zřejmě odlehčit trapnou atmosféru při provádění „prevence rakoviny“, začíná vtipkovat: „Teď si vezmu plastová gynekologická zrcadla. Je to čínská kvalitka.“ Načež vybaluje kus plastu ze zataveného igelitu.

Po vyšetření jsem ještě šla za sestřičkou, která mě obrala o 100 Kč. Prý za použití plastových zrcadel. Zdálo se mi to jaksi moc. Nikde v čekárně nebo před samotným preventivním vyšetřením mi nebyla nabídnutá alternativa zdarma v podobě kovových zrcadel. Jnj, jsou studené a dezinfikují se, místo toho, aby se hned vyhodili do koše. 100 Kč jsem sice zaplatila, ale jala jsem se rešeršovat. Za 10 sekund googlování zjišťuji, že ty jeho slavná gynekologická zrcadla „čínské kvalitky“ koupím na českých e-shopech za 8,90 Kč / kus a na Aliexpresu za cca 10 až 20 Kč / kus.

Na příští „prevenci“ si donesu vlastní sterilní, v plastu zatavená, jednorázová gynekologická zrcadla. Sestře je radši nebudu ukazovat předem, jinak mě nepustí do ordinace. Abych se při „prevenci“ dostala k mým potížím, budu muset absolvovat znova „vyšetření předcházející rakovině“, ale předpokládám, že lékař odmítne použít moje gynekologické zrcadlo za 8,9 Kč. Zlí jazykové mohou namítat, že přirážka 91,1 Kč je za likvidaci kontaminované zdravotnické pomůcky. Předpokládám, že pokud zrcadlo zlikviduji po vyšetření já sama, tak si přirážku gynekolog nemusí účtovat. Nebo snad musí?